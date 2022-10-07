  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Сталь Мелец
1:1
Первый тайм: 27'
Погонь Щецин
0'
0:1
5' Гол
Гросицки Камил
1:1
10' Гол
Fabian Hiszpanski

Ход матча

5'
0:1
Гросицки Камил
(Алмквист Понтус)
10'
Fabian Hiszpanski
1:1
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Погонь Щецин
3.95
3.65
1.94
Все Коэффициенты
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
26
Касперкевич
Аркадиуш
18
Piotr
Wlazlo
77
Ратайчик
Адам
7
Доманьски
Мацей
99
Said
Hamulic
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
8
Дабровски
Дамьян
7
Кужава
Рафал
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Алмквист
Понтус
Сталь Мелец
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Погонь Щецин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
0:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
2:0
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 4 0.33
Доманьски Мацей 4 (1) 0.33
Piotr Wlazlo 2 0.17
Касперкевич Аркадиуш 1 0.08
Ратайчик Адам 1 0.08
Fabian Hiszpanski 1 0.08
Лебедински Миколай 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Гербовски Фридерик 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 5 0.42
Алмквист Понтус 3 0.25
Дабровски Дамьян 2 0.17
Захович Лука 2 0.17
Бичахчян Ваан 2 0.17
Ковальчик Себастьян 1 0.08
Ленговски Матеуш 1 0.08
Смолиньски Кацпер 1 0.08
Дрыгас Камил 1 (1) 0.08
Салес Жеан Карлос 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 2 0
Piotr Wlazlo 2 0
Fabian Hiszpanski 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Флис Марцин 1 0
Касперкевич Аркадиуш 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Bartosz Mrozek 1 0
Крук Камиль 1 0
David Poreba 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 3 0
Бичахчян Ваан 3 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Захович Лука 1 0
Малец Мариуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
57%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
4
44%
3
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
11%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
5
26%
6
46%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0
ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2
Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 7 2 2 19 - 9 23
2. Погонь Щецин 1:1 12 6 4 2 19 - 13 22
3. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
4. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
5. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Сталь Мелец 1:1 12 5 2 5 15 - 18 17
7. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
8. Ягеллония 11 4 4 3 19 - 13 16
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
11. Варта Познань 11 4 2 5 10 - 12 14
12. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
14. Шлёнск 11 3 4 4 9 - 15 13
15. Пяст 11 3 2 6 11 - 13 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 1:1 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Ягеллония 6 4 0 2 13 - 6 12
6. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
7. Сталь Мелец 1:1 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Шлёнск 6 2 2 2 6 - 9 8
9. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Пяст 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 1:1 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Погонь Щецин 1:1 6 2 2 2 7 - 7 8
8. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
9. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
12. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
15. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 7 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Погонь Щецин
3.95
3.65
1.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 1:1 Погонь Щецин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сталь Мелец
Погонь Щецин
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 