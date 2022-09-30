Тур: 7. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 42110 Главный судья: Juan Luis Pulido
0'
1:0
10' ГолУильямс Иньяки
2:0
17' ГолСансет Ойян
37' Желтая карточкаЙерай Альварес
40' Желтая карточкаРобертоне Лукас
50' Undefined phrase: football_event_Уильямс Иньяки
57' Желтая карточкаКайки
3:0
62' ГолУильямс Нико
82' Желтая карточкаПуигмаль Арнау
4:0
84' ПенальтиВесга Микель
90'+4
Ход матча
10'
1:0
17'
2:0
37'
40'
50'
57'
58'
62'
3:0
82'
84'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
11 Угловые 2
-
5 Офсайды 6
-
17 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
2
Кайки
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
23
Саму
Гарсия
14
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Нападающий
-
14 ЛазароНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лазаро ДиегоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Альмерия
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Нико
|3
|0.43
|Беренгер Алекс
|3
|0.43
|Уильямс Иньяки
|3
|0.43
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.43
|Гурусета Горка
|2
|0.29
|Весга Микель
|1 (1)
|0.14
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умар Садик
|2
|0.29
|Рамазани Ларжи
|2
|0.29
|Эгуарас Иниго
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Робертоне Лукас
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йерай Альварес
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Баптистао Лео
|2
|0
|Саму Гарсия
|2
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Де ла Ос Сесар
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Робертоне Лукас
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Соуза Диего II
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Рамазани Ларжи
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
4
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
20%
1
25%
1-15
4
27%
1
25%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1
Альмерия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1
Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Севилья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|16.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|19.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Реал Мадрид
|Родриго
|3 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Альмерия
|Кайки
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 4:0 Альмерия
Исход игры
Атлетик Б
95.7% (112)
Ничья
3.4% (4)
Альмерия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
30.36% (34)
Нет
69.64% (78)
Популярный счёт
2:0 Атлетик Б
38.5% (45)
1:0 Атлетик Б
23.9% (28)
2:1 Атлетик Б
22.2% (26)
3:1 Атлетик Б
4.3% (5)
3:0 Атлетик Б
3.4% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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