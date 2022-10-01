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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Мальорка
0:1
Перерыв
Барселона
0'
0:1
20' Гол
Левандовски Роберт
39' Желтая карточка
Кристенсен Андреас
40' Желтая карточка
Пике Херард
42' Желтая карточка
Коста Хауме
45' Желтая карточка
Кесси Франк

Ход матча

20'
0:1
Левандовски Роберт
(Фати Ансу)
39'
 
Кристенсен Андреас
40'
 
Пике Херард
42'
Коста Хауме
 
45'
 
Кесси Франк

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 131
Мальорка 0.8% (1)
X 3.8% (5)
Барселона 95.4% (125)
-1
выиграет Барселона, со счетом 2:4
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Барселона
8.80
5.40
9.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
4
Руис
Иньиго
12
Баба
Иддрису
10
Санчес
Антонио
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Бальде
Алехандро
3
Пике
Херард
15
Кристенсен
Андреас
18
Альба
Жорди
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
19
Кесси
Франк
7
Дембеле
Усман
9
Левандовски
Роберт
10
Фати
Ансу
Мальорка
5-3-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Барселона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

18 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
5:2
П
5:0
П
2:4
П
0:2
П
5:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
4:2
П
2:1
КК
1:1
КК
2:0
П
3:1
ПД
2:3
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 3 0.43
Ли Кан Ин 1 0.14
Маффео Пабло 1 0.14
Раильо Антонио 1 0.14
Родригес Даниэль 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 9 1.29
Фати Ансу 2 0.29
Дембеле Усман 2 0.29
Рафинья Диас 1 0.14
Роберто Серхи 1 0.14
Депай Мемфис 1 0.14
Де Йонг Френки 1 0.14
Гарсия Эрик 1 0.14
Педри 1 0.14
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Антонио 4 0
Гренье Клеман 3 0
Коста Хауме 3 0
Батталья Родриго 3 0
Копете Хосе 3 0
Родригес Даниэль 2 0
Вальент Мартин 2 0
Маффео Пабло 2 0
Раильо Антонио 2 0
Ли Кан Ин 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Руис Иньиго 1 0
Мурики Ведат 1 0
Хавьер Агирре 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 2 1
Кесси Франк 2 0
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
1
17%
3
17%
46-60
1
17%
4
22%
61-75
1
17%
4
22%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2
Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1
Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 1:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
7. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
8. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
10. Мальорка 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
12. Жирона Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Эспаньол Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Мальорка 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
20. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 1:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
11. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
17. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Альмерия Кайки 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, завершая первый тайм, в котором со счётом 1-0 выигрывает "Барселона". 
  • Травма, повреждение
    45'
    Антонио Раильо нарушил правила в верховой борьбе с Серхио Бускетсом, врезавшись в голову оппонента плечом. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Желтая карточка
    44'
    Раздача жёлтых карточек продолжается. Кесси придерживает руками Маффео в центральном круге, а потом и толкает, после чего следует наказание. 
  • Желтая карточка
    43'
    Хауме Коста нарушил правила на Алехандро Бальде на левом фланге, потом начал спорить с арбитром, за что и получил "горчичник". 
  • 42'
    Мурики ворвался в штрафную площадку и попытался откликнуться на кросс с левого фланга, но Бальде сыграл на опережение, выбив мяч. 
  • Желтая карточка
    40'
    Херард Пике сбивает Ли Кан Ина в центральном круге - судья без раздумий показывает жёлтую карточку. 
  • Желтая карточка
    39'
    Андреас Кристенсен проигрывает позицию Ведату Мурики и бьёт его по ноге, после чего получает жёлтую карточку. 
  • 38'
    А сейчас подача Усмана Дембеле с правого фланга состоялась, но слишком сильной она получилась. За боковую линию отправился круглый. 
  • 37'
    Дембеле получил мяч на правом фланге, но не сумел придумать остроту, выполнив прострел и попав в соперника. 
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! Хауме Коста ворвался в штрафную площадку, откликнулся на передачу с правого фланга и пробил - Тер Штеген свою команду выручил. 
  • Фол, нарушение
    35'
    На левом фланге хозяева заработали штрафной. Ли Кан Ин выполнил заброс в сторону штрафной на Маффео, которого опередил Тер Штеген. 
  • Угловой
    34'
    На правом фланге "Барселона" заработала угловой. Роберт Левандовски выиграл воздух и пробил мимо левого угла. 
  • 33'
    Пабло Маффео выполнил подачу с правого фланга, попал в спину Жорди Альбе и заработал аут. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Гави срывает контратаку "Мальорки" в центре поля, роняя на газон Антонио Санчеса. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Вальент выполнил верховую передачу в центральный круг на Мурики, который проиграл воздух Кристенсену. 
