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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Спартак Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 163
Спартак Москва 87.1% (142)
X 4.9% (8)
Факел 8% (13)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 3:1
да
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Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Факел
1.58
4.75
6.00
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Спартак Москва
Факел

История личных встреч

Спартак Москва
Факел

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелёшин Павел 1 1
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рыбус Мацей 1 0
Пруцев Данил 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дашаев Аслан 1 0
Черняков Даниил 1 0
Морозов Евгений 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4
Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1
Факел
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4
Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Химки 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Крылья Советов 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Зенит 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Динамо Москва 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Ахмат 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Урал 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Торпедо Москва 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Сочи 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Локомотив Москва 1 1 0 0 2 - 2 3
3. Краснодар 0 - 0
4. Химки 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Крылья Советов 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Факел 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Динамо Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ахмат 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Оренбург 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Урал 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торпедо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Пари НН 0 - 0
3. Химки 1 0 0 1 1 - 1 0
4. Локомотив Москва 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 - 0
2. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Зенит 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Факел 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 - 0
2. Динамо Москва 1 0 0 1 0 - 2 0
3. Ахмат 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Оренбург 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Урал 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сочи 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Ростов Голенков Егор 5
Рязань _Purak V. 3
Динамо Ставрополь Суанов Руслан 5
Урал Юшин Александр 2
Текстильщик Вазитдинов Рустам 2
Весь список

Топ нарушителей
Зенит Клаудиньо Родригес 1 1
Химки Камышев Илья 1 1
Коломна Митренко Сергей 1 1
Динамо Барнаул Хугаев Виктор 1 1
Темп Бабич Никита 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители футбола!
    Совсем скоро начнётся матч второго тура группового этапа Кубка России матч между командами: "Спартак" - "Факел".
    Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся команды покажут отличный футбол!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2022, осталось 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 163
Спартак Москва 87.1% (142)
X 4.9% (8)
Факел 8% (13)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Факел
1.58
4.75
6.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Спартак Москва - Факел онлайн

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Прогнозы на матч Спартак Москва - Факел

Исход игры
Спартак Москва
87.6% (141)
Ничья
4.3% (7)
Факел
8.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
57.76% (67)
Меньше
42.24% (49)
Обе команды забьют
Да
52.59% (61)
Нет
47.41% (55)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
24.8% (40)
2:1 Спартак Москва
20.5% (33)
3:1 Спартак Москва
11.2% (18)
3:0 Спартак Москва
5% (8)
1:0 Спартак Москва
3.7% (6)
1:2 Факел
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:1 Спартак Москва
1.9% (3)
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