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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Ланус
0:0
Второй тайм: 63'
Бока Хуниорс
0'
37' Желтая карточка
Фабра Франк

Ход матча

37'
 
Фабра Франк
46'
 
Alan Varela
Эстебан Ролон
46'
 
Пайеро Мартин
Рамирес Хуан Эдгардо II
51'
 
Luca Langoni
Бриаско-Балекян Норберто
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Бока Хуниорс
3.79
2.94
3.99
Все Коэффициенты
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
2
Jonathan
Cabral
21
Паскини
Николас
5
Tomas
Belmonte
15
Raul
Loaiza
8
Luciano
Boggio
20
Franco
Troyansky
27
Brian
Leonel
Blando
7
Акоста
Лаутаро
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
14
Эстебан
Ролон
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
29
Бриаско-Балекян
Норберто
Ланус
4-3-3
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Ланус
Бока Хуниорс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
80%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
4:2
ЛП
1:0
КДМЗ4
1:2
КДМЗ4
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
2:2
П
1:0
П
2:0
КА
0:2
П
1:3
П
2:2
П
3:1
П
2:2
П
0:0
П
2:0
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 4 0.21
Жозе Густаво Санд 3 (2) 0.16
Braian Aguirre 2 0.11
Brian Leonel Blando 1 0.05
Весприни Матиас 1 0.05
Victor Malcorra 1 0.05
Lucas Varaldo 1 0.05
Franco Ortellado 1 0.05
Mateo Sanabria 1 0.05
Tomas Belmonte 0 0
Franco Orozco 0 0
Luciano Boggio 0 0
Samuel Careaga 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.16
Себальос Эсекиэль 3 0.16
Бенедетто Дарио 3 0.16
Luca Langoni 3 0.16
Рохо Маркос 3 (1) 0.16
Ромеро Оскар 2 0.11
Фернандес Пол 2 0.11
Васкес Луис 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Сандез Агустин 1 0.05
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.05
Фабра Франк 0 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 5 1
Braian Aguirre 6 0
Julian Aude 2 2
Акоста Лаутаро 4 0
Maximiliano Gonzalez 2 1
Tomas Belmonte 3 0
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Fernando Monetti 2 0
Jonathan Cabral 2 0
Жозе Густаво Санд 2 0
Brian Leonel Blando 2 0
Luciano Boggio 2 0
Franco Ortellado 2 0
Бернабей Александро 0 1
Брагьери Диего 1 0
Паскини Николас 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Facundo Perez 1 0
Ignacio Cechi 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Samuel Careaga 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 7 0
Адвинкула Луис 6 0
Фернандес Пол 6 0
Рохо Маркос 4 1
Самбрано Очандарте 5 0
Alan Varela 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Сандез Агустин 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Эстебан Ролон 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Васкес Луис 2 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Медина Кристиан 1 0
Luca Langoni 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
5
50%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

7
17
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
14%
4
24%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
4
57%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
4
33%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Забито

16
24
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
13%
5
21%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
6
38%
4
17%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Пропущено

27
22
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
6
27%
16-30
4
15%
7
32%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
6
22%
1
5%
61-75
4
15%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
3. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
4. Бока Хуниорс 0:0 19 10 3 6 24 - 22 33
5. Годой Крус 19 9 5 5 22 - 18 32
6. Расинг Авельянеда 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
8. Ривер Плейт 19 8 5 6 28 - 17 29
9. Атлетико Платенсе 19 7 8 4 18 - 14 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 5 6 19 - 17 29
11. Сан-Лоренсо 19 5 12 2 23 - 18 27
12. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
13. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
14. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
15. Банфилд 19 6 7 6 19 - 19 25
16. Барракас Централь 19 6 6 7 21 - 27 24
17. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
18. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
19. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
20. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
21. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
22. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
23. Дефенса и Хустисия 18 4 7 7 14 - 19 19
24. Колон 19 4 7 8 15 - 22 19
25. Тальерес Кордоба 17 4 6 7 13 - 16 18
26. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
27. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
28. Ланус 0:0 19 2 6 11 15 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Бока Хуниорс 0:0 10 7 1 2 17 - 12 22
3. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
4. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
5. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
7. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
8. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
9. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
10. Атлетико Платенсе 10 4 6 0 10 - 4 18
11. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
12. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
13. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
14. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
17. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
19. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
21. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
22. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Ланус 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
26. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
2. Банфилд 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
4. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
5. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
6. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
7. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
8. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Бока Хуниорс 0:0 9 3 2 4 7 - 10 11
10. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
11. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
12. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
13. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
14. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
16. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
18. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
22. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
23. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
24. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
25. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
26. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 0:0 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Бока Хуниорс
3.79
2.94
3.99
Все Коэффициенты
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