    • 30'
      По правому флангу попробовал прорваться Дембеле, но Копете выполнил чистый подкат и игровой снаряд отобрал. 
    • 29'
      Несколько коротких передач выполнила "Мальорка" на своей половине поля, а потом подарила мяч соперникам, выполнив неточный пас верхом. 
    • Офсайд
      28'
      Ансу Фати пробил головой с левого угла вратарской, но в створ не попал, а перед этим залез в офсайд. 
    • Угловой
      27'
      Альба выполнил подачу на дальнюю штангу, где Баба разрядил обстановку, выбив игровой снаряд за лицевую линию. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Ещё один свисток судьи раздался. Руис Иньиго откровенно придержал Гави, не позволив ему ворваться в штрафную площадь. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Руис Иньиго выиграл позицию у Ансу Фати на правом фланге, закрыл мяч корпусом и заставил соперника нарушить правила. 
    • 24'
      Бускетс выполняет передачу на левый край штрафной, где Левандовски мяч принимает, а потом наносит несильный удар, с которым Райкович справляется. 
    • 23'
      Без опасных моментов играла "Барселона", подолгу владея мячом, но это не помешало ей выйти вперёд, отличный бильярдный удар от польского форварда. 
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Роберт Левандовски врывается в штрафную площадку левым краем, подрабатывает под правую и стреляет в правый нижний угол. 
    • 21'
      Мурики совершил рывок по правому флангу, но до штрафной не добрался. Кристенсен при помощи подката отправил мяч в аут. 
    • 20'
      Гави навесил на линию вратарской с левого фланга и нашёл голову Антонио Раильо. Пока в воздухе хозяева действуют успешно. 
    • 19'
      Бальде вернулся на поле, обойдясь без медицинской помощи. Тем временем "Барселона" отправляется в очередное позиционное наступление. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Алехандро Бальде оказывается на газоне после удара в голову от Хауме Косты. 
    • 17'
      Усман Дембеле принял мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил - значительно выше ворот пролетел игровой снаряд. 
    • 16'
      "Мальорка" пока чаще бьёт по воротам, но ни одного точного выстрела не имеет, у "Барселоны" та же самая картина, вратари без дела. 
    • 15'
      Тер Штеген вышел из ворот и забрал мяч после безадресного заброса Мартина Вальента с правого фланга. 
    • 14'
      Кесси встретил мяч спиной к воротам и пяткой выполнил передачу в штрафную, на которую попытался откликнуться Левандовски. но к круглому не успел. 
    • Опасный момент
      13'
      Ли Кан Ин прострелил в центр штрафной, откуда в касание пробил Мартин Вальент, но в створ не попал, выше цели прошёл мяч. 
    • Угловой
      12'
      Ли Кан Ин выстрелил из-за штрафной, попал в Гави и заработал угловой удар. 
    • 11'
      Через центр "Мальорка" могла провести атаку, если бы Санчес и Руис не столкнулись друг с другом и мяч не потеряли. 
    • Фол, нарушение
      10'
      А теперь на своей части поля фолят хозяева. Раильо активно использует руки в борьбе с Левандовски. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Антонио Санчес перестарался в отборе мяча около чужой штрафной, ударив по ногам Андреаса Кристенсена. 
    • 7'
      Ансу Фати принял мяч на левом краю штрафной, сместился в центр и пробил с правой - Антонио Раильо заблокировал. 
    • Угловой
      6'
      С левого фланга хозяева исполнили корнер, с которым гости справились, а потом из-за штрафной пробил Руис и попал в Кесси. 
    • 5'
      Гави продрался к штрафной площадке по центру и нанёс удар, который получился слишком неточным. 
    • 4'
      В спокойном темпе начинается поединок. "Барселона" забирает мяч под контроль и пробует найти пути к воротам Предрага Райковича. 
    • 3'
      Жорди Альба забросил мяч на левый край штрафной площадки на Ансу Фати, но получилось слишком сильно, за лицевую линию выкатился круглый. 
    • 2'
      Ведат Мурики разогнал атаку левым флангом и выполнил подачу, на которую Ин Кан Ли не откликнулся, проиграв воздух Пике. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Хесус Гиль первым свистком начал матч. 
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    Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Барселона

    Исход игры
    Мальорка
    0.8% (1)
    Ничья
    3.8% (5)
    Барселона
    95.4% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (65)
    Меньше
    45.38% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (49)
    Нет
    58.82% (70)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    32.1% (42)
    1:3 Барселона
    18.3% (24)
    0:3 Барселона
    12.2% (16)
    1:2 Барселона
    11.5% (15)
    0:1 Барселона
    6.9% (9)
    1:4 Барселона
    3.8% (5)
    0:4 Барселона
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
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    Барселона
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