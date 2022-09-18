0:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЭспонда Марсело
0:1
58' ГолYair Arismendi
61' Желтая карточкаFederico Rasmussen
64' Желтая карточкаLuciano Gondou
66' Желтая карточкаЯкоб Томас
88' Желтая карточкаEmiliano Mendez
90'+6
Ход матча
34'
58'
0:1
64'
66'
88'
55
Якоб
Томас
17
Jean
Rosso
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Coria
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Julian Brea
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Сармиенто
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сордо Рамиро
|4
|0.2
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|0.15
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.1
|Перес Пабло II
|2
|0.1
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.05
|Веласкес Виктор
|1
|0.05
|Дитта Вильер
|1
|0.05
|Бальци Гилермо
|1
|0.05
|Франциско Гонсалес I
|0
|0
|Якоб Томас
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|5
|0.25
|Jonathan Torres
|3 (2)
|0.15
|Javier Fabian Toledo
|3 (2)
|0.15
|Luciano Gondou
|2 (1)
|0.1
|Guido Mainero
|1
|0.05
|Sergio Quiroga
|1
|0.05
|Yair Arismendi
|1
|0.05
|Franco Quinteros
|1
|0.05
|Nicolas Femia
|1
|0.05
|Federico Andueza
|1
|0.05
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дитта Вильер
|8
|0
|Перес Пабло II
|5
|0
|Сфорца Хуан
|5
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Лусиано Мартин
|4
|0
|Бальци Гилермо
|2
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Сордо Рамиро
|3
|0
|Якоб Томас
|3
|0
|Моралес Лаутаро
|2
|0
|Фунес Насарено
|0
|1
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
|Эспонда Марсело
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|6
|1
|Emiliano Mendez
|7
|0
|Кастро Лукас
|7
|0
|Franco Quinteros
|3
|1
|Jonathan Torres
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Guido Mainero
|4
|0
|Federico Andueza
|2
|1
|Гастон Сауро
|3
|0
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Julian Brea
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|David Gallardo
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
22%
2
15%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
5
38%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
4
27%
1
5%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
4
27%
6
30%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
1
7%
2
10%
76-90
Пропущено
22
24
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
5
23%
5
21%
61-75
5
23%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0
Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|10
|6
|3
|21 - 10
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|11
|2
|6
|25 - 22
|35
|3.
|Атлетико Тукуман
|19
|9
|8
|2
|21 - 10
|35
|4.
|Уракан
|19
|8
|9
|2
|23 - 14
|33
|5.
|Годой Крус
|20
|9
|5
|6
|23 - 21
|32
|6.
|Расинг Авельянеда
|19
|8
|7
|4
|25 - 15
|31
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|9
|3
|7
|21 - 18
|30
|8.
|Ривер Плейт
|19
|8
|5
|6
|28 - 17
|29
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|10.
|Атлетико Платенсе
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|12.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|13.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|12
|2
|23 - 18
|27
|14.
|Патронато Парана
|19
|7
|6
|6
|23 - 20
|27
|15.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|5
|6
|21 - 23
|26
|16.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|19 - 19
|25
|17.
|Сармиенто
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|18.
|Тигре
|19
|5
|9
|5
|26 - 24
|24
|19.
|Росарио Сентраль
|19
|6
|5
|8
|15 - 19
|23
|20.
|Дефенса и Хустисия
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|5
|6
|8
|21 - 23
|21
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|23.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|11
|5
|18 - 22
|20
|24.
|Тальерес Кордоба
|18
|4
|7
|7
|14 - 17
|19
|25.
|Колон
|19
|4
|7
|8
|15 - 22
|19
|26.
|Альдосиви
|19
|3
|4
|12
|12 - 30
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|18
|1
|10
|7
|19 - 25
|13
|28.
|Ланус
|19
|2
|5
|12
|15 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|17 - 12
|22
|4.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|5.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|8.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|9.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|10.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|12.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|14.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|15.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|18.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|19.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|22.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|24.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|25.
|Банфилд
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|2.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|3.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|7.
|Ривер Плейт
|10
|3
|4
|3
|14 - 9
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|11.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|12.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|13.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|18.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|20.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|22.
|Велес Сарсфилд
|10
|0
|6
|4
|12 - 17
|6
|23.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|25.
|Колон
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|26.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|27.
|Тальерес Кордоба
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (1)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Уракан
|Lucas Merolla
|9
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 7