  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Дефенса и Хустисия
2:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
24' Гол
Авалос Габриэль
1:1
43' Гол
Риос Андрес
45' Желтая карточка
Lucas Villalba
62' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
72' Желтая карточка
Marco Di Cesare
2:1
76' Гол
Gaston Togni
81' Желтая карточка
Leonel Gonzalez
90'+6
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
33
Tomas
Galvan
11
Gaston
Togni
18
Риос
Андрес
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
24
Leonel
Gonzalez
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
17
Franco
Moyano
8
Alan
Rodriguez3
14
Luciano
Sanchez
26
Хосе
Херрейра
9
Авалос
Габриэль
Дефенса и Хустисия
4-1-4-1
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Аргентинос Хуниорс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:1
ЛП
0:1
ЛП
0:2
С
0:0
С
2:1
К
0:0
С
2:1
П
1:5
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 2 0.11
Manuel Duarte 2 0.11
Nicolas Fernandez I 2 0.11
Facundo Gutierrez 2 (1) 0.11
Nicolas Tripicchio 1 0.05
Пиццини Франсиско 1 0.05
Риос Андрес 1 0.05
Lucas Albertengo 1 0.05
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.05
Raul Loaiza 1 0.05
Tomas Galvan 1 0.05
Adonis Frias 1 (1) 0.05
Gabriel Alanis 0 0
Walter Bou 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 3 0.16
Thiago Nuss 3 0.16
Вера Фаусто 3 (1) 0.16
Gaston Veron 3 0.16
Gabriel Carabajal 2 0.11
Nicolas Reniero 2 0.11
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.11
Кабрера Хавьер 1 0.05
Хосе Херрейра 1 0.05
Kevin Mac Allister 1 0.05
Lucas Villalba 0 0
Роа Андрес Фелипе 0 0
Luciano Sanchez 0 0
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Matias Galarza 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 6 1
Кардона Томас 4 0
Nazareno Colombo 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Сото Алексис 3 0
Adonis Frias 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Риос Андрес 2 0
Agustin Fontana 2 0
Унсаин Луис 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Nicolas Fernandez I 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 1
Thiago Nuss 5 0
Lucas Villalba 3 0
Luciano Sanchez 3 0
Franco Moyano 3 0
Вера Фаусто 3 0
Leonel Gonzalez 3 0
Marco Di Cesare 3 0
Pablo Minissale 3 0
Хосе Херрейра 2 0
Kevin Mac Allister 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Gaston Veron 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Federico Redondo 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
5
63%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
29%
3
21%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
4
50%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
5
23%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Пропущено

20
17
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
1
5%
1
6%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
5
25%
8
47%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
30%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0
Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2:0 19 10 6 3 21 - 10 36
2. Бока Хуниорс 19 11 2 6 25 - 22 35
3. Атлетико Тукуман 1:1 19 9 8 2 21 - 10 35
4. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
5. Годой Крус 19 9 5 5 22 - 18 32
6. Расинг Авельянеда 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 19 9 3 7 21 - 18 30
8. Ривер Плейт 19 8 5 6 28 - 17 29
9. Атлетико Платенсе 19 7 8 4 18 - 14 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 5 6 19 - 17 29
11. Сан-Лоренсо 19 5 12 2 23 - 18 27
12. Эстудиантес Ла Плата 19 7 6 6 18 - 18 27
13. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
14. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
15. Банфилд 19 6 7 6 19 - 19 25
16. Барракас Централь 19 6 6 7 21 - 27 24
17. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
18. Росарио Сентраль 19 6 5 8 15 - 19 23
19. Дефенса и Хустисия 19 5 7 7 16 - 20 22
20. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
21. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
22. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
23. Арсенал Саранди 0:2 19 3 11 5 18 - 22 20
24. Тальерес Кордоба 1:1 18 4 7 7 14 - 17 19
25. Колон 19 4 7 8 15 - 22 19
26. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
27. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
28. Ланус 19 2 5 12 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2:0 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
3. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
4. Атлетико Тукуман 1:1 10 6 4 0 15 - 4 22
5. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
6. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
8. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
9. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
10. Атлетико Платенсе 10 4 6 0 10 - 4 18
11. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
12. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
13. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
14. Дефенса и Хустисия 10 3 6 1 9 - 7 15
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тальерес Кордоба 1:1 9 4 2 3 10 - 9 14
17. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
18. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
19. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
20. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
21. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
22. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 0:2 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
2. Банфилд 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
4. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
5. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
6. Атлетико Тукуман 1:1 9 3 4 2 6 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 2:0 10 3 4 3 7 - 8 13
8. Бока Хуниорс 9 4 1 4 8 - 10 13
9. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
11. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
12. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
13. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
16. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Арсенал Саранди 0:2 10 1 5 4 8 - 12 8
18. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
22. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
23. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
25. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
26. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
27. Тальерес Кордоба 1:1 9 0 5 4 4 - 8 5
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 61'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Лукас Вильяльба получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     