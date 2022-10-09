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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Abraham B.
Веллингтон Феникс
0:0
Второй тайм: 70'
Аделаида Юнайтед
0'
25' Красная карточка
Сасе Иан
34' Желтая карточка
Alexandar Popovic
39' Желтая карточка
Краев Божидар

Ход матча

25'
Сасе Иан
 
34'
 
Alexandar Popovic
39'
Краев Божидар
 
56'
Benjamin Old
Завада Оскар
 
57'
Уэйн Бен
Краев Божидар
 
57'
 
Гудвин Крейг
Ван Дер Сааг Гарри
65'
Эллиот Каллан
Lucas Mauragis
 
65'
Clayton Rhys Lewis1
Nicholas Pennington
 
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Аделаида Юнайтед
7.31
3.58
2.80
Все Коэффициенты
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
12
Lucas
Mauragis
31
Сасе
Иан
13
Nicholas
Pennington
5
Угаркович
Стивен
11
Краев
Божидар
9
Завада
Оскар
7
Барбарусес
Костас
46
Госи
Джо
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
13
Lachlan
Barr
41
Alexandar
Popovic
21
Хави
Лопеc
6
Д`Арриго
Луис
8
Sanchez
Cortes
Isaias
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
7
Китто
Райан
14
Блэквуд
Джордж
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

41 матч

24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.5%
41.5%
39%
8 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.4%
31.7%
43.9%
10 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

1:1
4:0
0:0
2:1
1:1
1:2
3:1
0:0
1:3
3:1
0:1
1:1
2:2
0:0
2:0
0:4
3:0
4:2
2:0
1:3
2:1
0:1
5:1
2:1
2:2
3:1
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
6:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
4:1

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Краев Божидар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Alexandar Popovic получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    УДАЛЕНИЕ! - Сасе Иан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Аделаида Юнайтед
7.31
3.58
2.80
Все Коэффициенты
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