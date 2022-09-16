1:1
Второй тайм: 56'
0'
0:1
35' ГолПиццини Франсиско
44' Желтая карточкаRenzo Tesuri
44' Желтая карточкаGuillermo Acosta
45' Желтая карточкаЭррера Гидо
45' Желтая карточкаMatias Orihuela
51' Желтая карточкаФранко Алан
1:1
53' ПенальтиRamiro Carrera
Ход матча
35'
44'
44'
45'
45'
51'
53'
1:1
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
12
Ciro
Rius
18
Ramiro
Ruiz
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
23
Франко
Алан
38
Годой
Матиас
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джакон ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хавьер Марсело Гандолфи
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Тальерес Кордоба
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|5 (1)
|0.26
|Augusto Lotti
|3
|0.16
|Ramiro Ruiz
|3
|0.16
|Cristian Menendez
|2
|0.11
|Renzo Tesuri
|2
|0.11
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.05
|Matias Orihuela
|1
|0.05
|Manuel Capasso
|1
|0.05
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.05
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.05
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Ди Франко Франсиско
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валойес Диего
|3 (2)
|0.17
|Каталан Матиас
|2
|0.11
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.11
|Гарро Родриго
|1
|0.06
|Пиццини Франсиско
|1
|0.06
|Майкл Сантос
|1
|0.06
|Jose Romero
|1
|0.06
|Lucas Suarez II
|1
|0.06
|Джиротти Федерико
|1
|0.06
|Годой Матиас
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|9
|0
|Bruno Felix Bianchi
|5
|1
|Ramiro Carrera
|5
|0
|Martin Garay
|4
|0
|Joaquin Pereyra1
|4
|0
|Matias Orihuela
|3
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Gabriel Risso
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|6
|1
|Рафа II
|4
|2
|Каталан Матиас
|4
|0
|Валойес Диего
|4
|0
|Годой Матиас
|4
|0
|Эррера Гидо
|3
|0
|Гарро Родриго
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
2
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
1
7%
1
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
6
10
6 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
33%
2
20%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
3
15%
3
25%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
25%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
44%
4
24%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0
Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2:0
|19
|10
|6
|3
|21 - 10
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|3.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|19
|9
|8
|2
|21 - 10
|35
|4.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|5.
|Годой Крус
|19
|9
|5
|5
|22 - 18
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|9
|3
|7
|21 - 18
|30
|8.
|Ривер Плейт
|19
|8
|5
|6
|28 - 17
|29
|9.
|Атлетико Платенсе
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|5
|6
|19 - 17
|29
|11.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|12
|2
|23 - 18
|27
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|13.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|14.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|15.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|19 - 19
|25
|16.
|Барракас Централь
|19
|6
|6
|7
|21 - 27
|24
|17.
|Тигре
|19
|5
|9
|5
|26 - 24
|24
|18.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|5
|8
|15 - 19
|23
|19.
|Дефенса и Хустисия
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|20.
|Сармиенто
|19
|6
|4
|9
|19 - 24
|22
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|23.
|Арсенал Саранди
|0:2
|19
|3
|11
|5
|18 - 22
|20
|24.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|18
|4
|7
|7
|14 - 17
|19
|25.
|Колон
|19
|4
|7
|8
|15 - 22
|19
|26.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|28.
|Ланус
|19
|2
|5
|12
|15 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2:0
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|5.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|8.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|9.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|11.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|12.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|14.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|15.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|17.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|22.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|0:2
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|2.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|6.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|2:0
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|8.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|11.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|12.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|13.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|16.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|17.
|Арсенал Саранди
|0:2
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|25.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|26.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|27.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7