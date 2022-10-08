Тур: 31.
0'
19' Желтая карточкаKelvin Osorio
34' Желтая карточкаДиего Рибас
38' Желтая карточкаЭмпереур Алан
0:1
58' ГолMatheus Franca
0:2
66' ПенальтиMarinho II
Ход матча
19'
34'
38'
58'
0:1
66'
0:2
67'
4
Marllon
5
Joaquim
11
Andre1
8
Pepe4
30
Кастро
Пабло
29
Viktor
Hugo
10
Диего
Рибас
31
Marinho
II
46
Mateusao
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
5 JoaquimЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Andre1Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Леон РикардоЗащитник
-
16 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
30 Peruchi
-
14 Paulo III
-
15 Marcao VI
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
-
46 MateusaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
-
48 Jesus Igor
-
-
39 Kayke David
-
37 Petterson
-
-
19 Werton
-
51 Diegao
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Куяба
Фламенго
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodriguinho I
|3
|0.1
|Андре Филипе
|3 (1)
|0.1
|Дейверсон Силва
|3 (2)
|0.1
|Валдивия Вандерсон
|2
|0.06
|Alesson Batista
|2
|0.06
|Andre1
|2
|0.06
|Uendel
|1
|0.03
|Joaquim
|1
|0.03
|Ewerthon VI
|1
|0.03
|Сидклей Феррейра
|1
|0.03
|Jenison
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Elton V
|1 (1)
|0.03
|Гедес Даниэл
|0
|0
|Гава Рафаэл
|0
|0
|Felipe Marques
|0
|0
|Маркиньос XXIII
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|0.35
|Педро Гильерме
|10
|0.32
|Лазаро
|4
|0.13
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.06
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Marinho II
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Перейра Андреас
|2
|0.06
|Viktor Hugo
|2
|0.06
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.06
|Виллиан Арао
|2
|0.06
|Бруно Фабрисио
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Matheus Franca
|1
|0.03
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Лео Перейра
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|7
|1
|Эмпереур Алан
|6
|1
|Валдивия Вандерсон
|4
|1
|Pepe4
|4
|0
|Гава Рафаэл
|2
|1
|Рейжерс Камило
|3
|0
|Гедес Даниэл
|3
|0
|Alesson Batista
|3
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|3
|0
|Paulo III
|1
|1
|Андре Филипе
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Ewerthon VI
|2
|0
|Ривас Кристиан
|2
|0
|Kelvin Osorio
|2
|0
|Jenison
|2
|0
|Andre1
|2
|0
|Кафу Жонатан
|0
|1
|Денилсон Невес
|1
|0
|Heidemann Joao Carlos
|1
|0
|Joaquim
|1
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Elton V
|1
|0
|Marcao VI
|1
|0
|Felipe Marques
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Gustavo Nescau
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|Тьяго Маия
|6
|0
|Joao Gomes
|6
|0
|Marinho II
|4
|1
|Кастро Пабло
|4
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Диего Рибас
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Эвертон Соарес
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
33%
4
22%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
25%
4
22%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
63%
5
28%
76-90
Забито
11
31
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
3
27%
5
16%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
3
27%
4
13%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
2
18%
8
26%
61-75
2
18%
5
16%
76-90
Пропущено
23
9
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
8
35%
3
33%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
33%
76-90
Забито
23
49
12 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
4
17%
7
14%
1-15
2
9%
8
16%
16-30
6
26%
8
16%
31-45
3
13%
8
16%
46-60
2
9%
9
18%
61-75
6
26%
9
18%
76-90
Пропущено
31
27
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
9
29%
29%
5
19%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
10
32%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:1 Коринтианс - Куяба 2:0 Куяба - Америка Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Куяба - Сан-Паулу 1:1 Куяба - Сантос 0:0 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Куяба - Форталеза 0:1 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2
Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|30
|19
|9
|2
|52 - 20
|66
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|30
|14
|12
|4
|44 - 26
|54
|3.
|Фламенго
|2:0
|31
|15
|7
|9
|50 - 28
|52
|4.
|Флуминенсе
|30
|15
|6
|9
|48 - 36
|51
|5.
|Коринтианс
|30
|14
|9
|7
|36 - 29
|51
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|13
|9
|8
|36 - 34
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|30
|12
|10
|8
|38 - 32
|46
|8.
|Америка Минейро
|30
|12
|6
|12
|27 - 30
|42
|9.
|Ботафого Рибейрао
|30
|11
|7
|12
|31 - 34
|40
|10.
|Сан-Паулу
|29
|9
|13
|7
|41 - 32
|40
|11.
|Форталеза
|30
|10
|8
|12
|30 - 32
|38
|12.
|Ред Булл Брагантино
|30
|9
|11
|10
|40 - 39
|38
|13.
|Гойяс
|30
|9
|11
|10
|31 - 36
|38
|14.
|Сантос
|30
|9
|10
|11
|32 - 28
|37
|15.
|Сеара
|30
|6
|14
|10
|28 - 32
|32
|16.
|Коритиба Парана
|29
|9
|4
|16
|29 - 47
|31
|17.
|Куяба
|0:2
|31
|7
|9
|15
|22 - 34
|30
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|7
|7
|16
|30 - 47
|28
|19.
|Аваи
|30
|7
|7
|16
|28 - 47
|28
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|15
|10
|4
|1
|21 - 7
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|3
|2
|30 - 11
|33
|3.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|9
|5
|1
|29 - 11
|32
|5.
|Фламенго
|2:0
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|7.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|8.
|Америка Минейро
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|9.
|Ред Булл Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|10.
|Сантос
|15
|7
|4
|4
|23 - 14
|25
|11.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|13.
|Аваи
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|0:2
|15
|4
|7
|4
|11 - 11
|19
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|17.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|18.
|Ботафого Рибейрао
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|19.
|Сеара
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|3
|5
|18 - 19
|24
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|6
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Фламенго
|2:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 19
|22
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|2
|8
|18 - 21
|20
|7.
|Флуминенсе
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|9.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|10.
|Гойяс
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|11.
|Сан-Паулу
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|12.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|14.
|Ред Булл Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|0:2
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|14
|0
|2
|12
|10 - 35
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|14 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 11
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 10
|Гойяс
|Бастос Фернандр Феллипе
|10