Тур: 20.
0:0
Первый тайм: 32'
0'
Ход матча
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Abel Bustos
-
11 Deian Veron
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
-
31 Matias Bazzi
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Химнасия Ла-Плата
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алекс
|6 (4)
|0.32
|Renzo Lopez
|5
|0.26
|Риано Клаудио
|3
|0.16
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.11
|Jesus Soraire
|2
|0.11
|Hernan Lopez
|1
|0.05
|Christian Torres
|1
|0.05
|Deian Veron
|1
|0.05
|Jose Amado
|1
|0.05
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|4 (3)
|0.2
|Leonardo Morales
|3
|0.15
|Ramon Sosa
|2
|0.1
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.1
|Leandro Contin
|2
|0.1
|Коласо Николас
|1
|0.05
|Erik Ramirez
|1
|0.05
|Сольдано Франко
|1
|0.05
|Lautaro Chavez
|1
|0.05
|Карбонеро Йохан
|1
|0.05
|Benjamin Dominguez
|1
|0.05
|Tomas Muro
|1
|0.05
|Guillermo Enrique
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|5
|0
|Jesus Soraire
|5
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Fabio Pereyra
|4
|0
|Paulo Fabian Lima
|2
|1
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Риано Клаудио
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Abel Bustos
|0
|1
|Hernan Lopez
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|6
|0
|Agustin Cardozo
|5
|0
|Guillermo Enrique
|5
|0
|Erik Ramirez
|3
|1
|Чеккини Эмануэль
|4
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Пирис Оскар
|3
|0
|Tomas Muro
|3
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|German Guiffrey
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Leandro Contin
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
4
44%
2
14%
76-90
Пропущено
13
2
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
5
38%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
22
21
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
5
23%
6
29%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
7
32%
5
24%
76-90
Пропущено
25
10
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
6
24%
2
20%
1-15
1
4%
1
10%
16-30
4
16%
3
30%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
2
8%
3
30%
61-75
6
24%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0
Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0
Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|20
|10
|8
|2
|23 - 11
|38
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|20
|10
|7
|3
|21 - 10
|37
|3.
|Бока Хуниорс
|20
|11
|3
|6
|25 - 22
|36
|4.
|Расинг Авельянеда
|20
|9
|7
|4
|26 - 15
|34
|5.
|Уракан
|20
|8
|10
|2
|23 - 14
|34
|6.
|Годой Крус
|20
|9
|5
|6
|23 - 21
|32
|7.
|Ривер Плейт
|20
|9
|5
|6
|29 - 17
|32
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|3
|8
|22 - 20
|30
|9.
|Атлетико Платенсе
|20
|7
|8
|5
|18 - 15
|29
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|5
|7
|19 - 18
|29
|11.
|Патронато Парана
|20
|7
|7
|6
|23 - 20
|28
|12.
|Тигре
|20
|6
|9
|5
|28 - 24
|27
|13.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|12
|3
|23 - 19
|27
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|15.
|Барракас Централь
|20
|7
|6
|7
|24 - 28
|27
|16.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|17.
|Дефенса и Хустисия
|20
|6
|7
|7
|18 - 21
|25
|18.
|Банфилд
|20
|6
|7
|7
|20 - 21
|25
|19.
|Сармиенто
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|6
|6
|8
|22 - 23
|24
|21.
|Росарио Сентраль
|20
|6
|6
|8
|15 - 19
|24
|22.
|Арсенал Саранди
|20
|4
|11
|5
|21 - 22
|23
|23.
|Тальерес Кордоба
|19
|5
|7
|7
|16 - 17
|22
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|19
|6
|4
|9
|22 - 25
|22
|25.
|Колон
|20
|4
|7
|9
|15 - 24
|19
|26.
|Ланус
|20
|3
|5
|12
|17 - 30
|14
|27.
|Альдосиви
|20
|3
|4
|13
|12 - 33
|13
|28.
|Велес Сарсфилд
|19
|1
|10
|8
|19 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|9
|7
|2
|0
|14 - 2
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|15 - 4
|22
|4.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|6.
|Годой Крус
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|9.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|10.
|Уракан
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|13.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|14.
|Росарио Сентраль
|10
|5
|2
|3
|8 - 7
|17
|15.
|Ривер Плейт
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|16.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|6
|1
|9 - 7
|15
|18.
|Сармиенто
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|23.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|25.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|26.
|Ланус
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|2.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|3.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|5.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|11
|3
|5
|3
|7 - 8
|14
|7.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|13.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|14.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Тигре
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|20.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|21.
|Барракас Централь
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|23.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|25.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|26.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|27.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|28.
|Тальерес Кордоба
|9
|0
|5
|4
|4 - 8
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7 (3)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|9
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9