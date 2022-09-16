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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Химнасия Ла-Плата
2:0
Второй тайм: 57'
Арсенал Саранди
0'
28' Желтая карточка
Mauro Pitton
40' Желтая карточка
Braian Rivero
45' Желтая карточка
Alexander Diaz
1:0
49' Гол
Ramon Sosa
49' Желтая карточка
Ramon Sosa
2:0
54' Гол
Коласо Николас

Ход матча

28'
 
Mauro Pitton
40'
 
Braian Rivero
45'
 
Alexander Diaz
46'
Коласо Николас
Matias Melluso
 
49'
Ramon Sosa
1:0
49'
Ramon Sosa
 
54'
Коласо Николас
2:0
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Арсенал Саранди
2.89
3.12
4.49
Все Коэффициенты
17
Рей
Родриго
41
Gonzalo
Gonzalez
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
11
Ramon
Sosa
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
44
Benjamin
Dominguez
43
Erik
Ramirez
15
Сольдано
Франко
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
21
Gustavo
Canto
15
Перес
Дамиан
8
Braian
Rivero
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
20
Alexander
Diaz
9
Juan
Apaolaza
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Арсенал Саранди

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
С
0:1
С
0:0
ТМК
2:0
П
2:2
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
2:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 4 (3) 0.21
Leonardo Morales 3 0.16
Ramon Sosa 2 0.11
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.11
Leandro Contin 2 0.11
Erik Ramirez 1 0.05
Коласо Николас 1 0.05
Сольдано Франко 1 0.05
Lautaro Chavez 1 0.05
Карбонеро Йохан 1 0.05
Benjamin Dominguez 1 0.05
Tomas Muro 1 0.05
Guillermo Enrique 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 4 0.21
Facundo Kruspzky 3 0.16
Sebastian Lomonaco 2 (1) 0.11
Mauro Pitton 2 0.11
Alexander Diaz 2 (1) 0.11
Cristian Chimino 1 0.05
Lucas Suarez II 1 0.05
Gonzalo Goni 1 0.05
Leonel Picco 1 0.05
Ignacio Gariglio 1 0.05
Перес Дамиан 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 6 0
Agustin Cardozo 5 0
Guillermo Enrique 5 0
Erik Ramirez 3 1
Чеккини Эмануэль 4 0
Leonardo Morales 3 0
Пирис Оскар 3 0
Tomas Muro 3 0
Matias Melluso 2 0
German Guiffrey 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Ramon Sosa 2 0
Коласо Николас 1 0
Рей Родриго 1 0
Leandro Contin 1 0
Matias Miranda 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Chimino 6 1
Dardo Federico Miloc 6 0
Перес Дамиан 5 0
Alejandro Medina I 4 0
Gustavo Canto 3 0
Julian Navas 3 0
Leonel Picco 3 0
Mauro Pitton 2 0
Braian Rivero 2 0
Cristian Colman 1 0
Juan Apaolaza 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Alexander Diaz 1 0
Leonardo Marchi 1 0
Ignacio Gariglio 1 0
Facundo Kruspzky 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
1
50%
3
30%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
14%
5
42%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
1
5%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
4
21%
7
35%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
4
20%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
20%
4
22%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2:0 19 10 6 3 21 - 10 36
2. Бока Хуниорс 19 11 2 6 25 - 22 35
3. Атлетико Тукуман 1:1 19 9 8 2 21 - 10 35
4. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
5. Годой Крус 19 9 5 5 22 - 18 32
6. Расинг Авельянеда 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 19 9 3 7 21 - 18 30
8. Ривер Плейт 19 8 5 6 28 - 17 29
9. Атлетико Платенсе 19 7 8 4 18 - 14 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 5 6 19 - 17 29
11. Сан-Лоренсо 19 5 12 2 23 - 18 27
12. Эстудиантес Ла Плата 19 7 6 6 18 - 18 27
13. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
14. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
15. Банфилд 19 6 7 6 19 - 19 25
16. Барракас Централь 19 6 6 7 21 - 27 24
17. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
18. Росарио Сентраль 19 6 5 8 15 - 19 23
19. Дефенса и Хустисия 19 5 7 7 16 - 20 22
20. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
21. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
22. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
23. Арсенал Саранди 0:2 19 3 11 5 18 - 22 20
24. Тальерес Кордоба 1:1 18 4 7 7 14 - 17 19
25. Колон 19 4 7 8 15 - 22 19
26. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
27. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
28. Ланус 19 2 5 12 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2:0 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
3. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
4. Атлетико Тукуман 1:1 10 6 4 0 15 - 4 22
5. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
6. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
8. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
9. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
10. Атлетико Платенсе 10 4 6 0 10 - 4 18
11. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
12. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
13. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
14. Дефенса и Хустисия 10 3 6 1 9 - 7 15
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тальерес Кордоба 1:1 9 4 2 3 10 - 9 14
17. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
18. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
19. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
20. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
21. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
22. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 0:2 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
2. Банфилд 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
4. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
5. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
6. Атлетико Тукуман 1:1 9 3 4 2 6 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 2:0 10 3 4 3 7 - 8 13
8. Бока Хуниорс 9 4 1 4 8 - 10 13
9. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
11. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
12. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
13. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
16. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Арсенал Саранди 0:2 10 1 5 4 8 - 12 8
18. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
22. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
23. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
25. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
26. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
27. Тальерес Кордоба 1:1 9 0 5 4 4 - 8 5
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Александер Диас получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Арсенал Саранди
2.89
3.12
4.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 2:0 Арсенал Саранди онлайн

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