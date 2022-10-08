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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 31.
Куяба
0:2
Второй тайм: 70'
Фламенго
0'
19' Желтая карточка
Kelvin Osorio
34' Желтая карточка
Диего Рибас
38' Желтая карточка
Эмпереур Алан
0:1
58' Гол
Matheus Franca
0:2
66' Пенальти
Marinho II

Ход матча

19'
Kelvin Osorio
 
34'
 
Диего Рибас
38'
Эмпереур Алан
 
46'
 
Matheus Franca
Mateusao
46'
Paulo III
Marllon
 
58'
0:1
Matheus Franca
(Viktor Hugo)
66'
0:2
Marinho II
67'
Гава Рафаэл
Pepe4
 
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Фламенго
3.55
3.30
3.10
Все Коэффициенты
1
Heidemann
Joao
Carlos
4
Marllon
5
Joaquim
3
Эмпереур
Алан
2
Гедес
Даниэл
6
Kelvin
Osorio
11
Andre1
7
Денилсон
Невес
8
Pepe4
10
Rodriguinho
I
9
Дейверсон
Силва
20
Дос
Сантос
Адербар
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
10
Диего
Рибас
32
Видаль
Артуро
31
Marinho
II
46
Mateusao
11
Эвертон
Соарес
Куяба
5-4-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Фламенго

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodriguinho I 3 0.1
Андре Филипе 3 (1) 0.1
Дейверсон Силва 3 (2) 0.1
Валдивия Вандерсон 2 0.06
Alesson Batista 2 0.06
Andre1 2 0.06
Uendel 1 0.03
Joaquim 1 0.03
Ewerthon VI 1 0.03
Сидклей Феррейра 1 0.03
Jenison 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Elton V 1 (1) 0.03
Гедес Даниэл 0 0
Гава Рафаэл 0 0
Felipe Marques 0 0
Маркиньос XXIII 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 11 (1) 0.35
Педро Гильерме 10 0.32
Лазаро 4 0.13
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.06
Рибейро Эвертон 2 0.06
Marinho II 2 0.06
Айртон Лукас 2 0.06
Перейра Андреас 2 0.06
Viktor Hugo 2 0.06
Видаль Артуро 2 (1) 0.06
Виллиан Арао 2 0.06
Бруно Фабрисио 2 0.06
Энрике Бруно 1 0.03
Исла Маурисио 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Matheus Franca 1 0.03
Эвертон Соарес 0 0
Котулио Матеус 0 0
Лео Перейра 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 7 1
Эмпереур Алан 6 1
Валдивия Вандерсон 4 1
Pepe4 4 0
Гава Рафаэл 2 1
Рейжерс Камило 3 0
Гедес Даниэл 3 0
Alesson Batista 3 0
Miguel Castro Rocha Igor6 3 0
Paulo III 1 1
Андре Филипе 2 0
Marllon 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Kelvin Osorio 2 0
Jenison 2 0
Andre1 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Денилсон Невес 1 0
Heidemann Joao Carlos 1 0
Joaquim 1 0
Дейверсон Силва 1 0
Elton V 1 0
Marcao VI 1 0
Felipe Marques 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Gustavo Nescau 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 11 1
Тьяго Маия 6 0
Joao Gomes 6 0
Marinho II 4 1
Кастро Пабло 4 0
Луис Давид 4 0
Диего Рибас 3 0
Энрике Бруно 3 0
Котулио Матеус 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Витиньо Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
25%
4
22%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
63%
5
28%
76-90

Забито

11
31
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
3
27%
5
16%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
3
27%
4
13%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
2
18%
8
26%
61-75
2
18%
5
16%
76-90

Пропущено

23
9
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
8
35%
3
33%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
33%
76-90

Забито

23
49
12 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
4
17%
7
14%
1-15
2
9%
8
16%
16-30
6
26%
8
16%
31-45
3
13%
8
16%
46-60
2
9%
9
18%
61-75
6
26%
9
18%
76-90

Пропущено

31
27
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
9
29%
29%
5
19%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
10
32%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:1 Коринтианс - Куяба 2:0 Куяба - Америка Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Куяба - Сантос 0:0 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Куяба - Форталеза 0:1 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2
Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 30 19 9 2 52 - 20 66
2. Интернасьонал Порту Алегре 30 14 12 4 44 - 26 54
3. Фламенго 2:0 31 15 7 9 50 - 28 52
4. Флуминенсе 30 15 6 9 48 - 36 51
5. Коринтианс 30 14 9 7 36 - 29 51
6. Атлетико Паранаэнсе 30 13 9 8 36 - 34 48
7. Атлетико Минейро 30 12 10 8 38 - 32 46
8. Америка Минейро 30 12 6 12 27 - 30 42
9. Ботафого Рибейрао 30 11 7 12 31 - 34 40
10. Сан-Паулу 29 9 13 7 41 - 32 40
11. Форталеза 30 10 8 12 30 - 32 38
12. Ред Булл Брагантино 30 9 11 10 40 - 39 38
13. Гойяс 30 9 11 10 31 - 36 38
14. Сантос 30 9 10 11 32 - 28 37
15. Сеара 30 6 14 10 28 - 32 32
16. Коритиба Парана 29 9 4 16 29 - 47 31
17. Куяба 0:2 31 7 9 15 22 - 34 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 30 7 7 16 28 - 47 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 15 10 4 1 21 - 7 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 3 2 30 - 11 33
3. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
4. Интернасьонал Порту Алегре 15 9 5 1 29 - 11 32
5. Фламенго 2:0 15 9 3 3 31 - 9 30
6. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
7. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
8. Америка Минейро 15 8 3 4 18 - 13 27
9. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 15 7 4 4 23 - 14 25
11. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
12. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
13. Аваи 16 6 4 6 21 - 21 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 0:2 15 4 7 4 11 - 11 19
16. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
17. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Ботафого Рибейрао 15 7 3 5 18 - 19 24
3. Атлетико Минейро 15 6 6 3 17 - 16 24
4. Фламенго 2:0 16 6 4 6 19 - 19 22
5. Интернасьонал Порту Алегре 15 5 7 3 15 - 15 22
6. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
10. Гойяс 15 4 5 6 14 - 20 17
11. Сан-Паулу 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
13. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
14. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 0:2 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 14 0 2 12 10 - 35 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 11
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Kelvin Osorio получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Фламенго
3.55
3.30
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Куяба 0:2 Фламенго онлайн

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