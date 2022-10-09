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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ams K.
Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Конец матча
Перт Глори
0'
17' Желтая карточка
Лахман Даррил
21' Желтая карточка
Данкан Закари
25' Желтая карточка
Амальфитано Ромен
37' Желтая карточка
Хелифи Салим
55' Желтая карточка
Амини Мустафа
72' Желтая карточка
Уильямс Райан
1:0
78' Гол
Крпич Сулейман
82' Желтая карточка
Клеур Габриэль
1:0
90' Не забитый пенальти
Крпич Сулейман
90'+6
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
17
Амальфитано
Ромен
28
Ньювенхоф
Калем
10
Нинкович
Милош
9
Йенги
Кусини
11
Крпич
Сулейман
33
Редди
Лиэм
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
14
Клисби
Джек
7
Уильямс
Райан
8
Амини
Мустафа
19
Данкан
Закари
10
Хелифи
Салим
6
Макинефф
Аарон
9
Форнароли
Бруно
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

AЛ(
1:1
1:0
5:1
3:0
1:3
0:1
2:0
КФ
1:2
1:1
4:3
1:1
1:1
3:1
2:1
2:0
1:1
2:2
2:1
2:2
1:0
КФ
1:1
1:2
3:2
2:1
3:0
0:2
3:1
1:0
1:1
0:1

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0
Перт Глори
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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