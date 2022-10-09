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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Abraham B.
Веллингтон Феникс
1:1
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
25' Красная карточка
Сасе Иан
34' Желтая карточка
Alexandar Popovic
39' Желтая карточка
Краев Божидар
1:0
75' Гол
Уэйн Бен
85' Желтая карточка
Joshua Laws
1:1
90' Гол
Халлоран Бен
90'+6
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
12
Lucas
Mauragis
31
Сасе
Иан
13
Nicholas
Pennington
5
Угаркович
Стивен
11
Краев
Божидар
9
Завада
Оскар
7
Барбарусес
Костас
46
Госи
Джо
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
13
Lachlan
Barr
41
Alexandar
Popovic
21
Хави
Лопеc
6
Д`Арриго
Луис
8
Sanchez
Cortes
Isaias
26
Халлоран
Бен
10
Клаф
Зак
7
Китто
Райан
14
Блэквуд
Джордж
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

41 матч

24.4%
29.3%
46.3%
10 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.5%
41.5%
39%
8 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.4%
31.7%
43.9%
10 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

1:1
4:0
0:0
2:1
1:1
1:2
3:1
0:0
1:3
3:1
0:1
1:1
2:2
0:0
2:0
0:4
3:0
4:2
2:0
1:3
2:1
0:1
5:1
2:1
2:2
3:1
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
6:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
4:1

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Краев Божидар получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      34'
      Alexandar Popovic получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      УДАЛЕНИЕ! - Сасе Иан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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