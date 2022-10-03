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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Райо Вальекано
0:0
Первый тайм: 22'
Эльче
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Прогнозы 131
Райо Вальекано 88.5% (116)
X 10.7% (14)
Эльче 0.8% (1)
-1
выиграет Райо Вальекано, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Эльче
6.20
4.29
6.58
Все Коэффициенты
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
2
Фернандес
Федерико
4
Диего
Гонсалес
VII
23
Клерк
Карлос
24
Лирола
Поль
8
Гутьеррес
Хосе
20
Гумбау
Херард
12
Кина
Домингуш
18
Рохер
Марти
9
Бое
Лукас
Райо Вальекано
4-2-3-1
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Эльче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
КК
2:0
С
2:3
С
1:1
С
1:1
С
2:1
П
2:0
П
2:3
П
2:0
П
3:0
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 0.29
Трехо Оскар 1 0.14
Фалькао Радамель 1 0.14
Лежён Флорьян 1 0.14
Сисс Пате 1 0.14
Лопес Унаи 0 0
Гарсия Альваро Ривера 0 0
Камелло Серхио 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 1 0.14
Кольядо Алекс 1 0.14
Рохер Марти 0 0
Бое Лукас 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лежён Флорьян 2 1
Трехо Оскар 3 0
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Валентин Оскар 3 0
Фалькао Радамель 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Комесанья Санти 1 0
Катена Алехандро 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Бигас Педро 2 0
Мохика Хоан 2 0
Милья Пере 2 0
Роко Энсо 2 0
Верду Гонсало 0 1
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Рохер Марти 1 0
Маскарель Омар 1 0
Моренте Тете 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Фернандес Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
5
33%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Эльче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1
Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 7 6 1 0 18 - 7 19
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Осасуна Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
9. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
10. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Жирона Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче 0:0 Заявка 7 0 2 5 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Райо Вальекано 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Эльче 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
12. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
17. Валенсия Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 10 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Весь список
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    Прогнозы 131
    Райо Вальекано 88.5% (116)
    X 10.7% (14)
    Эльче 0.8% (1)
    -1
    выиграет Райо Вальекано, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Эльче
    6.20
    4.29
    6.58
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Эльче

    Исход игры
    Райо Вальекано
    88.5% (116)
    Ничья
    10.7% (14)
    Эльче
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.67% (38)
    Меньше
    68.33% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    39.17% (47)
    Нет
    60.83% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    41.2% (54)
    2:1 Райо Вальекано
    26.7% (35)
    2:0 Райо Вальекано
    12.2% (16)
    1:1 Ничья
    8.4% (11)
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    Райо Вальекано
    Эльче
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