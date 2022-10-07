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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Ягеллония
1:1
Конец матча
Висла Плоцк
0'
15' Желтая карточка
Кривоцюк Антон
18' Желтая карточка
Цэру Богдан
0:1
34' Гол
Альварес Давид
55' Желтая карточка
Жезничак Якуб
1:1
66' Гол
Имас Хесус
88' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
90'+4
1
Аломерович
Златан
4
Пуэрто
Исраэль
25
Цэру
Богдан
32
Milosz
Matysik
5
Настич
Боян
36
Jakub
Lewicki
28
Гуаль
Марк
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
10
Черных
Фёдор
11
Имас
Хесус
1
Каминьски
Кжиштоф
19
Шулек
Мартин
25
Жезничак
Якуб
4
Хжановски
Адам
5
Кривоцюк
Антон
8
Фурман
Доминик
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
20
Секульски
Лукаш
Ягеллония
5-4-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония
Висла Плоцк

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 8 0.67
Гуаль Марк 6 (2) 0.5
Нене III 2 0.17
Пржикрыл Томаш 1 0.08
Черных Фёдор 1 (1) 0.08
Mateusz Kowalski 1 0.08
Бортничук Мачей 1 0.08
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 8 (1) 0.67
Вольски Рафал 5 (1) 0.42
Колар Марко 3 0.25
Валло Кристиан 2 0.17
Секульски Лукаш 1 0.08
Кривоцюк Антон 1 0.08
Коцыля Давид 1 0.08
Левандовски Матеуш II 1 0.08
Павляк Александр 1 0.08
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 6 0
Имас Хесус 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Пуэрто Исраэль 3 0
Романчук Тарас 3 0
Нене III 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Аломерович Златан 2 0
Milosz Matysik 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Поспишил Мартин 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 2 0
Фурман Доминик 2 0
Расак Дамиан 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Капюади Стив 0 1
Жезничак Якуб 1 0
Секульски Лукаш 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Кривоцюк Антон 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
3
15%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
5
25%
5
22%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
8
35%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
4
36%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1
Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1
СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 7 2 2 19 - 9 23
2. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
3. Висла Плоцк 12 6 3 3 23 - 13 21
4. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
5. Сталь Мелец 12 6 1 5 18 - 19 19
6. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
7. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
8. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
11. Варта Познань 11 4 2 5 10 - 12 14
12. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
14. Шлёнск 11 3 4 4 9 - 15 13
15. Пяст 11 3 2 6 11 - 13 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Шлёнск 6 2 2 2 6 - 9 8
9. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Пяст 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
9. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
12. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
15. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 6 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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