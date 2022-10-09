Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Huajun Zhang не смог попасть в створ ударом издали

36' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Цзяци Чжан получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Цзяци Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Андрияшевич Франко пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

32' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

32' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Jin Cheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Huajun Zhang не смог попасть в створ ударом издали

25' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

25' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Huajun Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Peng Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матеус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Андрияшевич Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Андрияшевич Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Bin Gu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Yuhao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Каевич Асмир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Xuan Han ослабляет давление, выбив мяч.

13' Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Jin Cheng пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

12' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ухань Цзалл пробьет пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

7' Хорошую попытку сделал Форбс Браун . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Xuan Han выиграл воздушное противоборство у Мушекви Няша

6' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Xuan Han успешно блокирует удар.

3' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Андрияшевич Франко пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

2' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Bin Gu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.