Тур: 7. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Фигероа Хорхе
2:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаДиего Гонсалес
0:1
32' ГолБое Лукас
34' Желтая карточкаТрехо Оскар
1:1
40' ГолКамелло Серхио
47' Желтая карточкаКина Домингуш
65' Желтая карточкаБадия Эдгар
69' Желтая карточкаБое Лукас
81' Желтая карточкаЛирола Поль
83' Желтая карточкаПонсе Эсекель
89' Желтая карточкаМоренте Тете
90' Желтая карточкаКлерк Карлос
2:1
90' ГолЛопес Унаи
90'+7
Ход матча
23'
32'
0:1
34'
40'
1:1
47'
65'
69'
81'
83'
89'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
13 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 8
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
20
Балью
Иван
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
23
Клерк
Карлос
18
Рохер
Марти
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Лопес ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Эльче
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|2
|0.29
|Трехо Оскар
|1
|0.14
|Лопес Унаи
|1
|0.14
|Камелло Серхио
|1
|0.14
|Фалькао Радамель
|1
|0.14
|Лежён Флорьян
|1
|0.14
|Сисс Пате
|1
|0.14
|Гарсия Альваро Ривера
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|1
|0.14
|Понсе Эсекель
|1
|0.14
|Кольядо Алекс
|1
|0.14
|Рохер Марти
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|4
|0
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Валентин Оскар
|3
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Бигас Педро
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Моренте Тете
|2
|0
|Верду Гонсало
|0
|1
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Бадия Эдгар
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Бое Лукас
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
|Фернандес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
5
42%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
5
29%
29%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Эльче
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1
Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Эльче - Мальорка 3:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|16.
|Севилья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|11.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|12.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|17.
|Валенсия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Кадис
|Алехо Иван
|4
Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:1 Эльче
Исход игры
Райо Вальекано
88.5% (116)
Ничья
10.7% (14)
Эльче
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.67% (38)
Меньше
68.33% (82)
Обе команды забьют
Да
39.17% (47)
Нет
60.83% (73)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
41.2% (54)
2:1 Райо Вальекано
26.7% (35)
2:0 Райо Вальекано
12.2% (16)
1:1 Ничья
8.4% (11)
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