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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Сталь Мелец
4:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
0:1
5' Гол
Гросицки Камил
1:1
10' Гол
Fabian Hiszpanski
2:1
45' Гол
Said Hamulic
63' Желтая карточка
Цех Бенедикт
3:1
68' Гол
Said Hamulic
75' Желтая карточка
Касперкевич Аркадиуш
79' Красная карточка
Касперкевич Аркадиуш
3:2
81' Гол
Бичахчян Ваан
4:2
88' Гол
Гербовски Фридерик
90' Желтая карточка
Леонардо Родригес
90'+7
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
26
Касперкевич
Аркадиуш
18
Piotr
Wlazlo
77
Ратайчик
Адам
7
Доманьски
Мацей
99
Said
Hamulic
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
8
Дабровски
Дамьян
7
Кужава
Рафал
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Алмквист
Понтус
Сталь Мелец
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Погонь Щецин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
0:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
2:0
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 6 0.5
Доманьски Мацей 4 (1) 0.33
Piotr Wlazlo 2 0.17
Касперкевич Аркадиуш 1 0.08
Ратайчик Адам 1 0.08
Гербовски Фридерик 1 0.08
Fabian Hiszpanski 1 0.08
Лебедински Миколай 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 5 0.42
Алмквист Понтус 3 0.25
Бичахчян Ваан 3 0.25
Дабровски Дамьян 2 0.17
Захович Лука 2 0.17
Ковальчик Себастьян 1 0.08
Ленговски Матеуш 1 0.08
Смолиньски Кацпер 1 0.08
Дрыгас Камил 1 (1) 0.08
Салес Жеан Карлос 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касперкевич Аркадиуш 2 1
Матрас Матеуш 2 0
Piotr Wlazlo 2 0
Fabian Hiszpanski 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Флис Марцин 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Bartosz Mrozek 1 0
Крук Камиль 1 0
David Poreba 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 4 0
Бичахчян Ваан 3 0
Цех Бенедикт 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Стипица Данте 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Захович Лука 1 0
Малец Мариуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
4
44%
3
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
5
31%
4
21%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
14%
3
18%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
5
24%
6
35%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0
ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2
Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 7 2 2 19 - 9 23
2. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
3. Висла Плоцк 0:0 12 6 3 3 22 - 12 21
4. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
5. Сталь Мелец 12 6 1 5 18 - 19 19
6. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
7. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
8. Ягеллония 0:0 12 4 5 3 19 - 13 17
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
11. Варта Познань 11 4 2 5 10 - 12 14
12. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
14. Шлёнск 11 3 4 4 9 - 15 13
15. Пяст 11 3 2 6 11 - 13 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 0:0 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Ягеллония 0:0 7 4 1 2 13 - 6 13
6. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Шлёнск 6 2 2 2 6 - 9 8
9. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Пяст 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Висла Плоцк 0:0 7 2 2 3 11 - 9 8
9. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
12. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
15. Ягеллония 0:0 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 7 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 6 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Said Hamulic бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Fabian Hiszpanski бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Гросицки Камил бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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