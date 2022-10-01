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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 15516 Главный судья: Javier Iglesias
Кадис
0:0
Конец матча
Вильярреал
0'
36' Желтая карточка
Алькарас Рубен
36' Желтая карточка
Рульи Херонимо
38' Желтая карточка
Коклен Франсис
49' Желтая карточка
Алехо Иван
75' Желтая карточка
Баэна Алехандро
90' Красная карточка
Карселен Исаак
90'+7

Ход матча

36'
Алькарас Рубен
 
36'
 
Рульи Херонимо
38'
 
Коклен Франсис
49'
Алехо Иван
 
59'
Лосано Энтони
Негредо Альваро
 
59'
Алекс Фернандес
Сан Эметерио Феде
 
59'
Лукас Перес
Бонгонда Тео
 
67'
 
Данджума Арно
Коклен Франсис
69'
Мари Хосе
Алькарас Рубен
 
75'
 
Баэна Алехандро
83'
 
Моралес Луис
Ло Чельсо Джовани
83'
 
Чуквезе Саму
Джексон Николас
90'
Сальдуа Хосеба
Алехо Иван
 
90'
Карселен Исаак
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Кадис 5.7% (7)
X 9% (11)
Вильярреал 85.2% (104)
0
выиграет Кадис, со счетом 2:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
10
Бонгонда
Тео
7
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
16
Баэна
Алехандро
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
17
Ло
Чельсо
Джовани
15
Джексон
Николас
Кадис
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Кадис
Вильярреал

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ТМК
0:3
КК
3:0
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 1 0.14
Сальдуа Хосеба 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 3 0.43
Морено Херард 2 0.29
Джексон Николас 1 0.14
Коклен Франсис 1 0.14
Моралес Луис 1 0.14
Ло Чельсо Джовани 1 0.14
Пино Йереми 1 0.14
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 4 0
Сальдуа Хосеба 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Эспино Альфонсо 2 0
Лукас Перес 2 0
Карселен Исаак 0 1
Мари Хосе 1 0
Алькарас Рубен 1 0
Сан Эметерио Феде 1 0
Хименес Фали 1 0
Чуст Виктор 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0
Джексон Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
100%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
100%
5
50%
76-90

Пропущено

14
2
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
50%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4
Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3
Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
2. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
6. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
7. Атлетико М Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
10. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Хетафе 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
12. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Жирона Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
15. Вальядолид 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 11 5
16. Севилья Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Эспаньол Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Хетафе 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Вальядолид 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
20. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Хетафе 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
16. Вальядолид 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Реал Мадрид Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Альмерия Кайки 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Кадис: 40%, Вильярреал: 60%.
  • Угловой
    96'
    Лукас Перес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Альбиоль Рауль успешно блокирует удар.
  • 96'
    Собрино Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Вильярреал пытается что-то создать.
    • 91'
      Вильярреал контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Карселен Исаак из команды Кадис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 90'
      Данджума Арно из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Кадис: 40%, Вильярреал: 60%.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Вильярреал
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Кадис 5.7% (7)
    X 9% (11)
    Вильярреал 85.2% (104)
    0
    выиграет Кадис, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кадис 0:0 Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вильярреал

    Исход игры
    Кадис
    5.7% (7)
    Ничья
    9% (11)
    Вильярреал
    85.2% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.14% (45)
    Меньше
    61.86% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    42.37% (50)
    Нет
    57.63% (68)
    Популярный счёт
    0:2 Вильярреал
    27% (33)
    1:2 Вильярреал
    27% (33)
    0:1 Вильярреал
    23% (28)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    1:3 Вильярреал
    3.3% (4)
    2:1 Кадис
    3.3% (4)
    1:0 Кадис
    2.5% (3)
    0:3 Вильярреал
    1.6% (2)
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