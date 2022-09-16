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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Атлетико Тукуман
1:1
Второй тайм: 56'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
35' Гол
Пиццини Франсиско
44' Желтая карточка
Renzo Tesuri
44' Желтая карточка
Guillermo Acosta
45' Желтая карточка
Эррера Гидо
45' Желтая карточка
Matias Orihuela
51' Желтая карточка
Франко Алан
1:1
53' Пенальти
Ramiro Carrera

Ход матча

32'
Renzo Tesuri
Ciro Rius
 
35'
0:1
Пиццини Франсиско
(Каталан Матиас)
44'
Renzo Tesuri
 
44'
Guillermo Acosta
 
45'
 
Эррера Гидо
45'
Matias Orihuela
 
51'
 
Франко Алан
53'
Ramiro Carrera
1:1
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Тальерес Кордоба
7.65
3.68
4.10
Все Коэффициенты
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
11
Cristian
Menendez
18
Ramiro
Ruiz
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Диас
Энцо
Эрнан
18
Вильягра
Родриго
23
Франко
Алан
19
Пиццини
Франсиско
16
Гарро
Родриго
38
Годой
Матиас
7
Валойес
Диего
Атлетико Тукуман
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Тальерес Кордоба

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:3
КДМЭП
1:1
С
2:1
КДЛС
2:0
КДЛС
3:2
С
0:0
С
3:1
ТМК
0:0
П
2:1
ПБ
1:2
ПБ
1:0
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 5 (1) 0.26
Augusto Lotti 3 0.16
Ramiro Ruiz 3 0.16
Cristian Menendez 2 0.11
Renzo Tesuri 2 0.11
Joaquin Pereyra1 1 0.05
Matias Orihuela 1 0.05
Manuel Capasso 1 0.05
Mateo Agustin Coronel 1 0.05
Maestro Puch Ignacio 1 0.05
Bruno Felix Bianchi 0 0
Ди Франко Франсиско 0 0
Gabriel Risso 0 0
Martin Garay 0 0
Баланта Андрес 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валойес Диего 3 (2) 0.17
Каталан Матиас 2 0.11
Диас Энцо Эрнан 2 0.11
Гарро Родриго 1 0.06
Пиццини Франсиско 1 0.06
Майкл Сантос 1 0.06
Jose Romero 1 0.06
Lucas Suarez II 1 0.06
Джиротти Федерико 1 0.06
Годой Матиас 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 9 0
Bruno Felix Bianchi 5 1
Ramiro Carrera 5 0
Martin Garay 4 0
Joaquin Pereyra1 4 0
Matias Orihuela 3 0
Ramiro Ruiz 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ромеро Гастон 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Manuel Capasso 1 0
Gabriel Risso 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Баланта Андрес 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 6 1
Рафа II 4 2
Каталан Матиас 4 0
Валойес Диего 4 0
Годой Матиас 4 0
Эррера Гидо 3 0
Гарро Родриго 3 0
Matias Esquivel 3 0
Мартино Анджело 2 0
Франко Алан 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 15
1
7%
1
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

6
10
6 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
33%
2
20%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
3
15%
3
25%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
44%
4
24%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0
Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2:0 19 10 6 3 21 - 10 36
2. Бока Хуниорс 19 11 2 6 25 - 22 35
3. Атлетико Тукуман 1:1 19 9 8 2 21 - 10 35
4. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
5. Годой Крус 19 9 5 5 22 - 18 32
6. Расинг Авельянеда 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 19 9 3 7 21 - 18 30
8. Ривер Плейт 19 8 5 6 28 - 17 29
9. Атлетико Платенсе 19 7 8 4 18 - 14 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 5 6 19 - 17 29
11. Сан-Лоренсо 19 5 12 2 23 - 18 27
12. Эстудиантес Ла Плата 19 7 6 6 18 - 18 27
13. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
14. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
15. Банфилд 19 6 7 6 19 - 19 25
16. Барракас Централь 19 6 6 7 21 - 27 24
17. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
18. Росарио Сентраль 19 6 5 8 15 - 19 23
19. Дефенса и Хустисия 19 5 7 7 16 - 20 22
20. Сармиенто 19 6 4 9 19 - 24 22
21. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
22. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
23. Арсенал Саранди 0:2 19 3 11 5 18 - 22 20
24. Тальерес Кордоба 1:1 18 4 7 7 14 - 17 19
25. Колон 19 4 7 8 15 - 22 19
26. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
27. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
28. Ланус 19 2 5 12 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2:0 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
3. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
4. Атлетико Тукуман 1:1 10 6 4 0 15 - 4 22
5. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
6. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
8. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
9. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
10. Атлетико Платенсе 10 4 6 0 10 - 4 18
11. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
12. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
13. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
14. Дефенса и Хустисия 10 3 6 1 9 - 7 15
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тальерес Кордоба 1:1 9 4 2 3 10 - 9 14
17. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
18. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
19. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
20. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
21. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 4 2 9 - 6 13
22. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 0:2 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
2. Банфилд 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
4. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
5. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
6. Атлетико Тукуман 1:1 9 3 4 2 6 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 2:0 10 3 4 3 7 - 8 13
8. Бока Хуниорс 9 4 1 4 8 - 10 13
9. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
11. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
12. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
13. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
16. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Арсенал Саранди 0:2 10 1 5 4 8 - 12 8
18. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
22. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
23. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
25. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
26. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
27. Тальерес Кордоба 1:1 9 0 5 4 4 - 8 5
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Матиас Ориуэла получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Эррера Гидо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Гильермо Акоста получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Тальерес Кордоба
7.65
3.68
4.10
Все Коэффициенты
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