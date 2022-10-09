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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ams K.
Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Второй тайм: 62'
Перт Глори
0'
17' Желтая карточка
_Lachman D.
21' Желтая карточка
_Duncan Z.
25' Желтая карточка
_Amalfitano R.
37' Желтая карточка
_Khelifi S.
55' Желтая карточка
_Amini M.

Ход матча

17'
 
_Lachman D.
21'
 
_Duncan Z.
25'
_Amalfitano R.
 
37'
 
_Khelifi S.
55'
 
_Amini M.
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Перт Глори
4.90
4.27
6.25
Все Коэффициенты
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
17
Амальфитано
Ромен
28
Ньювенхоф
Калем
10
Нинкович
Милош
9
Йенги
Кусини
11
Крпич
Сулейман
33
Редди
Лиэм
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
14
Клисби
Джек
7
Уильямс
Райан
8
Амини
Мустафа
19
Данкан
Закари
10
Хелифи
Салим
6
Макинефф
Аарон
9
Форнароли
Бруно
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

AЛ(
1:1
1:0
5:1
3:0
1:3
0:1
2:0
КФ
1:2
1:1
4:3
1:1
1:1
3:1
2:1
2:0
1:1
2:2
2:1
2:2
1:0
КФ
1:1
1:2
3:2
2:1
3:0
0:2
3:1
1:0
1:1
0:1

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    55'
    Амини Мустафа получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Хелифи Салим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Амальфитано Ромен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Данкан Закари получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Лахман Даррил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Перт Глори
4.90
4.27
6.25
Все Коэффициенты
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