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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 28.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 36'
Ред Булл Брагантино
0'
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Ред Булл Брагантино
1.94
3.60
4.70
Все Коэффициенты
12
Keiller
21
Igor
Gomes
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
10
Патрик
Алан
14
Де
Пена
Карлос
35
Alexandre
Zurawski
28
Энрике
Педро
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Ортис
Лео
21
Natan
36
Кандидо
Луан
8
Эвангелиста
Лукас
23
Raul
González
II
10
Hyoran
7
Гимарайнс
Артур
28
Carlos
Eduardo
III
11
Helio
Junio
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.25
Вандерсон 6 0.21
Энрике Педро 6 (2) 0.21
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.18
Де Пена Карлос 3 (2) 0.11
Джонни 3 0.11
Патрик Алан 3 0.11
José Maurisio3 2 0.07
Бустос Фабрисио 2 0.07
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.07
Тайсон Фреда 1 0.04
Д'Алессандро Андрес 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Витао 1 0.04
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандидо Луан 7 (1) 0.25
Alerrandro 6 0.21
Гимарайнс Артур 4 0.14
Hyoran 3 0.11
Итало Хосе 3 0.11
Natan 2 0.07
Helio Junio 2 0.07
Marcos Vinicios 2 0.07
Эвангелиста Лукас 2 (1) 0.07
Силва Адерлан 1 0.04
Ортис Лео 1 0.04
Miguel Silveira dos Santos 1 0.04
Bruno Praxedes 1 0.04
Gabriel Novaes 1 0.04
Уртадо Хосе 0 0
Jadson 3 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 6 0
Тайсон Фреда 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Энрике Педро 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Джонни 2 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Helio Junio 7 0
Силва Адерлан 5 0
Jadson 3 5 0
Кандидо Луан 3 1
Рамирес Эрик II 1 2
Ортис Лео 4 0
Рамон 2 1
Natan 3 0
Carlos Eduardo III 3 0
Cleiton Schwengber 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Marcos Vinicios 3 0
Натан Рафаэл 2 0
Raul González II 2 0
Alerrandro 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Hyoran 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Gabriel Novaes 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Renan Victor 1 0
Kevin Lomonaco 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
15
19 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
6
21%
3
20%
1-15
6
21%
3
20%
16-30
7
25%
4
27%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
5
18%
3
20%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
6
29%
16-30
2
18%
3
14%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
2
18%
2
10%
76-90

Забито

15
23
5 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
3
20%
1
4%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
5
33%
5
22%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Забито

43
38
24 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
8
19%
6
16%
1-15
8
19%
9
24%
16-30
8
19%
10
26%
31-45
5
12%
1
3%
46-60
4
9%
4
11%
61-75
10
23%
8
21%
76-90

Пропущено

26
33
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 21
3
12%
1
3%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
4
15%
10
30%
61-75
6
23%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0
Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0
Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 28 16 10 2 44 - 19 58
2. Флуминенсе 28 15 6 7 46 - 31 51
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 28 13 11 4 43 - 26 50
4. Коринтианс 28 13 8 7 32 - 27 47
5. Фламенго 28 13 6 9 44 - 27 45
6. Атлетико Паранаэнсе 28 12 8 8 33 - 33 44
7. Атлетико Минейро 0:0 28 10 11 7 34 - 30 41
8. Америка Минейро 0:1 28 11 6 11 23 - 26 39
9. Гойяс 0:0 28 9 11 8 30 - 33 38
10. Сантос 28 9 10 9 31 - 25 37
11. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
12. Ботафого Рибейрао 0:0 28 9 8 11 27 - 30 35
13. Ред Булл Брагантино 0:0 28 8 11 9 37 - 34 35
14. Форталеза 28 9 7 12 28 - 31 34
15. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
16. Сеара 28 6 13 9 26 - 29 31
17. Куяба 1:0 28 7 9 12 20 - 27 30
18. Аваи 28 7 7 14 26 - 43 28
19. Атлетико Гойяненсе 28 5 7 16 25 - 44 22
20. Жувентуде 28 3 10 15 21 - 49 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
2. Коринтианс 14 9 4 1 19 - 7 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 9 3 2 26 - 11 30
4. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 8 5 1 28 - 11 29
6. Америка Минейро 0:1 14 8 3 3 17 - 11 27
7. Фламенго 13 8 2 3 27 - 8 26
8. Атлетико Паранаэнсе 13 7 5 1 20 - 11 26
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 0:0 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
13. Гойяс 0:0 14 5 7 2 17 - 14 22
14. Атлетико Минейро 0:0 14 5 5 4 19 - 15 20
15. Куяба 1:0 14 4 7 3 10 - 8 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 0:0 14 4 4 6 12 - 12 16
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
19. Сеара 14 3 6 5 13 - 16 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 7 7 0 18 - 8 28
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
3. Атлетико Минейро 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Флуминенсе 13 5 4 4 15 - 16 19
5. Ботафого Рибейрао 0:0 14 5 4 5 15 - 18 19
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
8. Форталеза 14 5 1 8 16 - 20 16
9. Гойяс 0:0 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
13. Америка Минейро 0:1 14 3 3 8 6 - 15 12
14. Сантос 14 2 6 6 9 - 13 12
15. Ред Булл Брагантино 0:0 14 2 6 6 15 - 21 12
16. Куяба 1:0 14 3 2 9 10 - 19 11
17. Атлетико Гойяненсе 14 1 4 9 11 - 28 7
18. Жувентуде 14 1 4 9 9 - 30 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Фламенго Габриэл Барбоза 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 9
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Ред Булл Брагантино
1.94
3.60
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ред Булл Брагантино онлайн

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