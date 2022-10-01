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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Севилья
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 127
Севилья 11.8% (15)
X 40.9% (52)
Атлетико М 47.2% (60)
-1
выиграет Атлетико М, со счетом 2:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Атлетико М
3.48
3.34
3.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Буну
Яссин
30
Кармона
Хосе
Анхель
29
Салас
Кике
14
Ньянзу
Танги
4
Рекик
Карим
6
Гудель
Неманья
18
Дилейни
Томас
17
Ламела
Эрик
22
Иско
Аларкон
21
Торрес
Оливер
5
Дольберг
Каспер
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
16
Молина
Науэль
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
17
Ньигес
Сауль
9
Кунья
Матеус
19
Мората
Альваро
Севилья
4-2-3-1
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Севилья
Атлетико М

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

35 матчей

28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:5
КК
3:1
КК
1:2
П
2:0
П
3:1
П
1:0
П
0:0
П
0:3
П
0:0
П
4:0
П
1:1
П
1:3
П
0:1
КК
2:2
КК
2:1
П
4:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
3:1
КК
0:2
П
3:1
П
2:1
П
1:0
П
0:1
ПД
1:2
ПД
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кармона Хосе Анхель 2 0.33
Торрес Оливер 2 0.33
Ламела Эрик 1 0.17
Рекик Карим 1 0.17
Мир Рафа 1 0.17
Гомес Алехандро 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 0.5
Гризманн Антуан 2 0.33
Де Пауль Родриго 1 0.17
Корреа Анхель 1 0.17
Карраско Янник 1 0.17
Эрмосо Марио 1 0.17
Фелиш Жоау 0 0
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 2 1
Акунья Маркос 2 1
Кармона Хосе Анхель 3 0
Фернандо Режес 2 0
Иско Аларкон 2 0
Теллес Алекс 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Навас Хесус 1 0
Дилейни Томас 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Буну Яссин 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 2 1
Коке Хорхе 2 0
Ньигес Сауль 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Диего Симеоне 2 0
Молина Науэль 0 1
Мората Альваро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Карраско Янник 1 0
Хименес Хосе 1 0
Льоренте Маркос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
50%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
9
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
43%
3
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4
Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
2. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
6. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
7. Атлетико М Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
10. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
12. Жирона Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Эспаньол Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
20. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
11. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
17. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Реал Мадрид Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Альмерия Кайки 4
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Атлетико" Мадрид, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

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Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М

Исход игры
Севилья
11.8% (15)
Ничья
40.9% (52)
Атлетико М
47.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (49)
Меньше
58.82% (70)
Обе команды забьют
Да
82.35% (98)
Нет
17.65% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.4% (50)
1:2 Атлетико М
25.2% (32)
0:1 Атлетико М
11.8% (15)
2:1 Севилья
7.1% (9)
2:3 Атлетико М
3.1% (4)
1:0 Севилья
3.1% (4)
1:3 Атлетико М
1.6% (2)
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