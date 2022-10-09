Тур: 22. Стадион: Changchun City Stadium. Главный судья: Wei Zhen
1:3
Второй тайм: 71'
0'
0:1
8' ГолВэньцзюнь Люй
0:2
30' ГолВэньцзюнь Люй
1:2
45' ГолЧанчэн Чэн
1:3
68' ГолПаулиньо Пауло
Ход матча
8'
0:1
30'
0:2
44'
45'
1:2
61'
68'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
31
Weihui
Rao
16
Zhiyun
Zheng
20
Yufeng
Zhang
15
Dilemet
Tudi
29
Тан
Лонг
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
26
Chunxin
Chen
10
Ндиайе
Чериф
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
39 Kaiyu MaoЗащитник
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Защитник
-
16 Zhiyun ZhengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
15 Dilemet TudiНападающий
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Jie SunЗащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
38 Ning Lu
-
21 Qi Cui
-
-
25 Huapeng Wang
-
27 Li Zhang II
-
34 Yiran He
-
24 Zhiyu Yan
-
37 Yushen Huang
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
26 Chunxin ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
32 Shuai LiЗащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
-
12 Wei Chen2
-
37 Xuhuang Chen
-
15 Shenyuan Li
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.45
|Erik IV
|6
|0.3
|Тан Лонг
|6
|0.3
|Сержиньо Солер
|3 (1)
|0.15
|Jinxian Wang
|2
|0.1
|Yufeng Zhang
|1
|0.05
|Окоре Жорес
|1
|0.05
|Н'Длову Дино
|1
|0.05
|Чанчэн Чэн
|1
|0.05
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэньцзюнь Люй
|6
|0.3
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.3
|Лэй У
|2
|0.1
|Паулиньо Пауло
|1
|0.05
|Цзин Фэн
|1
|0.05
|Линьпэн Чжан
|1
|0.05
|Huachen Zhang
|1
|0.05
|Zhurun Liu
|1
|0.05
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.05
|Браунинг Тайас
|1
|0.05
|Шэньчао Ван
|1
|0.05
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.05
|Xin Xu
|1
|0.05
|Варгас Матиас
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Pengfei Han
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Guan He
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Ли Ан
|2
|0
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Варгас Матиас
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
3
25%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
4
20%
3
25%
76-90
Пропущено
15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
31
21
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
3
10%
2
10%
1-15
6
19%
5
24%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
8
26%
3
14%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
4
13%
6
29%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
13%
3
21%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
7
30%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|19
|15
|1
|3
|41 - 14
|46
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|3:1
|20
|11
|4
|5
|25 - 14
|37
|5.
|Хэнань Цзянье
|20
|10
|4
|6
|32 - 20
|34
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|7.
|Ченду Беттер Сити
|19
|8
|7
|4
|20 - 18
|31
|8.
|Бэйцзин Гоань
|19
|8
|6
|5
|29 - 27
|30
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|10.
|Чанчунь Ятай
|1:3
|20
|6
|8
|6
|30 - 28
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|20
|5
|7
|8
|24 - 27
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|19
|5
|2
|12
|22 - 38
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|19
|3
|3
|13
|11 - 27
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Хэнань Цзянье
|12
|7
|1
|4
|24 - 15
|22
|3.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|6.
|Шанхай СИПГ
|3:1
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|1:3
|11
|3
|4
|4
|12 - 11
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Тянцзинь Тэда
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|11
|2
|2
|7
|13 - 25
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|12
|9
|0
|3
|26 - 12
|27
|3.
|Ченду Беттер Сити
|13
|7
|3
|3
|13 - 11
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай СИПГ
|3:1
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|7.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|8.
|Чанчунь Ятай
|1:3
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|9.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|10.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|12 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Бэйцзин Гоань
|Чендун Чжан
|1 4