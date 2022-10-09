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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Francesco Fourneau
Торино
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
11' Undefined phrase: football_event_
Санабрия Антонио
14' Желтая карточка
Санабрия Антонио
25' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
27' Undefined phrase: football_event_
Миранчук Алексей
0:1
49' Гол
Дестро Маттиа
56' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
80' Желтая карточка
Марин Рэзван
80' Желтая карточка
Пеллегри Пьетро
1:1
90' Гол
Лукич Саша
90' Желтая карточка
Викарио Гульельмо
90'+6
1:1. Гол Саши Лукича (видео). Че...
0:1. Гол Маттиа Дестро (видео). ...
Влашич бьет в штангу (видео). Че...
Санабрии отменили удаление посл...

Ход матча

11'
Санабрия Антонио
 
14'
Санабрия Антонио
 
25'
 
Бандинелли Филиппо
27'
Миранчук Алексей
 
46'
 
Дестро Маттиа
Камбьяги Николо
46'
 
Пьяца Марко
Ламмерс Сэм
49'
0:1
Дестро Маттиа
(Эбюэхи Тайронн)
56'
 
Паризи Фабьяно
67'
Пеллегри Пьетро
Санабрия Антонио
 
67'
Риччи Самуэле
Линетти Кароль
 
69'
 
Хендерсон Лиам
Бандинелли Филиппо
74'
Радоньич Неманья
Миранчук Алексей
 
74'
Войвода Мергим
Эйна Ола
 
77'
 
Стоянович Петар
Эбюэхи Тайронн
78'
 
Валюкевич Себастьян
Байрами Недим
80'
 
Марин Рэзван
80'
Пеллегри Пьетро
 
88'
Карамо Янн
Джиджи Коффи
 
90'
Лукич Саша
1:1
90'
 
Викарио Гульельмо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Торино 88.8% (111)
X 11.2% (14)
Эмполи 0% (0)
+1
выиграет Торино
Вперед Миранчук
Rossoneri_InHeart #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
13
Родригес
Рикардо
34
Эйна
Ола
19
Лазаро
Валентино
10
Лукич
Саша
77
Линетти
Кароль
59
Миранчук
Алексей
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
6
Де
Винтер
Кони
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
7
Ламмерс
Сэм
28
Камбьяги
Николо
Торино
3-4-2-1
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Торино
Эмполи

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

18 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:2
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:0
СA
0:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.33
Санабрия Антонио 2 0.22
Миранчук Алексей 1 0.11
Лукич Саша 1 0.11
Радоньич Неманья 1 0.11
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.22
Ламмерс Сэм 1 0.11
Дестро Маттиа 1 0.11
Байрами Недим 1 0.11
Паризи Фабьяно 1 0.11
Сатриано Мартин 1 0.11
Бальданци Томмазо 1 0.11
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 3 0
Синго Вилфред 3 0
Юрич Иван 1 1
Линетти Кароль 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Эйна Ола 2 0
Лукич Саша 2 0
Лазаро Валентино 1 0
Влашич Никола 1 0
Шуурс Перр 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Занетти Паоло 1 1
Луперто Себастьяно 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Марин Рэзван 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Стоянович Петар 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Хаас Николас 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Де Винтер Кони 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
44%
3
50%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
45%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0
Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2
Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Удинезе 0:1 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12. Салернитана 1:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
13. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
14. Специя 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона 0:1 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5. Удинезе 0:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя 0:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Салернитана 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
13. Монца 1:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 5 5 0 0 7 - 0 15
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе 0:1 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
7. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана 1:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя 0:1 Заявка 5 0 0 5 0 - 11 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Верона Анри Тома 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Марин Рэзван из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Родригес Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Контроль мяча: Торино: 66%, Эмполи: 34%.
  • 95'
    Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Удар от ворот произведет Эмполи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Торино 88.8% (111)
    X 11.2% (14)
    Эмполи 0% (0)
    +1
    выиграет Торино
    Вперед Миранчук
    Rossoneri_InHeart #
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    Прогнозы на матч Торино 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Торино
    88.8% (111)
    Ничья
    11.2% (14)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (57)
    Меньше
    52.5% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    55.83% (67)
    Нет
    44.17% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    40% (50)
    1:0 Торино
    31.2% (39)
    2:0 Торино
    11.2% (14)
    1:1 Ничья
    8% (10)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Торино
    1.6% (2)
    4:1 Торино
    1.6% (2)
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