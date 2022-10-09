Тур: 1. Стадион: Sky Stadium. Главный судья: Abraham B.
0:0
Второй тайм: 70'
0'
25' Красная карточкаСасе Иан
34' Желтая карточкаAlexandar Popovic
39' Желтая карточкаКраев Божидар
Ход матча
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
31
Сасе
Иан
46
Госи
Джо
13
Lachlan
Barr
21
Хави
Лопеc
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Уэйн БенПолузащитник
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
-
-
Главный тренер: _Talay U.
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
-
-
-
49 Musa Toure
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед
41 матч
24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.5%
41.5%
39%
8 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
24.4%
31.7%
43.9%
10 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2