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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Уракан
0:1
Второй тайм: 61'
Барракас Централь
0'
0:1
45' Гол
Facundo Mater
52' Желтая карточка
Maximiliano Rodriguez1

Ход матча

45'
0:1
Facundo Mater
52'
 
Maximiliano Rodriguez1
56'
Enzo Luna
Santiago Hezze
 
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Барракас Централь
5.97
4.25
7.90
Все Коэффициенты
1
Lucas
Abraham
Chavez
4
Ismael
Alberto
Quilez
2
Тобио
Фернандо
6
Lucas
Merolla
3
Lucas
Carrizo
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
22
Гарре
Бенжамин
10
Кристальдо
Франко
16
Rodrigo
Cabral
7
Matias
Coccaro
13
Cristian
Arce
33
Facundo
Mater
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
7
Carlos
Valenzuela
10
Ivan
Tapia
19
Carlos
Martin
Arce
26
Maximiliano
Rodriguez1
29
Bruno
Christian
Sepulveda
11
Neri
Ricardo
Bandiera
Уракан
4-2-3-1
Барракас Централь
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Барракас Централь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 11 (5) 0.58
Гарре Бенжамин 4 0.21
Matias Coccaro 3 (2) 0.16
Santiago Hezze 1 0.05
Jonathan Galvan 1 0.05
Rodrigo Cabral 0 0
Gabriel Gudino 0 0
Lucas Merolla 0 0
Сото Гильермо 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 0.26
Neri Ricardo Bandiera 3 0.16
Ivan Tapia 3 (1) 0.16
Cristian Colman 3 0.16
Facundo Mater 2 0.11
Моуче Пабло 1 0.05
Ринкон Себастьян 1 0.05
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.05

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 7 1
Lucas Merolla 8 0
Тобио Фернандо 5 0
Santiago Hezze 4 0
Cesar Ibanez 2 1
Кристальдо Франко 3 0
Federico Fattori 3 0
Matias Coccaro 3 0
Gabriel Gudino 2 0
Гарре Бенжамин 2 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Jonathan Galvan 1 0
Lucas Carrizo 1 0
Walter Perez 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Rodrigo Cabral 1 0
Guillermo Benitez1 1 0
Juan Gauto 1 0
Patricio Pizarro 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 5 1
Carlos Martin Arce 6 0
Nicolas Ferreyra 4 0
Gonzalo Paz 4 0
Ivan Tapia 4 0
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Carlos Valenzuela 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Моуче Пабло 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Facundo Castro I 1 0
Braian Salvareschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
6
55%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
5
33%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
10%
3
23%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
22%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Забито

21
18
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
7
33%
3
17%
61-75
2
10%
1
6%
76-90

Пропущено

14
28
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
14%
4
14%
1-15
3
21%
4
14%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
4
29%
6
21%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
2
14%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тигре - Уракан 1:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Уракан - Сармиенто 4:1 Альдосиви - Уракан 0:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
3. Уракан 0:1 19 8 8 3 22 - 14 32
4. Бока Хуниорс 18 10 2 6 24 - 22 32
5. Годой Крус 0:1 19 9 4 6 21 - 18 31
6. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
7. Ривер Плейт 18 8 5 5 27 - 15 29
8. Расинг Авельянеда 18 7 7 4 24 - 15 28
9. Патронато Парана 18 7 6 5 23 - 19 27
10. Ньюэллс Олд Бойз 18 7 5 6 17 - 16 26
11. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
12. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
13. Барракас Централь 1:0 19 7 5 7 21 - 26 26
14. Тигре 1:0 19 6 8 5 26 - 23 26
15. Сан-Лоренсо 18 5 11 2 23 - 18 26
16. Атлетико Платенсе 18 6 8 4 17 - 14 26
17. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
18. Банфилд 18 5 7 6 17 - 18 22
19. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
20. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
21. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
22. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
23. Дефенса и Хустисия 18 4 7 7 14 - 19 19
24. Тальерес Кордоба 17 4 6 7 13 - 16 18
25. Колон 18 4 6 8 15 - 22 18
26. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
27. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
3. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
4. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
5. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
6. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
7. Годой Крус 0:1 9 6 2 1 12 - 5 20
8. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
9. Барракас Централь 1:0 10 5 2 3 14 - 12 17
10. Уракан 0:1 9 5 2 2 12 - 5 17
11. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
12. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
13. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
14. Тигре 1:0 9 3 5 1 12 - 7 14
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
17. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
18. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
19. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
21. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
22. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
23. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 0:1 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
3. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
4. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Тигре 1:0 10 3 3 4 14 - 16 12
9. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
11. Годой Крус 0:1 10 3 2 5 9 - 13 11
12. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
13. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
14. Барракас Централь 1:0 9 2 3 4 7 - 14 9
15. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
18. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
19. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
20. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
21. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
22. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
23. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
24. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
25. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (2)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Уракан Lucas Merolla 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Сантьяго Хеззе уходит с поля. Enzo Luna выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Maximiliano Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Факундо Матер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Барракас Централь
5.97
4.25
7.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Уракан 0:1 Барракас Централь онлайн

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