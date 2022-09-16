2:0
Второй тайм: 57'
0'
28' Желтая карточкаMauro Pitton
40' Желтая карточкаBraian Rivero
45' Желтая карточкаAlexander Diaz
1:0
49' ГолRamon Sosa
49' Желтая карточкаRamon Sosa
2:0
54' ГолКоласо Николас
Ход матча
28'
40'
45'
49'
1:0
49'
54'
2:0
17
Рей
Родриго
11
Ramon
Sosa
10
Алеман
Брайн
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
31 Matias Bazzi
-
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
18 Julian Navas
-
-
-
16 E. Viveros
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Арсенал Саранди
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|4 (3)
|0.21
|Leonardo Morales
|3
|0.16
|Ramon Sosa
|2
|0.11
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.11
|Leandro Contin
|2
|0.11
|Erik Ramirez
|1
|0.05
|Коласо Николас
|1
|0.05
|Сольдано Франко
|1
|0.05
|Lautaro Chavez
|1
|0.05
|Карбонеро Йохан
|1
|0.05
|Benjamin Dominguez
|1
|0.05
|Tomas Muro
|1
|0.05
|Guillermo Enrique
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|4
|0.21
|Facundo Kruspzky
|3
|0.16
|Sebastian Lomonaco
|2 (1)
|0.11
|Mauro Pitton
|2
|0.11
|Alexander Diaz
|2 (1)
|0.11
|Cristian Chimino
|1
|0.05
|Lucas Suarez II
|1
|0.05
|Gonzalo Goni
|1
|0.05
|Leonel Picco
|1
|0.05
|Ignacio Gariglio
|1
|0.05
|Перес Дамиан
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|6
|0
|Agustin Cardozo
|5
|0
|Guillermo Enrique
|5
|0
|Erik Ramirez
|3
|1
|Чеккини Эмануэль
|4
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Пирис Оскар
|3
|0
|Tomas Muro
|3
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|German Guiffrey
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Leandro Contin
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Chimino
|6
|1
|Dardo Federico Miloc
|6
|0
|Перес Дамиан
|5
|0
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Mauro Pitton
|2
|0
|Braian Rivero
|2
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
|Leonardo Marchi
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
|Facundo Kruspzky
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
1
50%
3
30%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
14%
5
42%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
1
5%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
4
21%
7
35%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
4
20%
76-90
Пропущено
10
18
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
20%
4
22%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
1
10%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2:0
|19
|10
|6
|3
|21 - 10
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|3.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|19
|9
|8
|2
|21 - 10
|35
|4.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|5.
|Годой Крус
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|9
|3
|7
|21 - 18
|30
|8.
|Ривер Плейт
|19
|8
|5
|6
|28 - 17
|29
|9.
|Атлетико Платенсе
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|5
|6
|19 - 17
|29
|11.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|12
|2
|23 - 18
|27
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|13.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|14.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|15.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|19 - 19
|25
|16.
|Барракас Централь
|19
|6
|6
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Тигре
|19
|5
|9
|5
|26 - 24
|24
|18.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|5
|8
|15 - 19
|23
|19.
|Дефенса и Хустисия
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|20.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|23.
|Арсенал Саранди
|0:2
|19
|3
|11
|5
|18 - 22
|20
|24.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|18
|4
|7
|7
|14 - 17
|19
|25.
|Колон
|19
|4
|7
|8
|15 - 22
|19
|26.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|28.
|Ланус
|19
|2
|5
|12
|15 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2:0
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|5.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|8.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|9.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|11.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|12.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|14.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|15.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|17.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|22.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|0:2
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|2.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|6.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|2:0
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|8.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|11.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|12.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|16.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|17.
|Арсенал Саранди
|0:2
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|25.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|26.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|27.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7