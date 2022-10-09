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Китай: Суперлига
2022

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Wei Zhen
Чанчунь Ятай
1:4
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
0:1
8' Гол
Вэньцзюнь Люй
0:2
30' Гол
Вэньцзюнь Люй
1:2
45' Гол
Чанчэн Чэн
1:3
68' Гол
Паулиньо Пауло
1:4
83' Гол
Ли Шенглонг
90'+4

Ход матча

8'
0:1
Вэньцзюнь Люй
(Паулиньо Пауло)
30'
0:2
Вэньцзюнь Люй
(Варгас Матиас)
44'
Чанчэн Чэн
Тан Лонг
 
45'
Чанчэн Чэн
1:2
61'
Shuaihang Feng
Dilemet Tudi
 
61'
Qi Cui
Chengjian Liao
 
68'
1:3
Паулиньо Пауло
(Варгас Матиас)
73'
 
Ли Шенглонг
Ндиайе Чериф
73'
 
Chunxin Chen
Шэньчао Ван
73'
 
Shenyuan Li
Muzepper Mirahmetjan
76'
Zhiyu Yan
Pengfei Han
 
83'
1:4
Ли Шенглонг
(Варгас Матиас)
87'
 
Хай Юй
Ли Шенглонг
87'
 
Каллон Исса
Ли Ан

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
3
Pengfei
Han
31
Weihui
Rao
19
Chengjian
Liao
16
Zhiyun
Zheng
8
Jinxian
Wang
10
Сержиньо
Солер
20
Yufeng
Zhang
15
Dilemet
Tudi
29
Тан
Лонг
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
26
Chunxin
Chen
6
Хуэй-Кан
Цай
9
Паулиньо
Пауло
24
Варгас
Матиас
11
Вэньцзюнь
Люй
10
Ндиайе
Чериф
Чанчунь Ятай
5-3-2
Шанхай СИПГ
4-2-3-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
К
0:4
С
3:1
С
2:1
С
4:2
С
5:1
С
1:1
С
1:3
С
0:2
С
5:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 9 (1) 0.45
Erik IV 6 0.3
Тан Лонг 6 0.3
Сержиньо Солер 3 (1) 0.15
Jinxian Wang 2 0.1
Yufeng Zhang 1 0.05
Окоре Жорес 1 0.05
Н'Длову Дино 1 0.05
Чанчэн Чэн 1 0.05
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэньцзюнь Люй 6 0.3
Ндиайе Чериф 6 (1) 0.3
Лэй У 2 0.1
Паулиньо Пауло 1 0.05
Цзин Фэн 1 0.05
Линьпэн Чжан 1 0.05
Huachen Zhang 1 0.05
Zhurun Liu 1 0.05
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.05
Браунинг Тайас 1 0.05
Шэньчао Ван 1 0.05
Хуэй-Кан Цай 1 0.05
Ли Шенглонг 1 0.05
Xin Xu 1 0.05
Варгас Матиас 0 0
Ли Ан 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 3 0
Jie Sun 1 1
Pengfei Han 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Guan He 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Ли Ан 2 0
Паулиньо Пауло 2 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Варгас Матиас 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Shenyuan Li 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
8%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
33%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
3
25%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
4
20%
3
25%
76-90

Пропущено

15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

32
25
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
3
9%
3
12%
1-15
6
19%
6
24%
16-30
5
16%
4
16%
31-45
8
25%
3
12%
46-60
6
19%
2
8%
61-75
4
13%
7
28%
76-90

Пропущено

27
15
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
15%
3
20%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
8
30%
30%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 19 15 1 3 41 - 14 46
3. Шанхай Шеньхуа 19 11 6 2 27 - 16 39
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Хэнань Цзянье 20 10 4 6 32 - 20 34
6. Чжэцзян Профессионал 19 8 8 3 28 - 15 32
7. Ченду Беттер Сити 19 8 7 4 20 - 18 31
8. Бэйцзин Гоань 19 8 6 5 29 - 27 30
9. Мэйчжоу Хакка 19 8 6 5 29 - 18 30
10. Чанчунь Ятай 20 6 8 6 30 - 29 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 19 5 7 7 27 - 29 22
13. Шицзячжуан 20 5 7 8 24 - 27 22
14. Шэньчжэнь 19 6 2 11 22 - 39 20
15. Ухань Цзалл 19 5 2 12 22 - 38 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 19 3 3 13 11 - 27 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Хэнань Цзянье 12 7 1 4 24 - 15 22
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 12 4 4 4 19 - 17 16
9. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
10. Чанчунь Ятай 11 3 4 4 12 - 12 13
11. Шэньчжэнь 7 3 0 4 8 - 12 9
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
14. Ухань Цзалл 11 2 2 7 13 - 25 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 12 9 0 3 26 - 12 27
3. Ченду Беттер Сити 13 7 3 3 13 - 11 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
6. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 14 - 10 15
7. Бэйцзин Гоань 10 4 3 3 17 - 19 15
8. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
9. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
10. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
11. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
12. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
13. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Шаньдун Тайшань Кризан 12 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Бэйцзин Гоань Чендун Чжан 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Шанхай СИПГ заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 43%, Шанхай СИПГ: 57%.
  • 93'
    Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
  • 93'
    Хай Юй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Yake Wu из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Каллон Исса. Удар в створ, но вратарь начеку
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