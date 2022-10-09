Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Шэньчао Ван плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

45' Г О О О О Л - Чанчэн Чэн первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

45' Chengjian Liao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Матч возобновлен

44' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Pengfei Han выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Kaiyu Mao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Браунинг Тайас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хорошую попытку сделал Варгас Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Отличный командный гол!

30' Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй забивает с правой ноги!

30' Kaiyu Mao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Zhiyun Zheng навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Jinxian Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Яо Вейхуи ослабляет давление, выбив мяч.

23' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Яо Вейхуи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй забивает с правой ноги!

8' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Оооо... вот это был удар! Ндиайе Чериф должен был забить с этой позиции.

6' Хорошую попытку сделал Ндиайе Чериф . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Chunxin Chen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Zhiyun Zheng навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.