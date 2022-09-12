1:2
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаЛисандро Лопес
45' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
1:0
49' ГолNicolas Femia
61' Желтая карточкаSergio Barreto
1:1
75' ГолLeandro Miguel Fernandez
1:2
77' ГолLeandro Miguel Fernandez
79' Желтая карточкаМарконе Иван
90'+6
Ход матча
41'
49'
1:0
61'
75'
77'
79'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Julian Brea
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
17 Jean Rosso
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
27 Tomas Pozzo
-
26 Zarza
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Сармиенто
Индепендьенте Авельянеда
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|5
|0.26
|Jonathan Torres
|3 (2)
|0.16
|Javier Fabian Toledo
|3 (2)
|0.16
|Luciano Gondou
|2 (1)
|0.11
|Guido Mainero
|1
|0.05
|Sergio Quiroga
|1
|0.05
|Franco Quinteros
|1
|0.05
|Nicolas Femia
|1
|0.05
|Federico Andueza
|1
|0.05
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Miguel Fernandez
|7 (1)
|0.37
|Бенегас Леандро
|5
|0.26
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.11
|Damian Batallini
|2
|0.11
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Виго Алекс
|1
|0.05
|Alan Sonora
|1
|0.05
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.05
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Лукас
|7
|0
|Federico Rasmussen
|5
|1
|Emiliano Mendez
|6
|0
|Franco Quinteros
|3
|1
|Jonathan Torres
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Guido Mainero
|4
|0
|Federico Andueza
|2
|1
|Гастон Сауро
|3
|0
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Julian Brea
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|David Gallardo
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|7
|0
|Sergio Barreto
|7
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Марконе Иван
|4
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Lucas Daniel Romero
|3
|0
|Элисальде Эдгар
|3
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Бенегас Леандро
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
5
42%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
4
27%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
7
47%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
3
33%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
5
38%
4
50%
76-90
Забито
19
21
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
1
5%
3
14%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
6
32%
6
29%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Пропущено
24
23
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
17%
7
30%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
9
38%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1
Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|18
|8
|8
|2
|22 - 13
|32
|4.
|Бока Хуниорс
|18
|10
|2
|6
|24 - 22
|32
|5.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|21 - 17
|31
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|7.
|Ривер Плейт
|18
|8
|5
|5
|27 - 15
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|24 - 15
|28
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|11.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|7
|5
|6
|17 - 16
|26
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|15.
|Тигре
|18
|5
|8
|5
|25 - 23
|23
|16.
|Барракас Централь
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Банфилд
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|22.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|23.
|Дефенса и Хустисия
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|24.
|Тальерес Кордоба
|17
|4
|6
|7
|13 - 16
|18
|25.
|Колон
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|26.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|27.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|7.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|15.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|22.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|23.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|18.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|21.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|23.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|24.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (2)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (2)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|Уракан
|Lucas Merolla
|8