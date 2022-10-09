Тур: 1. Стадион: CommBank Stadium (Sydney). Главный судья: Ams K.
0:0
Второй тайм: 62'
0'
17' Желтая карточка_Lachman D.
21' Желтая карточка_Duncan Z.
25' Желтая карточка_Amalfitano R.
37' Желтая карточка_Khelifi S.
55' Желтая карточка_Amini M.
Ход матча
17'
21'
25'
37'
55'
33
Редди
Лиэм
14
Клисби
Джек
10
Хелифи
Салим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Тонгик РуонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Alex Bonetig
-
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
-
-
36 Joseph Forde
-
30 Pierce Clark
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0