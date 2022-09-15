1:1
Второй тайм: 65'
0'
0:1
24' ГолАвалос Габриэль
1:1
43' ГолРиос Андрес
45' Желтая карточкаLucas Villalba
62' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
Ход матча
24'
43'
1:1
45'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
33
Tomas
Galvan
11
Gaston
Togni
18
Риос
Андрес
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Tomas GalvanПолузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
-
18 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 Tomas Sives
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
16 Gaston Veron
-
-
28 Matias Lugo
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Аргентинос Хуниорс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Manuel Duarte
|2
|0.11
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.11
|Facundo Gutierrez
|2 (1)
|0.11
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.05
|Gaston Togni
|1
|0.05
|Пиццини Франсиско
|1
|0.05
|Риос Андрес
|1
|0.05
|Lucas Albertengo
|1
|0.05
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.05
|Raul Loaiza
|1
|0.05
|Tomas Galvan
|1
|0.05
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.05
|Gabriel Alanis
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|3
|0.16
|Thiago Nuss
|3
|0.16
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.16
|Gaston Veron
|3
|0.16
|Gabriel Carabajal
|2
|0.11
|Nicolas Reniero
|2
|0.11
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.11
|Кабрера Хавьер
|1
|0.05
|Хосе Херрейра
|1
|0.05
|Kevin Mac Allister
|1
|0.05
|Lucas Villalba
|0
|0
|Роа Андрес Фелипе
|0
|0
|Luciano Sanchez
|0
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|5
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Nazareno Colombo
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Сото Алексис
|3
|0
|Adonis Frias
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|1
|Риос Андрес
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Унсаин Луис
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|6
|1
|Thiago Nuss
|5
|0
|Lucas Villalba
|3
|0
|Luciano Sanchez
|3
|0
|Franco Moyano
|3
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|Leonel Gonzalez
|2
|0
|Marco Di Cesare
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Gaston Veron
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Federico Redondo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
5
71%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
2
29%
3
21%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
4
50%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
2
14%
3
14%
1-15
4
29%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
21%
4
19%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
6
29%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
1
5%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
5
26%
7
47%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0
Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|2.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|9
|6
|3
|19 - 10
|33
|4.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|5.
|Годой Крус
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|19
|9
|4
|6
|21 - 17
|31
|8.
|Ривер Плейт
|19
|8
|5
|6
|28 - 17
|29
|9.
|Атлетико Платенсе
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|5
|6
|19 - 17
|29
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:0
|19
|8
|5
|6
|18 - 17
|29
|12.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|12
|2
|23 - 18
|27
|13.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|14.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|15.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|19 - 19
|25
|16.
|Барракас Централь
|19
|6
|6
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Тигре
|19
|5
|9
|5
|26 - 24
|24
|18.
|Росарио Сентраль
|0:1
|19
|6
|4
|9
|14 - 19
|22
|19.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|22.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|19
|4
|8
|7
|15 - 20
|20
|23.
|Арсенал Саранди
|18
|3
|11
|4
|18 - 20
|20
|24.
|Колон
|19
|4
|7
|8
|15 - 22
|19
|25.
|Тальерес Кордоба
|17
|4
|6
|7
|13 - 16
|18
|26.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|28.
|Ланус
|19
|2
|5
|12
|15 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|3.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|4.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|6.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:0
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|9.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|11.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|12.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|13.
|Росарио Сентраль
|0:1
|10
|5
|1
|4
|7 - 7
|16
|14.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|16.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|21.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|22.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|10
|2
|7
|1
|8 - 7
|13
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|2.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|7.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|11.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|12.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:0
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|20.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|21.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|22.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|25.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|26.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8