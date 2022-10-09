Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Второй тайм начался

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Эйна Ола пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' Миранчук Алексей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Шуурс Перр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Торино

39' Камбьяги Николо не смог попасть в створ ударом издали

38' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Джиджи Коффи из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

36' Эйна Ола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Торино

34' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Торино

33' Байрами Недим не смог попасть в створ ударом издали

33' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Шуурс Перр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

29' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Торино отменен из-за положения "вне игры".

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

27' Эйна Ола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Торино

26' Бандинелли Филиппо не смог попасть в створ ударом издали

25' Бандинелли Филиппо получил желтую карточку от судьи

24' Лазаро Валентино навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хорошую попытку сделал Лукич Саша . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Оооо... вот это был удар! Влашич Никола должен был забить с этой позиции.

24' ШТАНГА! Пробил головой Влашич Никола прямо в каркас ворот!

24' Эйна Ола из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Оооо... вот это был удар! Влашич Никола должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Влашич Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Удар от ворот произведет Эмполи

20' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Эмполи

18' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Эмполи

15' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

14' Санабрия Антонио получил желтую карточку от судьи

14' НЕТ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ! - После просмотра повтора, судья изменил решение - Санабрия Антонио из команды Торино получает жёлтую вместо красной.

12' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

11' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

9' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Эмполи

9' Влашич Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Лазаро Валентино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ламмерс Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лазаро Валентино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Торино

4' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Эйна Ола пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

1' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Эмполи начинает с центра поля