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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 42110 Главный судья: Juan Luis Pulido
Атлетик Б
4:0
Конец матча
Альмерия
0'
1:0
10' Гол
Уильямс Иньяки
2:0
17' Гол
Сансет Ойян
37' Желтая карточка
Йерай Альварес
40' Желтая карточка
Робертоне Лукас
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Уильямс Иньяки
57' Желтая карточка
Кайки
3:0
62' Гол
Уильямс Нико
82' Желтая карточка
Пуигмаль Арнау
4:0
84' Пенальти
Весга Микель
90'+4

Ход матча

10'
Уильямс Иньяки
(Уильямс Нико)
1:0
17'
Сансет Ойян
(Де Маркос Оскар)
2:0
37'
Йерай Альварес
 
40'
 
Робертоне Лукас
46'
 
Соуза Диего
Рамазани Ларжи
50'
Уильямс Иньяки
 
57'
 
Кайки
58'
 
Эмбарба Адриан
Лазаро
59'
 
Баптистао Лео
Портильо Франсиско
62'
Уильямс Нико
3:0
66'
 
Пуигмаль Арнау
Робертоне Лукас
72'
Эррера Андер
Сансет Ойян
 
72'
Паредес Айтор
Йерай Альварес
 
79'
Вильялибре Асьер
Муньяин Икер
 
79'
Весга Микель
Беренгер Алекс
 
79'
 
Эгуарас Иниго
Саму Гарсия
82'
 
Пуигмаль Арнау
84'
Весга Микель
4:0
84'
Саррага Ойер
Гарсия Дани
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 2
  • 5 Офсайды 6
  • 17 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Атлетик Б 95.7% (112)
X 3.4% (4)
Альмерия 0.9% (1)
-1
выиграет Атлетик Б, со счетом 2:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
8
Сансет
Ойян
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
13
Мартинес
Фернардо
2
Кайки
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
24
Мендес
Убулан
15
Акиеме
Серхио
8
Портильо
Франсиско
5
Робертоне
Лукас
23
Саму
Гарсия
7
Рамазани
Ларжи
14
Лазаро
Атлетик Б
4-2-3-1
Альмерия
5-3-2

История личных встреч

Атлетик Б
Альмерия

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

П
2:1
П
0:1
П
0:0
П
6:1
П
1:3
П
1:0
П
4:1
П
1:4
П
2:1
П
1:3
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 3 0.43
Беренгер Алекс 3 0.43
Уильямс Иньяки 3 0.43
Сансет Ойян 3 (1) 0.43
Гурусета Горка 2 0.29
Весга Микель 1 (1) 0.14
Де Маркос Оскар 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 2 0.29
Рамазани Ларжи 2 0.29
Эгуарас Иниго 0 0
Посо Алехандро 0 0
Робертоне Лукас 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йерай Альварес 2 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Венседор Унай 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 4 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Баптистао Лео 2 0
Саму Гарсия 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Эли Родриго 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Рамазани Ларжи 1 0
Марко Милованович I 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
4
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
20%
1
25%
1-15
4
27%
1
25%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1
Альмерия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1
Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0 Вальядолид - Альмерия 2:2 Альмерия - Понферрадина 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
2. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
7. Атлетико М Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
10. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
12. Жирона Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Хетафе Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Севилья Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Эспаньол Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
16. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Реал Мадрид Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Альмерия Кайки 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Весь список
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    Прогнозы 117
    Атлетик Б 95.7% (112)
    X 3.4% (4)
    Альмерия 0.9% (1)
    -1
    выиграет Атлетик Б, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Атлетик Б 4:0 Альмерия

    Исход игры
    Атлетик Б
    95.7% (112)
    Ничья
    3.4% (4)
    Альмерия
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (34)
    Нет
    69.64% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетик Б
    38.5% (45)
    1:0 Атлетик Б
    23.9% (28)
    2:1 Атлетик Б
    22.2% (26)
    3:1 Атлетик Б
    4.3% (5)
    3:0 Атлетик Б
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
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