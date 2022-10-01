да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|1
|0.14
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|3
|0.43
|Морено Херард
|2
|0.29
|Джексон Николас
|1
|0.14
|Коклен Франсис
|1
|0.14
|Моралес Луис
|1
|0.14
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.14
|Пино Йереми
|1
|0.14
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|Алехо Иван
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Эспино Альфонсо
|2
|0
|Лукас Перес
|2
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|6.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Севилья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Кадис
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Кадис
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|16.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|19.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Реал Мадрид
|Родриго
|3 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Альмерия
|Кайки
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2