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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Конец матча
Сармиенто
0'
34' Желтая карточка
Эспонда Марсело
0:1
58' Гол
Yair Arismendi
61' Желтая карточка
Federico Rasmussen
64' Желтая карточка
Luciano Gondou
66' Желтая карточка
Якоб Томас
88' Желтая карточка
Emiliano Mendez
90'+6
17
Моралес
Лаутаро
55
Якоб
Томас
25
Веласкес
Виктор
4
Дитта
Вильер
3
Лусиано
Мартин
29
Эспонда
Марсело
52
Кампаньяро
Марко
7
Гарро
Хуан
Фернандо
16
Реаско
Джоркаефф
18
Агирре
Брайан
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
24
Sebastian
Meza
17
Jean
Rosso
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
8
Guido
Mainero
52
Emiliano
Mendez
19
Кастро
Лукас
26
Yair
Arismendi
32
Luciano
Gondou
7
Лисандро
Лопес
III
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Сармиенто

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
2:1
К
0:1
ЛП
1:1
П
1:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сордо Рамиро 4 0.2
Гарсия Хуан Мануэль 3 0.15
Гарро Хуан Фернандо 2 0.1
Перес Пабло II 2 0.1
Реаско Джоркаефф 1 0.05
Веласкес Виктор 1 0.05
Дитта Вильер 1 0.05
Бальци Гилермо 1 0.05
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 5 0.25
Jonathan Torres 3 (2) 0.15
Javier Fabian Toledo 3 (2) 0.15
Luciano Gondou 2 (1) 0.1
Guido Mainero 1 0.05
Sergio Quiroga 1 0.05
Yair Arismendi 1 0.05
Franco Quinteros 1 0.05
Nicolas Femia 1 0.05
Federico Andueza 1 0.05
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0
Кастро Лукас 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 8 0
Перес Пабло II 5 0
Сфорца Хуан 5 0
Лема Кристиан 3 1
Julian Fernandez II 4 0
Лусиано Мартин 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Гарсия Хуан Мануэль 3 0
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Якоб Томас 3 0
Моралес Лаутаро 2 0
Фунес Насарено 0 1
Веласкес Виктор 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Агирре Брайан 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Эспонда Марсело 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 6 1
Emiliano Mendez 7 0
Кастро Лукас 7 0
Franco Quinteros 3 1
Jonathan Torres 4 0
Manuel Guanini 4 0
Guido Mainero 4 0
Federico Andueza 2 1
Гастон Сауро 3 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Julian Brea 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Gonzalo Bettini 2 0
Luis Yamil Garnier 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
David Gallardo 1 0
Yair Arismendi 1 0
Jean Rosso 1 0
Sebastian Meza 1 0
Luciano Gondou 1 0
Federico Paradela 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
22%
2
15%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
5
38%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
4
27%
1
5%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
4
27%
6
30%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
1
7%
2
10%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
5
23%
5
21%
61-75
5
23%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0
Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 19 10 6 3 21 - 10 36
2. Бока Хуниорс 19 11 2 6 25 - 22 35
3. Атлетико Тукуман 19 9 8 2 21 - 10 35
4. Уракан 19 8 9 2 23 - 14 33
5. Годой Крус 20 9 5 6 23 - 21 32
6. Расинг Авельянеда 19 8 7 4 25 - 15 31
7. Аргентинос Хуниорс 19 9 3 7 21 - 18 30
8. Ривер Плейт 19 8 5 6 28 - 17 29
9. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 5 7 19 - 18 29
10. Атлетико Платенсе 19 7 8 4 18 - 14 29
11. Эстудиантес Ла Плата 19 7 6 6 18 - 18 27
12. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
13. Сан-Лоренсо 19 5 12 2 23 - 18 27
14. Патронато Парана 19 7 6 6 23 - 20 27
15. Унион Санта-Фе 18 7 5 6 21 - 23 26
16. Банфилд 19 6 7 6 19 - 19 25
17. Сармиенто 20 7 4 9 20 - 24 25
18. Тигре 19 5 9 5 26 - 24 24
19. Росарио Сентраль 19 6 5 8 15 - 19 23
20. Дефенса и Хустисия 19 5 7 7 16 - 20 22
21. Индепендьенте Авельянеда 19 5 6 8 21 - 23 21
22. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
23. Арсенал Саранди 19 3 11 5 18 - 22 20
24. Тальерес Кордоба 18 4 7 7 14 - 17 19
25. Колон 19 4 7 8 15 - 22 19
26. Альдосиви 19 3 4 12 12 - 30 13
27. Велес Сарсфилд 18 1 10 7 19 - 25 13
28. Ланус 19 2 5 12 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
3. Бока Хуниорс 10 7 1 2 17 - 12 22
4. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
5. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
6. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
8. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
9. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
10. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
11. Атлетико Платенсе 10 4 6 0 10 - 4 18
12. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
13. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
14. Дефенса и Хустисия 10 3 6 1 9 - 7 15
15. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
16. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
17. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
18. Тальерес Кордоба 9 4 2 3 10 - 9 14
19. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
20. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
21. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
22. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
23. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
24. Арсенал Саранди 9 2 6 1 10 - 10 12
25. Банфилд 10 2 4 4 11 - 14 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
2. Банфилд 9 4 3 2 8 - 5 15
3. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
4. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
5. Бока Хуниорс 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
7. Ривер Плейт 10 3 4 3 14 - 9 13
8. Химнасия Ла-Плата 10 3 4 3 7 - 8 13
9. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
11. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
12. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
13. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
15. Индепендьенте Авельянеда 10 2 3 5 12 - 15 9
16. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
17. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
18. Арсенал Саранди 10 1 5 4 8 - 12 8
19. Дефенса и Хустисия 9 2 1 6 7 - 13 7
20. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
21. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
22. Велес Сарсфилд 10 0 6 4 12 - 17 6
23. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
25. Колон 9 1 3 5 5 - 10 6
26. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
27. Тальерес Кордоба 9 0 5 4 4 - 8 5
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (1)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Уракан Lucas Merolla 9
Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9
Уракан Сото Гильермо 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Эспонда Марсело получил желтую карточку от судьи
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