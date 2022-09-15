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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Росарио Сентраль
0:1
Второй тайм: 60'
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
14' Гол
Боселли Мауро
41' Желтая карточка
Морель Хорхе
43' Желтая карточка
Мас Эмануэль

Ход матча

14'
0:1
Боселли Мауро
(Кастро Мануэль)
41'
 
Морель Хорхе
43'
 
Мас Эмануэль
46'
Juan Cruz Cerrudo
Alan Marinelli
 
46'
Gino Infantino
Francis Mac Allister
 
54'
Jhonatan Candia
Ismael Cortez
 
54'
Damian Alberto Martinez
Alejo Veliz
 
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
7.30
3.87
3.02
Все Коэффициенты
19
Броун
Хорхе
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
21
Juan
Rodriguez2
3
Lautaro
Blanco
5
Francis
Mac
Allister
17
Alan
Marinelli
45
Kevin
Ortiz
40
Facundo
Buonanotte
15
Victor
Malcorra
24
Alejo
Veliz
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
18
Ногера
Фабьян
5
Морель
Хорхе
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
22
Franco
Zapiola
7
Mauro
Menzdez
17
Боселли
Мауро
Росарио Сентраль
4-1-4-1
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Эстудиантес Ла Плата

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
0:1
С
3:0
С
2:1
С
1:1
П
3:2
КА
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 3 0.16
Gaspar Servio 3 (3) 0.16
Gino Infantino 2 0.11
Facundo Buonanotte 1 0.05
Christian Baez 1 0.05
Victor Malcorra 1 0.05
Alan Marinelli 1 0.05
Franco Farias 1 0.05
Kevin Ortiz 1 0.05
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 5 (2) 0.26
Leandro Diaz III 2 0.11
Кастро Мануэль 2 0.11
Пьятти Пабло 2 0.11
Franco Zapiola 1 0.05
Leonardo Godoy 1 0.05
Морель Хорхе 1 0.05
Leonardo Heredia 1 0.05
Рохель Агустин 1 0.05
Рольхейсер Бенхамин 1 0.05
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Mauro Menzdez 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 5 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Lautaro Blanco 4 0
Alejo Veliz 4 0
Christian Baez 3 0
Facundo Almada 3 0
Gino Infantino 3 0
Facundo Buonanotte 3 0
Gaspar Servio 2 0
Victor Malcorra 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Alan Marinelli 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Franco Farias 1 0
Juan Cruz Cerrudo 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 8 0
Leandro Diaz III 5 1
Сукуи Фернандо 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Мас Эмануэль 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Gonzalo Agustin Pineiro 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
2
13%
3
19%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
3
20%
6
38%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
18%
3
17%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
8
44%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 19 11 2 6 25 - 22 35
2. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
3. Химнасия Ла-Плата 18 9 6 3 19 - 10 33
4. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
5. Годой Крус 19 9 5 5 22 - 18 32
6. Расинг Авельянеда 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 1:1 19 9 4 6 21 - 17 31
8. Ривер Плейт 19 8 5 6 28 - 17 29
9. Атлетико Платенсе 19 7 8 4 18 - 14 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 5 6 19 - 17 29
11. Эстудиантес Ла Плата 1:0 19 8 5 6 18 - 17 29
12. Сан-Лоренсо 19 5 12 2 23 - 18 27
13. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
14. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
15. Банфилд 19 6 7 6 19 - 19 25
16. Барракас Централь 19 6 6 7 21 - 27 24
17. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
18. Росарио Сентраль 0:1 19 6 4 9 14 - 19 22
19. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
20. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
21. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
22. Дефенса и Хустисия 1:1 19 4 8 7 15 - 20 20
23. Арсенал Саранди 18 3 11 4 18 - 20 20
24. Колон 19 4 7 8 15 - 22 19
25. Тальерес Кордоба 17 4 6 7 13 - 16 18
26. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
27. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
28. Ланус 19 2 5 12 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 1:1 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
3. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
4. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
5. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
6. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
7. Эстудиантес Ла Плата 1:0 10 6 3 1 12 - 7 21
8. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
9. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
10. Атлетико Платенсе 10 4 6 0 10 - 4 18
11. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
12. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
13. Росарио Сентраль 0:1 10 5 1 4 7 - 7 16
14. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
15. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
16. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
17. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
20. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
21. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
22. Дефенса и Хустисия 1:1 10 2 7 1 8 - 7 13
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
2. Банфилд 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
4. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
5. Бока Хуниорс 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
7. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
8. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
9. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
11. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
12. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
13. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Аргентинос Хуниорс 1:1 9 2 3 4 7 - 9 9
15. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
18. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
19. Эстудиантес Ла Плата 1:0 9 2 2 5 6 - 10 8
20. Дефенса и Хустисия 1:1 9 2 1 6 7 - 13 7
21. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
22. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
23. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
24. Росарио Сентраль 0:1 9 1 3 5 7 - 12 6
25. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
26. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 60'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Мас Эмануэль получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
7.30
3.87
3.02
Все Коэффициенты
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Росарио Сентраль
Эстудиантес Ла Плата
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