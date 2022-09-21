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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 20.
Сентраль Кордоба Росарио
0:0
Первый тайм: 32'
Химнасия Ла-Плата
0'

Ход матча

21'
Christian Torres
Renzo Lopez
 
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.66
3.20
2.80
Все Коэффициенты
23
Ригамонти
Сесар
54
Мартинес
Фернардо
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
13
Lautaro
Montoya
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
50
Калински
Энсо
27
Nicolas
Linares
7
Мартинес
Алекс
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
18
Коласо
Николас
38
Alexis
Steimbach
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
15
Сольдано
Франко
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Химнасия Ла-Плата

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
2:2
С
2:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алекс 6 (4) 0.32
Renzo Lopez 5 0.26
Риано Клаудио 3 0.16
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.11
Jesus Soraire 2 0.11
Hernan Lopez 1 0.05
Christian Torres 1 0.05
Deian Veron 1 0.05
Jose Amado 1 0.05
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 4 (3) 0.2
Leonardo Morales 3 0.15
Ramon Sosa 2 0.1
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.1
Leandro Contin 2 0.1
Коласо Николас 1 0.05
Erik Ramirez 1 0.05
Сольдано Франко 1 0.05
Lautaro Chavez 1 0.05
Карбонеро Йохан 1 0.05
Benjamin Dominguez 1 0.05
Tomas Muro 1 0.05
Guillermo Enrique 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 5 0
Jesus Soraire 5 0
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Fabio Pereyra 4 0
Paulo Fabian Lima 2 1
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Matias Di Benedetto 3 0
Jonathan Bay 3 0
Nicolas Linares 3 0
Deian Veron 1 1
Риано Клаудио 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Abel Bustos 0 1
Hernan Lopez 1 0
Renzo Lopez 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 6 0
Agustin Cardozo 5 0
Guillermo Enrique 5 0
Erik Ramirez 3 1
Чеккини Эмануэль 4 0
Leonardo Morales 3 0
Пирис Оскар 3 0
Tomas Muro 3 0
Matias Melluso 2 0
German Guiffrey 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Ramon Sosa 2 0
Коласо Николас 1 0
Рей Родриго 1 0
Leandro Contin 1 0
Matias Miranda 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
5
36%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
4
44%
2
14%
76-90

Пропущено

13
2
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
5
38%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

22
21
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
5
23%
6
29%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
7
32%
5
24%
76-90

Пропущено

25
10
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
6
24%
2
20%
1-15
1
4%
1
10%
16-30
4
16%
3
30%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
2
8%
3
30%
61-75
6
24%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0
Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0
Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 20 10 8 2 23 - 11 38
2. Химнасия Ла-Плата 0:0 20 10 7 3 21 - 10 37
3. Бока Хуниорс 20 11 3 6 25 - 22 36
4. Расинг Авельянеда 20 9 7 4 26 - 15 34
5. Уракан 20 8 10 2 23 - 14 34
6. Годой Крус 20 9 5 6 23 - 21 32
7. Ривер Плейт 20 9 5 6 29 - 17 32
8. Аргентинос Хуниорс 20 9 3 8 22 - 20 30
9. Атлетико Платенсе 20 7 8 5 18 - 15 29
10. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 5 7 19 - 18 29
11. Патронато Парана 20 7 7 6 23 - 20 28
12. Тигре 20 6 9 5 28 - 24 27
13. Сан-Лоренсо 20 5 12 3 23 - 19 27
14. Эстудиантес Ла Плата 20 7 6 7 19 - 20 27
15. Барракас Централь 20 7 6 7 24 - 28 27
16. Унион Санта-Фе 19 7 5 7 21 - 24 26
17. Дефенса и Хустисия 20 6 7 7 18 - 21 25
18. Банфилд 20 6 7 7 20 - 21 25
19. Сармиенто 20 7 4 9 20 - 24 25
20. Индепендьенте Авельянеда 20 6 6 8 22 - 23 24
21. Росарио Сентраль 20 6 6 8 15 - 19 24
22. Арсенал Саранди 20 4 11 5 21 - 22 23
23. Тальерес Кордоба 19 5 7 7 16 - 17 22
24. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 19 6 4 9 22 - 25 22
25. Колон 20 4 7 9 15 - 24 19
26. Ланус 20 3 5 12 17 - 30 14
27. Альдосиви 20 3 4 13 12 - 33 13
28. Велес Сарсфилд 19 1 10 8 19 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 0:0 9 7 2 0 14 - 2 23
2. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
3. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 15 - 4 22
4. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
5. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
6. Годой Крус 9 6 3 0 13 - 5 21
7. Эстудиантес Ла Плата 11 6 3 2 13 - 9 21
8. Расинг Авельянеда 10 6 3 1 17 - 6 21
9. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
10. Уракан 9 5 3 1 13 - 5 18
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
13. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
14. Росарио Сентраль 10 5 2 3 8 - 7 17
15. Ривер Плейт 9 5 1 3 14 - 8 16
16. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 10 3 6 1 9 - 7 15
18. Сармиенто 9 4 2 3 12 - 10 14
19. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
20. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 10 4 2 4 13 - 12 14
21. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 10 - 12 14
22. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
23. Колон 10 3 4 3 10 - 12 13
24. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
25. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
26. Ланус 9 2 3 4 9 - 11 9
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 9 2 1 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
2. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
3. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
4. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 1 4 10 - 11 16
5. Банфилд 9 4 3 2 8 - 5 15
6. Химнасия Ла-Плата 0:0 11 3 5 3 7 - 8 14
7. Сан-Лоренсо 9 3 4 2 9 - 7 13
8. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
9. Бока Хуниорс 9 4 1 4 8 - 10 13
10. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 11 - 12 12
12. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
13. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
14. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
15. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
16. Тигре 10 2 4 4 14 - 17 10
17. Аргентинос Хуниорс 9 2 2 5 7 - 10 8
18. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Арсенал Саранди 10 1 5 4 8 - 12 8
20. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
21. Барракас Централь 9 1 4 4 7 - 15 7
22. Эстудиантес Ла Плата 9 1 3 5 6 - 11 6
23. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
24. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
25. Патронато Парана 9 1 3 5 10 - 15 6
26. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
27. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
28. Тальерес Кордоба 9 0 5 4 4 - 8 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 (3)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 9
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Renzo Lopez уходит с поля. Christian Torres выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.66
3.20
2.80
Все Коэффициенты
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