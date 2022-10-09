Тур: 9. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Francesco Fourneau
0'
11' Undefined phrase: football_event_Санабрия Антонио
14' Желтая карточкаСанабрия Антонио
25' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
27' Undefined phrase: football_event_Миранчук Алексей
0:1
49' ГолДестро Маттиа
56' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
80' Желтая карточкаМарин Рэзван
80' Желтая карточкаПеллегри Пьетро
1:1
90' ГолЛукич Саша
90' Желтая карточкаВикарио Гульельмо
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
14'
27'
49'
0:1
56'
80'
80'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
26
Джиджи
Коффи
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
32
Хаас
Николас
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Сек ДембаНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Торино
Эмполи
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
18 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|3
|0.33
|Санабрия Антонио
|2
|0.22
|Миранчук Алексей
|1
|0.11
|Лукич Саша
|1
|0.11
|Радоньич Неманья
|1
|0.11
|Войвода Мергим
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.22
|Ламмерс Сэм
|1
|0.11
|Дестро Маттиа
|1
|0.11
|Байрами Недим
|1
|0.11
|Паризи Фабьяно
|1
|0.11
|Сатриано Мартин
|1
|0.11
|Бальданци Томмазо
|1
|0.11
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Юрич Иван
|1
|1
|Линетти Кароль
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|1
|Занетти Паоло
|1
|1
|Луперто Себастьяно
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Де Винтер Кони
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
44%
3
50%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
45%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0
Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2
Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Монца
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|14.
|Специя
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|13.
|Монца
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Верона
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|7 - 0
|15
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|7.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 11
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|4
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|4
|Верона
|Анри Тома
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 1:1 Эмполи
Исход игры
Торино
88.8% (111)
Ничья
11.2% (14)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (57)
Меньше
52.5% (63)
Обе команды забьют
Да
55.83% (67)
Нет
44.17% (53)
Популярный счёт
2:1 Торино
40% (50)
1:0 Торино
31.2% (39)
2:0 Торино
11.2% (14)
1:1 Ничья
8% (10)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:1 Торино
1.6% (2)
4:1 Торино
1.6% (2)
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