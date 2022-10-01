Тур: 7. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Зрители: 10958 Главный судья: Alejandro Muniz
2:3
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаПерес Кике
14' Желтая карточкаХоакин Фернандес
18' Желтая карточкаДьене Даконам
0:1
20' ПенальтиЛеон Серхио
1:1
29' ГолМайораль Борха
2:1
31' ГолДамиан Суарес
2:2
37' ГолЛеон Серхио
2:3
49' ГолПлано Оскар
69' Желтая карточкаСория Давид
72' Желтая карточкаАгуадо Альваро
73' Желтая карточкаВайссман Шон
2:3
73' Не забитый пенальтиУнал Энес
90' Желтая карточкаМасип Хорди
90'+8
Ход матча
11'
14'
18'
20'
0:1
29'
31'
2:1
37'
2:2
49'
2:3
69'
72'
73'
73'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Патрик ДжонПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Плано ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
-
20 Нарваес ХуанНападающий
- Нападающий
-
39 Lucas Rosa
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Вальядолид
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
19%
66.7%
14.3%
4 победы 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|2
|0.29
|Альварес Гастон
|2
|0.29
|Дамиан Суарес
|1
|0.14
|Майораль Борха
|1
|0.14
|Аленья Карлес
|1
|0.14
|Иглесиас Хуан
|1
|0.14
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|2 (1)
|0.29
|Плано Оскар
|1
|0.14
|Тухами Ануар
|1
|0.14
|Вайссман Шон
|1
|0.14
|Мончу Рамон
|1
|0.14
|Роке Меса
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|0
|Дьене Даконам
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Дуарте Домингуш
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Дамиан Суарес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Мончу Рамон
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Масип Хорди
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0
Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0
Вальядолид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0
Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|6.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|16.
|Севилья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|11.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|17.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|19.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Реал Мадрид
|Родриго
|3 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Кадис
|Алехо Иван
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Альмерия
|Кайки
|4
Прогнозы на матч Хетафе 2:3 Вальядолид
Исход игры
Хетафе
71.1% (86)
Ничья
17.4% (21)
Вальядолид
11.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
26.72% (31)
Меньше
73.28% (85)
Обе команды забьют
Да
39.66% (46)
Нет
60.34% (70)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
41.3% (50)
2:1 Хетафе
16.5% (20)
1:1 Ничья
14% (17)
2:0 Хетафе
9.9% (12)
1:2 Вальядолид
5% (6)
0:1 Вальядолид
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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