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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Сармиенто
1:2
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
41' Желтая карточка
Лисандро Лопес
45' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
1:0
49' Гол
Nicolas Femia
61' Желтая карточка
Sergio Barreto
1:1
75' Гол
Leandro Miguel Fernandez
1:2
77' Гол
Leandro Miguel Fernandez
79' Желтая карточка
Марконе Иван
90'+6
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
8
Guido
Mainero
52
Emiliano
Mendez
20
Nicolas
Femia
14
David
Gallardo
7
Лисандро
Лопес
III
32
Luciano
Gondou
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
4
Элисальде
Эдгар
7
Damian
Batallini
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Марконе
Иван
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
16
Феррейра
Факундо
Сармиенто
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Сармиенто
Индепендьенте Авельянеда

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
6:0
П
0:1
П
0:0
П
1:1
ПБ
2:0
ПБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 5 0.26
Jonathan Torres 3 (2) 0.16
Javier Fabian Toledo 3 (2) 0.16
Luciano Gondou 2 (1) 0.11
Guido Mainero 1 0.05
Sergio Quiroga 1 0.05
Franco Quinteros 1 0.05
Nicolas Femia 1 0.05
Federico Andueza 1 0.05
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0
Кастро Лукас 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Miguel Fernandez 7 (1) 0.37
Бенегас Леандро 5 0.26
Lucas Daniel Romero 2 0.11
Damian Batallini 2 0.11
Инсаурральде Хуан 1 0.05
Феррейра Факундо 1 0.05
Виго Алекс 1 0.05
Alan Sonora 1 0.05
Lucas Rodriguez I 1 0.05
Sergio Barreto 0 0
Lucas Gonzalez 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Лукас 7 0
Federico Rasmussen 5 1
Emiliano Mendez 6 0
Franco Quinteros 3 1
Jonathan Torres 4 0
Manuel Guanini 4 0
Guido Mainero 4 0
Federico Andueza 2 1
Гастон Сауро 3 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Julian Brea 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Gonzalo Bettini 2 0
Luis Yamil Garnier 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
David Gallardo 1 0
Yair Arismendi 1 0
Jean Rosso 1 0
Sebastian Meza 1 0
Federico Paradela 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 7 0
Sergio Barreto 7 0
Lucas Rodriguez I 6 0
Марконе Иван 4 0
Виго Алекс 4 0
Lucas Daniel Romero 3 0
Элисальде Эдгар 3 0
Феррейра Факундо 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Бенегас Леандро 2 0
Joaquin Laso 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Rodrigo Marquez 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
5
42%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
4
27%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
7
47%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
3
33%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
5
38%
4
50%
76-90

Забито

19
21
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
1
5%
3
14%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
6
32%
6
29%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Пропущено

24
23
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
4
17%
7
30%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
9
38%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1
Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
3. Уракан 18 8 8 2 22 - 13 32
4. Бока Хуниорс 18 10 2 6 24 - 22 32
5. Годой Крус 18 9 4 5 21 - 17 31
6. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
7. Ривер Плейт 18 8 5 5 27 - 15 29
8. Расинг Авельянеда 18 7 7 4 24 - 15 28
9. Патронато Парана 18 7 6 5 23 - 19 27
10. Сан-Лоренсо 18 5 11 2 23 - 18 26
11. Атлетико Платенсе 18 6 8 4 17 - 14 26
12. Ньюэллс Олд Бойз 18 7 5 6 17 - 16 26
13. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
14. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
15. Тигре 18 5 8 5 25 - 23 23
16. Барракас Централь 18 6 5 7 20 - 26 23
17. Банфилд 18 5 7 6 17 - 18 22
18. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
19. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
20. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
21. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
22. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
23. Дефенса и Хустисия 18 4 7 7 14 - 19 19
24. Тальерес Кордоба 17 4 6 7 13 - 16 18
25. Колон 18 4 6 8 15 - 22 18
26. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
27. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
3. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
4. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
5. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
6. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
7. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
8. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
12. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
13. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
14. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
17. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
19. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
21. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
22. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
23. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
3. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
4. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
16. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
18. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
21. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
23. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
24. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
25. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (2)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Уракан Lucas Merolla 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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