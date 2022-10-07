Тур: 12. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Ласык Петр
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаКривоцюк Антон
18' Желтая карточкаЦэру Богдан
0:1
34' ГолАльварес Давид
55' Желтая карточкаЖезничак Якуб
1:1
66' ГолИмас Хесус
88' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
90'+4
Ход матча
15'
18'
34'
0:1
55'
66'
1:1
88'
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
8
Нене
III
10
Черных
Фёдор
11
Имас
Хесус
19
Шулек
Мартин
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Ягеллония
Висла Плоцк
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|8
|0.67
|Гуаль Марк
|6 (2)
|0.5
|Нене III
|2
|0.17
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.08
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.08
|Mateusz Kowalski
|1
|0.08
|Бортничук Мачей
|1
|0.08
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|8 (1)
|0.67
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.42
|Колар Марко
|3
|0.25
|Валло Кристиан
|2
|0.17
|Секульски Лукаш
|1
|0.08
|Кривоцюк Антон
|1
|0.08
|Коцыля Давид
|1
|0.08
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.08
|Павляк Александр
|1
|0.08
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|6
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Пуэрто Исраэль
|3
|0
|Романчук Тарас
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Настич Боян
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Milosz Matysik
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Поспишил Мартин
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|2
|0
|Фурман Доминик
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Капюади Стив
|0
|1
|Жезничак Якуб
|1
|0
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Кривоцюк Антон
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
5
45%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
3
15%
2
9%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
5
25%
5
22%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
8
35%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
4
36%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1
Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1
СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|3.
|Висла Плоцк
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|5.
|Сталь Мелец
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Видзев Лодзь
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|7.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|8.
|Ягеллония
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|10.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Варта Познань
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|13.
|Гурник Забже
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|14.
|Шлёнск
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|15.
|Пяст
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|11
|16.
|Корона Кельце
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|17.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|9.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|8.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|15.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|6 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5