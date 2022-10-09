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Китай: Суперлига
2022

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Wei Liu
Ухань Цзалл
0:0
Перерыв
Чжэцзян Профессионал
0'
45' Желтая карточка
Bin Gu

Ход матча

45'
 
Bin Gu

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

22
Zhenqiang
Zhang
15
Мин
Тянь
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
32
Chen
Yuhao
19
Jinghang
Hu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
21
Jingbin
Wang
10
Форбс
Браун
1
Chao
Gu
20
Dongsheng
Wang
2
Лён
Нок-Хан
4
Zheng'ao
Sun
31
Bin
Gu
10
Matheus
XIII
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
Ухань Цзалл
4-4-2
Чжэцзян Профессионал
4-4-2

История личных встреч

Ухань Цзалл
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (1) 0.35
Каевич Асмир 4 (1) 0.2
Виана Бруно 3 0.15
Peng Li 2 0.1
Rentian Hu 2 0.1
Huajun Zhang 1 0.05
Мин Тянь 1 0.05
Dong Xu 1 0.05
Jinghang Hu 0 0
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Chen Yuhao 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 8 (1) 0.4
Андрияшевич Франко 7 (1) 0.35
Ulrich Ewolo 4 0.2
Di Gao 3 0.15
Цзяци Чжан 1 0.05
Matheus XIII 1 (1) 0.05
Jin Cheng 1 0.05
Лён Нок-Хан 1 0.05
Ablikim Abdusalam 1 0.05
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Tianyu Gao 0 0
Dongsheng Wang 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jinghang Hu 4 0
Виана Бруно 4 0
Dong Xu 4 0
Peng Li 3 0
Aoshuang Nie 3 0
Форбс Браун 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Каевич Асмир 1 0
Chongqiu Ye 1 0
Xuan Han 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Xin Yue 4 1
Bin Gu 3 1
Yu Dong 4 0
Dongsheng Wang 3 0
Андрияшевич Франко 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Matheus XIII 2 0
Ulrich Ewolo 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
23%
2
15%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

25
12
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
17%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
7
28%
1
8%
46-60
5
20%
3
25%
61-75
3
12%
4
33%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
25%
3
21%
1-15
1
13%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

21
27
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
24%
5
19%
1-15
4
19%
8
30%
30%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
5
24%
3
11%
61-75
6
29%
3
11%
76-90

Пропущено

39
16
17 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
4
10%
1
6%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
8
21%
2
13%
31-45
9
23%
3
19%
46-60
6
15%
3
19%
61-75
7
18%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3
Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 1:1 20 15 2 3 42 - 15 47
3. Шанхай Шеньхуа 0:0 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Хэнань Цзянье 20 10 4 6 32 - 20 34
6. Мэйчжоу Хакка 2:0 20 9 6 5 31 - 18 33
7. Чжэцзян Профессионал 0:0 20 8 9 3 28 - 15 33
8. Бэйцзин Гоань 1:1 20 8 7 5 30 - 28 31
9. Ченду Беттер Сити 0:1 20 8 7 5 20 - 19 31
10. Чанчунь Ятай 20 6 8 6 30 - 29 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 1:0 20 6 7 7 28 - 29 25
13. Шицзячжуан 20 5 7 8 24 - 27 22
14. Шэньчжэнь 0:0 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 0:0 20 5 3 12 22 - 38 18
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 20 3 3 14 11 - 29 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 0:0 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Хэнань Цзянье 12 7 1 4 24 - 15 22
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 2:0 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 0:0 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 1:1 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 1:0 13 5 4 4 20 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 1:1 10 4 4 2 13 - 9 16
10. Чанчунь Ятай 11 3 4 4 12 - 12 13
11. Шэньчжэнь 0:0 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Ухань Цзалл 0:0 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 10 2 2 6 7 - 10 8
16. Ченду Беттер Сити 0:1 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 1:1 13 9 1 3 27 - 13 28
3. Ченду Беттер Сити 0:1 14 7 3 4 13 - 12 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
6. Шанхай Шеньхуа 0:0 9 4 4 1 14 - 10 16
7. Бэйцзин Гоань 1:1 10 4 3 3 17 - 19 15
8. Чжэцзян Профессионал 0:0 11 2 7 2 13 - 12 13
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
11. Мэйчжоу Хакка 2:0 8 3 3 2 6 - 4 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 0:0 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 0:0 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 1:0 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Чжэцзян Профессионал имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Ухань Цзалл: 41%, Чжэцзян Профессионал: 59%.
  • 49'
    Форбс Браун нанес удар головой, но Chao Gu спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    49'
    Jinghang Hu из команды Ухань Цзалл подал угловой справа.
  • 49'
    Aoshuang Nie создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 48'
    Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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