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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 10958 Главный судья: Alejandro Muniz
Хетафе
2:3
Конец матча
Вальядолид
0'
11' Желтая карточка
Перес Кике
14' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
18' Желтая карточка
Дьене Даконам
0:1
20' Пенальти
Леон Серхио
1:1
29' Гол
Майораль Борха
2:1
31' Гол
Дамиан Суарес
2:2
37' Гол
Леон Серхио
2:3
49' Гол
Плано Оскар
69' Желтая карточка
Сория Давид
72' Желтая карточка
Агуадо Альваро
73' Желтая карточка
Вайссман Шон
2:3
73' Не забитый пенальти
Унал Энес
90' Желтая карточка
Масип Хорди
90'+8

Ход матча

11'
 
Перес Кике
14'
 
Хоакин Фернандес
18'
Дьене Даконам
 
20'
0:1
Леон Серхио
29'
Майораль Борха
(Арамбарри Мауро)
1:1
31'
Дамиан Суарес
(Дуарте Домингуш)
2:1
33'
 
Эль-Ямик Джавад
Хоакин Фернандес
37'
2:2
Леон Серхио
(Перес Кике)
46'
 
Феддал Зу
Эль-Ямик Джавад
46'
Сеоане Хайме
Альгобия Анхель
 
49'
2:3
Плано Оскар
63'
Мунир Эль-Хаддади
Арамбарри Мауро
 
69'
Сория Давид
 
72'
 
Агуадо Альваро
73'
 
Вайссман Шон
73'
Унал Энес
2:3
75'
Латаса Хуан
Иглесиас Хуан
 
78'
 
Вайссман Шон
Леон Серхио
79'
 
Санчес Иван
Плано Оскар
82'
Митрович Стефан
Сеоане Хайме
 
86'
 
Малса Микаэль
Роке Меса
90'
 
Масип Хорди

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 23 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Хетафе 71.1% (86)
X 17.4% (21)
Вальядолид 11.6% (14)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
6
Дуарте
Домингуш
4
Альварес
Гастон
22
Дамиан
Суарес
21
Иглесиас
Хуан
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
16
Альгобия
Анхель
10
Унал
Энес
19
Майораль
Борха
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
18
Эскудеро
Серхио
6
Агуадо
Альваро
17
Роке
Меса
4
Перес
Кике
11
Плата
Гонсало
7
Леон
Серхио
10
Плано
Оскар
Хетафе
3-5-2
Вальядолид
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Вальядолид

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

19%
66.7%
14.3%
4 победы 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:2
КК
1:1
КК
1:0
П
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
2:1
ТМС
0:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
1:0
ПД
0:0
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 2 0.29
Альварес Гастон 2 0.29
Дамиан Суарес 1 0.14
Майораль Борха 1 0.14
Аленья Карлес 1 0.14
Иглесиас Хуан 1 0.14
Дуарте Домингуш 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 2 (1) 0.29
Плано Оскар 1 0.14
Тухами Ануар 1 0.14
Вайссман Шон 1 0.14
Мончу Рамон 1 0.14
Роке Меса 0 0
Перес Кике 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 0
Дьене Даконам 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Арамбарри Мауро 1 1
Милья Луис 1 1
Митрович Стефан 2 0
Унал Энес 2 0
Дуарте Домингуш 2 0
Майораль Борха 2 0
Сория Давид 1 0
Дамиан Суарес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Мончу Рамон 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Масип Хорди 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0
Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0
Вальядолид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0
Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
2. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
6. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
7. Атлетико М Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
10. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
12. Жирона Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Эспаньол Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
20. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
11. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
17. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Реал Мадрид Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Альмерия Кайки 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Хетафе: 44%, Вальядолид: 56%.
  • 97'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 96'
    Унал Энес нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 96'
    Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хетафе 71.1% (86)
    X 17.4% (21)
    Вальядолид 11.6% (14)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Хетафе 2:3 Вальядолид

    Исход игры
    Хетафе
    71.1% (86)
    Ничья
    17.4% (21)
    Вальядолид
    11.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.72% (31)
    Меньше
    73.28% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    39.66% (46)
    Нет
    60.34% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    41.3% (50)
    2:1 Хетафе
    16.5% (20)
    1:1 Ничья
    14% (17)
    2:0 Хетафе
    9.9% (12)
    1:2 Вальядолид
    5% (6)
    0:1 Вальядолид
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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