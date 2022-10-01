да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|3
|0.43
|Ли Кан Ин
|1
|0.14
|Маффео Пабло
|1
|0.14
|Раильо Антонио
|1
|0.14
|Родригес Даниэль
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|9
|1.29
|Фати Ансу
|2
|0.29
|Дембеле Усман
|2
|0.29
|Рафинья Диас
|1
|0.14
|Роберто Серхи
|1
|0.14
|Депай Мемфис
|1
|0.14
|Де Йонг Френки
|1
|0.14
|Гарсия Эрик
|1
|0.14
|Педри
|1
|0.14
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Антонио
|4
|0
|Гренье Клеман
|3
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Батталья Родриго
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Родригес Даниэль
|2
|0
|Вальент Мартин
|2
|0
|Маффео Пабло
|2
|0
|Раильо Антонио
|2
|0
|Ли Кан Ин
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|2
|1
|Кесси Франк
|2
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Пике Херард
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|7.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|10.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|16.
|Севилья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Барселона
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|11.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|17.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|19.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Кадис
|Алехо Иван
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Альмерия
|Кайки
|4