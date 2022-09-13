0:1
Второй тайм: 61'
Ход матча
45'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
36 Enzo Luna
-
-
-
-
-
39 Matias Gomez
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Уракан
Барракас Централь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|11 (5)
|0.58
|Гарре Бенжамин
|4
|0.21
|Matias Coccaro
|3 (2)
|0.16
|Santiago Hezze
|1
|0.05
|Jonathan Galvan
|1
|0.05
|Rodrigo Cabral
|0
|0
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Сото Гильермо
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5
|0.26
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.16
|Ivan Tapia
|3 (1)
|0.16
|Cristian Colman
|3
|0.16
|Facundo Mater
|2
|0.11
|Моуче Пабло
|1
|0.05
|Ринкон Себастьян
|1
|0.05
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.05
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|7
|1
|Lucas Merolla
|8
|0
|Тобио Фернандо
|5
|0
|Santiago Hezze
|4
|0
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Кристальдо Франко
|3
|0
|Federico Fattori
|3
|0
|Matias Coccaro
|3
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Гарре Бенжамин
|2
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Lucas Carrizo
|1
|0
|Walter Perez
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Rodrigo Cabral
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Juan Gauto
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|5
|1
|Carlos Martin Arce
|6
|0
|Nicolas Ferreyra
|4
|0
|Gonzalo Paz
|4
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Carlos Valenzuela
|2
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|2
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
6
55%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
5
33%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
10%
3
23%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
22%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Забито
21
18
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
7
33%
3
17%
61-75
2
10%
1
6%
76-90
Пропущено
14
28
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
14%
4
14%
1-15
3
21%
4
14%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
4
29%
6
21%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
2
14%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тигре - Уракан 1:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Уракан - Сармиенто 4:1 Альдосиви - Уракан 0:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|3.
|Уракан
|0:1
|19
|8
|8
|3
|22 - 14
|32
|4.
|Бока Хуниорс
|18
|10
|2
|6
|24 - 22
|32
|5.
|Годой Крус
|0:1
|19
|9
|4
|6
|21 - 18
|31
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|7.
|Ривер Плейт
|18
|8
|5
|5
|27 - 15
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|24 - 15
|28
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|7
|5
|6
|17 - 16
|26
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|12.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|13.
|Барракас Централь
|1:0
|19
|7
|5
|7
|21 - 26
|26
|14.
|Тигре
|1:0
|19
|6
|8
|5
|26 - 23
|26
|15.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|16.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|17.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|18.
|Банфилд
|18
|5
|7
|6
|17 - 18
|22
|19.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|22.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|23.
|Дефенса и Хустисия
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|24.
|Тальерес Кордоба
|17
|4
|6
|7
|13 - 16
|18
|25.
|Колон
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|26.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|27.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|7.
|Годой Крус
|0:1
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Барракас Централь
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|10.
|Уракан
|0:1
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Тигре
|1:0
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|15.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|22.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|23.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|0:1
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|3.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Тигре
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|11.
|Годой Крус
|0:1
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|12.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|13.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|14.
|Барракас Централь
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|20.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|21.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|22.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|23.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|25.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (2)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (2)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|Уракан
|Lucas Merolla
|8