Тур: 28.
0:0
Первый тайм: 36'
0'
12
Keiller
21
Igor
Gomes
44
Витао
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
21
Natan
36
Кандидо
Луан
10
Hyoran
11
Helio
Junio
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 David VI
-
36 Thauan Lara
-
41 Matheus Dias
-
-
-
26 Estevao
-
5 Lizeiro
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
-
6 РамонЗащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
5 Jadson 3
-
-
-
-
-
-
45 Werik
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.25
|Вандерсон
|6
|0.21
|Энрике Педро
|6 (2)
|0.21
|Эденилсон дос Сантос
|5 (3)
|0.18
|Де Пена Карлос
|3 (2)
|0.11
|Джонни
|3
|0.11
|Патрик Алан
|3
|0.11
|José Maurisio3
|2
|0.07
|Бустос Фабрисио
|2
|0.07
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.07
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандидо Луан
|7 (1)
|0.25
|Alerrandro
|6
|0.21
|Гимарайнс Артур
|4
|0.14
|Hyoran
|3
|0.11
|Итало Хосе
|3
|0.11
|Natan
|2
|0.07
|Helio Junio
|2
|0.07
|Marcos Vinicios
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|2 (1)
|0.07
|Силва Адерлан
|1
|0.04
|Ортис Лео
|1
|0.04
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0.04
|Bruno Praxedes
|1
|0.04
|Gabriel Novaes
|1
|0.04
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Jadson 3
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Энрике Педро
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Helio Junio
|7
|0
|Силва Адерлан
|5
|0
|Jadson 3
|5
|0
|Кандидо Луан
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|2
|Ортис Лео
|4
|0
|Рамон
|2
|1
|Natan
|3
|0
|Carlos Eduardo III
|3
|0
|Cleiton Schwengber
|3
|0
|Bruno Praxedes
|3
|0
|Marcos Vinicios
|3
|0
|Натан Рафаэл
|2
|0
|Raul González II
|2
|0
|Alerrandro
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Gabriel Novaes
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0
|Renan Victor
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
15
19 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
6
21%
3
20%
1-15
6
21%
3
20%
16-30
7
25%
4
27%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
5
18%
3
20%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
6
29%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
2
18%
2
10%
76-90
Забито
15
23
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
3
20%
1
4%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
5
33%
5
22%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Забито
43
38
24 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
8
19%
6
16%
1-15
8
19%
9
24%
16-30
8
19%
10
26%
31-45
5
12%
1
3%
46-60
4
9%
4
11%
61-75
10
23%
8
21%
76-90
Пропущено
26
33
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 21
3
12%
1
3%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
4
15%
10
30%
61-75
6
23%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0
Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0
Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|28
|16
|10
|2
|44 - 19
|58
|2.
|Флуминенсе
|28
|15
|6
|7
|46 - 31
|51
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|28
|13
|11
|4
|43 - 26
|50
|4.
|Коринтианс
|28
|13
|8
|7
|32 - 27
|47
|5.
|Фламенго
|28
|13
|6
|9
|44 - 27
|45
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|8
|8
|33 - 33
|44
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|28
|10
|11
|7
|34 - 30
|41
|8.
|Америка Минейро
|0:1
|28
|11
|6
|11
|23 - 26
|39
|9.
|Гойяс
|0:0
|28
|9
|11
|8
|30 - 33
|38
|10.
|Сантос
|28
|9
|10
|9
|31 - 25
|37
|11.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|12.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|28
|9
|8
|11
|27 - 30
|35
|13.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|28
|8
|11
|9
|37 - 34
|35
|14.
|Форталеза
|28
|9
|7
|12
|28 - 31
|34
|15.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|16.
|Сеара
|28
|6
|13
|9
|26 - 29
|31
|17.
|Куяба
|1:0
|28
|7
|9
|12
|20 - 27
|30
|18.
|Аваи
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|28
|5
|7
|16
|25 - 44
|22
|20.
|Жувентуде
|28
|3
|10
|15
|21 - 49
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|2.
|Коринтианс
|14
|9
|4
|1
|19 - 7
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|4.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|8
|5
|1
|28 - 11
|29
|6.
|Америка Минейро
|0:1
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|7.
|Фламенго
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|9.
|Сантос
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|13.
|Гойяс
|0:0
|14
|5
|7
|2
|17 - 14
|22
|14.
|Атлетико Минейро
|0:0
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|15.
|Куяба
|1:0
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|16.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|19.
|Сеара
|14
|3
|6
|5
|13 - 16
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|7
|7
|0
|18 - 8
|28
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Флуминенсе
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|8.
|Форталеза
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|9.
|Гойяс
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|13.
|Америка Минейро
|0:1
|14
|3
|3
|8
|6 - 15
|12
|14.
|Сантос
|14
|2
|6
|6
|9 - 13
|12
|15.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|16.
|Куяба
|1:0
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|1
|4
|9
|11 - 28
|7
|18.
|Жувентуде
|14
|1
|4
|9
|9 - 30
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 9
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10