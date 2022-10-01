Тур: 7. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 15516 Главный судья: Javier Iglesias
0:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаАлькарас Рубен
36' Желтая карточкаРульи Херонимо
38' Желтая карточкаКоклен Франсис
49' Желтая карточкаАлехо Иван
75' Желтая карточкаБаэна Алехандро
90' Красная карточкаКарселен Исаак
90'+7
Ход матча
36'
36'
38'
49'
75'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
32
Чуст
Виктор
11
Алехо
Иван
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
-
17 Мабиль АверНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Манди АиссаЗащитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Вильярреал
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|1
|0.14
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|3
|0.43
|Морено Херард
|2
|0.29
|Джексон Николас
|1
|0.14
|Коклен Франсис
|1
|0.14
|Моралес Луис
|1
|0.14
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.14
|Пино Йереми
|1
|0.14
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|4
|0
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Эспино Альфонсо
|2
|0
|Лукас Перес
|2
|0
|Карселен Исаак
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Алькарас Рубен
|1
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
100%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
100%
5
50%
76-90
Пропущено
14
2
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
50%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4
Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3
Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|6.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|16.
|Севилья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|16.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|19.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Реал Мадрид
|Родриго
|3 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Кадис
|Алехо Иван
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Альмерия
|Кайки
|4
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вильярреал
Исход игры
Кадис
5.7% (7)
Ничья
9% (11)
Вильярреал
85.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
38.14% (45)
Меньше
61.86% (73)
Обе команды забьют
Да
42.37% (50)
Нет
57.63% (68)
Популярный счёт
0:2 Вильярреал
27% (33)
1:2 Вильярреал
27% (33)
0:1 Вильярреал
23% (28)
1:1 Ничья
6.6% (8)
1:3 Вильярреал
3.3% (4)
2:1 Кадис
3.3% (4)
1:0 Кадис
2.5% (3)
0:3 Вильярреал
1.6% (2)
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