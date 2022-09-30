Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Arnau Puigmal из команды Альмерия разыграл угловой с правого угла.

87' Arnau Puigmal нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Г О О О О О Л - Весга Микель из команды Атлетик Б забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Fernando Martinez прыгнул не в ту сторону.

84' Матч возобновлен

84' После проверки VAR судья не изменил решения - Атлетик Б пробьет пенальти!

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

82' Arnau Puigmal получил желтую карточку от судьи

82' ПЕНАЛЬТИ! - Arnau Puigmal дергает за футболку соперника (это был Весга Микель ) и рефери назначает пенальти!

82' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Нико Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Паредес Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Эли Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Альмерия

79' Тактическая замена. Samu уходит с поля и его заменяет Эгуарас Иниго

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Нико Уильямс из команды Атлетик Б наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Кайки из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Муньяин Икер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Беренгер Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

74' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Кайки наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

73' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Лекуе Иньиго наказан за толчок Arnau Puigmal

71' Эли Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Нико Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

70' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Нико Уильямс из команды Атлетик Б в офсайде

68' Эмбарба Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Бабич Срджян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом

66' Тактическая замена. Робертоне Лукас уходит с поля и его заменяет Arnau Puigmal

65' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Атлетик Б будет все-таки засчитан.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

62' Эли Родриго плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

62' Г О О О О Л - Нико Уильямс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

62' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Муньяин Икер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Samu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Тактическая замена. Лазаро уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан

57' Кайки получил желтую карточку от судьи

56' Хорошую попытку сделал Соуза Диего II . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Samu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Портильо Франсиско из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Кайки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Иньиго Мартинес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кайки из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Удар от ворот произведет Альмерия

51' Беренгер Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Матч возобновлен

51' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Атлетик Б отменен из-за положения "вне игры".

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Гарсия Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Samu из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Сегодняшная посещаемость составляет 42110 болельщиков

48' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Альмерия

46' Иньиго Мартинес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Largie Ramazani уходит с поля и его заменяет Соуза Диего II