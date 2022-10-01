Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Унал Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Вальядолид

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Вальядолид

42' Удар от ворот произведет Вальядолид

41' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

41' Удар от ворот произведет Вальядолид

40' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Команда Вальядолид сравняла счет! Игра продолжается!

37' Г О О О О Л - Леон Серхио забивает с правой ноги!

37' Перес Кике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Эль-Ямик Джавад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Вальядолид

34' Майораль Борха создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Г О О О О Л - Дамиан Суарес забивает с правой ноги!

31' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Анхель Альгобиа из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Плано Оскар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Эскудеро Серхио пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

30' Команда Хетафе сравняла счет! Игра продолжается!

29' Г О О О О Л - Майораль Борха забивает с левой ноги!

29' Арамбарри Мауро из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Альварес Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Плата Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Майораль Борха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Команда Вальядолид забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' 'Г О О О О О Л - Леон Серхио из команды Вальядолид забивает с пенальти! Он пробил правой. Давид Сория был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

18' Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи

18' Плата Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Эскудеро Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Анхель Альгобиа наказан за толчок Перес Кике

14' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

14' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хоакин Фернандес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Арамбарри Мауро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Вальядолид

8' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хорошую попытку сделал Унал Энес . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Анхель Альгобиа успешно блокирует удар.

6' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Эскудеро Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Анхель Альгобиа из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля