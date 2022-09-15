0:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаФабра Франк
67' Желтая карточкаФигаль Хорхе
69' Желтая карточкаTomas Belmonte
74' Желтая карточкаАдвинкула Луис
87' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
0:1
90' ГолБенедетто Дарио
90' Желтая карточкаРосси Агустин
90'+6
Ход матча
37'
67'
69'
74'
90'
0:1
90'
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Alan Varela
-
41 Luca Langoni
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Ланус
Бока Хуниорс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
80%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
26 матчей
30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|4
|0.21
|Жозе Густаво Санд
|3 (2)
|0.16
|Braian Aguirre
|2
|0.11
|Brian Leonel Blando
|1
|0.05
|Весприни Матиас
|1
|0.05
|Victor Malcorra
|1
|0.05
|Lucas Varaldo
|1
|0.05
|Franco Ortellado
|1
|0.05
|Mateo Sanabria
|1
|0.05
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Franco Orozco
|0
|0
|Luciano Boggio
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|4
|0.21
|Вилья Себастьян
|3
|0.16
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.16
|Luca Langoni
|3
|0.16
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.16
|Ромеро Оскар
|2
|0.11
|Фернандес Пол
|2
|0.11
|Васкес Луис
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Сандез Агустин
|1
|0.05
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.05
|Фабра Франк
|0
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|5
|1
|Braian Aguirre
|6
|0
|Julian Aude
|2
|2
|Акоста Лаутаро
|4
|0
|Tomas Belmonte
|4
|0
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Fernando Monetti
|2
|0
|Jonathan Cabral
|2
|0
|Жозе Густаво Санд
|2
|0
|Brian Leonel Blando
|2
|0
|Luciano Boggio
|2
|0
|Franco Ortellado
|2
|0
|Бернабей Александро
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Паскини Николас
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|7
|0
|Фабра Франк
|7
|0
|Самбрано Очандарте
|6
|0
|Фернандес Пол
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Alan Varela
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
5
50%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Забито
7
17
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
14%
4
24%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
4
57%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
4
33%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
1
6%
3
25%
76-90
Забито
16
25
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
2
13%
5
20%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
6
38%
4
16%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
2
13%
6
24%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
5
18%
6
27%
16-30
4
14%
7
32%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
5
18%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|2.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|4.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|5.
|Годой Крус
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|8.
|Ривер Плейт
|19
|8
|5
|6
|28 - 17
|29
|9.
|Атлетико Платенсе
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|5
|6
|19 - 17
|29
|11.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|12
|2
|23 - 18
|27
|12.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|15.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|19 - 19
|25
|16.
|Барракас Централь
|19
|6
|6
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Тигре
|19
|5
|9
|5
|26 - 24
|24
|18.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|19.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|22.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|23.
|Дефенса и Хустисия
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|19
|24.
|Колон
|19
|4
|7
|8
|15 - 22
|19
|25.
|Тальерес Кордоба
|17
|4
|6
|7
|13 - 16
|18
|26.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|28.
|Ланус
|19
|2
|5
|12
|15 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|3.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|4.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|9.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|11.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|12.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|14.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|16.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|21.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|22.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|2.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|7.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|11.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|12.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|13.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|19.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|20.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|21.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|22.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|23.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|24.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|25.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8