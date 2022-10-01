Херард Пике сбивает Ли Кан Ина в центральном круге - судья без раздумий показывает жёлтую карточку.

Мурики ворвался в штрафную площадку и попытался откликнуться на кросс с левого фланга, но Бальде сыграл на опережение, выбив мяч.

Хауме Коста нарушил правила на Алехандро Бальде на левом фланге, потом начал спорить с арбитром, за что и получил "горчичник".

Раздача жёлтых карточек продолжается. Кесси придерживает руками Маффео в центральном круге, а потом и толкает, после чего следует наказание.

Антонио Раильо нарушил правила в верховой борьбе с Серхио Бускетсом, врезавшись в голову оппонента плечом.

Звучит свисток арбитра, завершая первый тайм, в котором со счётом 1-0 выигрывает "Барселона".

Гави срывает контратаку "Мальорки" в центре поля, роняя на газон Антонио Санчеса.

Пабло Маффео выполнил подачу с правого фланга, попал в спину Жорди Альбе и заработал аут.

На правом фланге "Барселона" заработала угловой. Роберт Левандовски выиграл воздух и пробил мимо левого угла.

На левом фланге хозяева заработали штрафной. Ли Кан Ин выполнил заброс в сторону штрафной на Маффео, которого опередил Тер Штеген.

ОПАСНО! Хауме Коста ворвался в штрафную площадку, откликнулся на передачу с правого фланга и пробил - Тер Штеген свою команду выручил.

Дембеле получил мяч на правом фланге, но не сумел придумать остроту, выполнив прострел и попав в соперника.

А сейчас подача Усмана Дембеле с правого фланга состоялась, но слишком сильной она получилась. За боковую линию отправился круглый.

Андреас Кристенсен проигрывает позицию Ведату Мурики и бьёт его по ноге, после чего получает жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Роберт Левандовски врывается в штрафную площадку левым краем, подрабатывает под правую и стреляет в правый нижний угол.

Без опасных моментов играла "Барселона", подолгу владея мячом, но это не помешало ей выйти вперёд, отличный бильярдный удар от польского форварда.

Бускетс выполняет передачу на левый край штрафной, где Левандовски мяч принимает, а потом наносит несильный удар, с которым Райкович справляется.

Руис Иньиго выиграл позицию у Ансу Фати на правом фланге, закрыл мяч корпусом и заставил соперника нарушить правила.

Ещё один свисток судьи раздался. Руис Иньиго откровенно придержал Гави, не позволив ему ворваться в штрафную площадь.

Альба выполнил подачу на дальнюю штангу, где Баба разрядил обстановку, выбив игровой снаряд за лицевую линию.

Ансу Фати пробил головой с левого угла вратарской, но в створ не попал, а перед этим залез в офсайд.

Несколько коротких передач выполнила "Мальорка" на своей половине поля, а потом подарила мяч соперникам, выполнив неточный пас верхом.

По правому флангу попробовал прорваться Дембеле, но Копете выполнил чистый подкат и игровой снаряд отобрал.

Вальент выполнил верховую передачу в центральный круг на Мурики, который проиграл воздух Кристенсену.

21' Мурики совершил рывок по правому флангу, но до штрафной не добрался. Кристенсен при помощи подката отправил мяч в аут.

20' Гави навесил на линию вратарской с левого фланга и нашёл голову Антонио Раильо. Пока в воздухе хозяева действуют успешно.

19' Бальде вернулся на поле, обойдясь без медицинской помощи. Тем временем "Барселона" отправляется в очередное позиционное наступление.

18' Алехандро Бальде оказывается на газоне после удара в голову от Хауме Косты.

17' Усман Дембеле принял мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил - значительно выше ворот пролетел игровой снаряд.

16' "Мальорка" пока чаще бьёт по воротам, но ни одного точного выстрела не имеет, у "Барселоны" та же самая картина, вратари без дела.

15' Тер Штеген вышел из ворот и забрал мяч после безадресного заброса Мартина Вальента с правого фланга.

14' Кесси встретил мяч спиной к воротам и пяткой выполнил передачу в штрафную, на которую попытался откликнуться Левандовски. но к круглому не успел.

13' Ли Кан Ин прострелил в центр штрафной, откуда в касание пробил Мартин Вальент, но в створ не попал, выше цели прошёл мяч.

12' Ли Кан Ин выстрелил из-за штрафной, попал в Гави и заработал угловой удар.

11' Через центр "Мальорка" могла провести атаку, если бы Санчес и Руис не столкнулись друг с другом и мяч не потеряли.

10' А теперь на своей части поля фолят хозяева. Раильо активно использует руки в борьбе с Левандовски.

8' Антонио Санчес перестарался в отборе мяча около чужой штрафной, ударив по ногам Андреаса Кристенсена.

7' Ансу Фати принял мяч на левом краю штрафной, сместился в центр и пробил с правой - Антонио Раильо заблокировал.

6' С левого фланга хозяева исполнили корнер, с которым гости справились, а потом из-за штрафной пробил Руис и попал в Кесси.

5' Гави продрался к штрафной площадке по центру и нанёс удар, который получился слишком неточным.

4' В спокойном темпе начинается поединок. "Барселона" забирает мяч под контроль и пробует найти пути к воротам Предрага Райковича.

3' Жорди Альба забросил мяч на левый край штрафной площадки на Ансу Фати, но получилось слишком сильно, за лицевую линию выкатился круглый.

2' Ведат Мурики разогнал атаку левым флангом и выполнил подачу, на которую Ин Кан Ли не откликнулся, проиграв воздух Пике.