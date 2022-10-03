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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Райо Вальекано
2:1
Конец матча
Эльче
0'
23' Желтая карточка
Диего Гонсалес
0:1
32' Гол
Бое Лукас
34' Желтая карточка
Трехо Оскар
1:1
40' Гол
Камелло Серхио
47' Желтая карточка
Кина Домингуш
65' Желтая карточка
Бадия Эдгар
69' Желтая карточка
Бое Лукас
81' Желтая карточка
Лирола Поль
83' Желтая карточка
Понсе Эсекель
89' Желтая карточка
Моренте Тете
90' Желтая карточка
Клерк Карлос
2:1
90' Гол
Лопес Унаи
90'+7

Ход матча

23'
 
Диего Гонсалес
32'
0:1
Бое Лукас
(Гумбау Херард)
34'
Трехо Оскар
 
40'
Камелло Серхио
(Трехо Оскар)
1:1
47'
 
Кина Домингуш
56'
 
Милья Пере
Кина Домингуш
63'
Лопес Унаи
Комесанья Санти
 
65'
 
Бадия Эдгар
69'
 
Бое Лукас
72'
 
Роко Энсо
Диего Гонсалес
73'
 
Понсе Эсекель
Рохер Марти
73'
Фалькао Радамель
Камелло Серхио
 
74'
Сисс Пате
Валентин Оскар
 
81'
 
Лирола Поль
83'
 
Понсе Эсекель
83'
Санчес Сальвадор
Трехо Оскар
 
83'
Посо Хосе
Гарсия Альваро
 
84'
 
Моренте Тете
Бое Лукас
89'
 
Моренте Тете
90'
 
Клерк Карлос
90'
Лопес Унаи
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 8
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Райо Вальекано 88.5% (116)
X 10.7% (14)
Эльче 0.8% (1)
-1
выиграет Райо Вальекано, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
2
Фернандес
Федерико
4
Диего
Гонсалес
VII
24
Лирола
Поль
23
Клерк
Карлос
8
Гутьеррес
Хосе
12
Кина
Домингуш
20
Гумбау
Херард
18
Рохер
Марти
9
Бое
Лукас
Райо Вальекано
4-2-3-1
Эльче
5-3-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Эльче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
КК
2:0
С
2:3
С
1:1
С
1:1
С
2:1
П
2:0
П
2:3
П
2:0
П
3:0
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 2 0.29
Трехо Оскар 1 0.14
Лопес Унаи 1 0.14
Камелло Серхио 1 0.14
Фалькао Радамель 1 0.14
Лежён Флорьян 1 0.14
Сисс Пате 1 0.14
Гарсия Альваро Ривера 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 1 0.14
Понсе Эсекель 1 0.14
Кольядо Алекс 1 0.14
Рохер Марти 0 0
Гумбау Херард 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 4 0
Лежён Флорьян 2 1
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Валентин Оскар 3 0
Фалькао Радамель 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Комесанья Санти 1 0
Катена Алехандро 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Бигас Педро 2 0
Мохика Хоан 2 0
Милья Пере 2 0
Роко Энсо 2 0
Моренте Тете 2 0
Верду Гонсало 0 1
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Бадия Эдгар 1 0
Маскарель Омар 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Бое Лукас 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Лирола Поль 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Кина Домингуш 1 0
Фернандес Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
5
42%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
5
29%
29%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Эльче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1
Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 7 6 1 0 18 - 7 19
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Осасуна Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
9. Райо Вальекано Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
10. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Жирона Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
11. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
12. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
17. Валенсия Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Райо Вальекано Трехо Оскар 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 131
    Райо Вальекано 88.5% (116)
    X 10.7% (14)
    Эльче 0.8% (1)
    -1
    выиграет Райо Вальекано, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:1 Эльче

    Исход игры
    Райо Вальекано
    88.5% (116)
    Ничья
    10.7% (14)
    Эльче
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.67% (38)
    Меньше
    68.33% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    39.17% (47)
    Нет
    60.83% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    41.2% (54)
    2:1 Райо Вальекано
    26.7% (35)
    2:0 Райо Вальекано
    12.2% (16)
    1:1 Ничья
    8.4% (11)
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