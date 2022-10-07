Тур: 12. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Мусял Томаш
4:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолГросицки Камил
1:1
10' ГолFabian Hiszpanski
2:1
45' ГолSaid Hamulic
63' Желтая карточкаЦех Бенедикт
3:1
68' ГолSaid Hamulic
75' Желтая карточкаКасперкевич Аркадиуш
79' Красная карточкаКасперкевич Аркадиуш
3:2
81' ГолБичахчян Ваан
4:2
88' ГолГербовски Фридерик
90' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
90'+7
Ход матча
5'
10'
45'
2:1
63'
68'
3:1
81'
3:2
88'
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
99
Said
Hamulic
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Said HamulicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданПолузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
15 David Poreba
-
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Сталь Мелец
Погонь Щецин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|6
|0.5
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.33
|Piotr Wlazlo
|2
|0.17
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.08
|Ратайчик Адам
|1
|0.08
|Гербовски Фридерик
|1
|0.08
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.08
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|5
|0.42
|Алмквист Понтус
|3
|0.25
|Бичахчян Ваан
|3
|0.25
|Дабровски Дамьян
|2
|0.17
|Захович Лука
|2
|0.17
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.08
|Ленговски Матеуш
|1
|0.08
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.08
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.08
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касперкевич Аркадиуш
|2
|1
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Fabian Hiszpanski
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Bartosz Mrozek
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|4
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Цех Бенедикт
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
4
44%
3
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
5
31%
4
21%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
14%
3
18%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
5
24%
6
35%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0
ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Лех 2:2
Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|3.
|Висла Плоцк
|0:0
|12
|6
|3
|3
|22 - 12
|21
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|5.
|Сталь Мелец
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Видзев Лодзь
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|7.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|8.
|Ягеллония
|0:0
|12
|4
|5
|3
|19 - 13
|17
|9.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|10.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Варта Познань
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|13.
|Гурник Забже
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|14.
|Шлёнск
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|15.
|Пяст
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|11
|16.
|Корона Кельце
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|17.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Висла Плоцк
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Ягеллония
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|6.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|9.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|8.
|Висла Плоцк
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|9.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|15.
|Ягеллония
|0:0
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|7 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|6 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5