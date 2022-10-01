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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Javier Iglesias
Кадис
0:0
Первый тайм: 29'
Вильярреал
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 122
Кадис 5.7% (7)
X 9% (11)
Вильярреал 85.2% (104)
0
выиграет Кадис, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Вильярреал
5.94
5.10
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
10
Бонгонда
Тео
7
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
16
Баэна
Алехандро
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
17
Ло
Чельсо
Джовани
15
Джексон
Николас
Кадис
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Вильярреал

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ТМК
0:3
КК
3:0
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 1 0.14
Сальдуа Хосеба 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 3 0.43
Морено Херард 2 0.29
Джексон Николас 1 0.14
Коклен Франсис 1 0.14
Моралес Луис 1 0.14
Ло Чельсо Джовани 1 0.14
Пино Йереми 1 0.14
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальдуа Хосеба 3 0
Алехо Иван 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Эспино Альфонсо 2 0
Лукас Перес 2 0
Мари Хосе 1 0
Сан Эметерио Феде 1 0
Хименес Фали 1 0
Чуст Виктор 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парехо Даниэль 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Морено Херард 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0
Джексон Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
100%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
100%
5
50%
76-90

Пропущено

14
2
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
50%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4
Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3
Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
2. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5. Вильярреал 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
6. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
7. Атлетико М Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
10. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
12. Жирона Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Хетафе Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Севилья Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Эспаньол Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис 0:0 Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Кадис 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
20. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Вильярреал 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Кадис 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
16. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Реал Мадрид Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Альмерия Кайки 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Весь список
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    Прогнозы 122
    Кадис 5.7% (7)
    X 9% (11)
    Вильярреал 85.2% (104)
    0
    выиграет Кадис, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Вильярреал
    5.94
    5.10
    3.65
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вильярреал

    Исход игры
    Кадис
    5.7% (7)
    Ничья
    9% (11)
    Вильярреал
    85.2% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.14% (45)
    Меньше
    61.86% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    42.37% (50)
    Нет
    57.63% (68)
    Популярный счёт
    0:2 Вильярреал
    27% (33)
    1:2 Вильярреал
    27% (33)
    0:1 Вильярреал
    23% (28)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    1:3 Вильярреал
    3.3% (4)
    2:1 Кадис
    3.3% (4)
    1:0 Кадис
    2.5% (3)
    0:3 Вильярреал
    1.6% (2)
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