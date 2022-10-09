  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Wei Liu
Ухань Цзалл
0:3
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
45' Желтая карточка
Bin Gu
0:1
51' Гол
Matheus XIII
0:2
67' Гол
Андрияшевич Франко
86' Желтая карточка
Xuan Han
0:3
87' Гол
Мушекви Няша
90'+4

Ход матча

45'
 
Bin Gu
51'
0:1
Matheus XIII
(Dongsheng Wang)
58'
Yun Liu
Huajun Zhang
 
67'
0:2
Андрияшевич Франко
(Matheus XIII)
82'
 
Junsheng Yao
Matheus XIII
86'
Xuan Han
 
86'
Chongqiu Ye
Форбс Браун
 
87'
0:3
Мушекви Няша
90'
 
Haoran Zhong
Цзяци Чжан
90'
 
Ablikim Abdusalam
Jin Cheng
90'
 
Yuhang Wu
Мушекви Няша
90'
 
Haofan Liu
Bin Gu

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

22
Zhenqiang
Zhang
15
Мин
Тянь
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
32
Chen
Yuhao
19
Jinghang
Hu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
21
Jingbin
Wang
10
Форбс
Браун
1
Chao
Gu
20
Dongsheng
Wang
2
Лён
Нок-Хан
4
Zheng'ao
Sun
31
Bin
Gu
10
Matheus
XIII
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
Ухань Цзалл
4-4-2
Чжэцзян Профессионал
4-4-2

История личных встреч

Ухань Цзалл
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (1) 0.35
Каевич Асмир 4 (1) 0.2
Виана Бруно 3 0.15
Peng Li 2 0.1
Rentian Hu 2 0.1
Huajun Zhang 1 0.05
Мин Тянь 1 0.05
Dong Xu 1 0.05
Jinghang Hu 0 0
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Chen Yuhao 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 9 (1) 0.45
Андрияшевич Франко 8 (1) 0.4
Ulrich Ewolo 4 0.2
Di Gao 3 0.15
Matheus XIII 2 (1) 0.1
Цзяци Чжан 1 0.05
Jin Cheng 1 0.05
Лён Нок-Хан 1 0.05
Ablikim Abdusalam 1 0.05
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Junsheng Yao 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jinghang Hu 4 0
Виана Бруно 4 0
Dong Xu 4 0
Peng Li 3 0
Aoshuang Nie 3 0
Форбс Браун 2 0
Xuan Han 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Каевич Асмир 1 0
Chongqiu Ye 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 4 1
Xin Yue 4 1
Yu Dong 4 0
Dongsheng Wang 3 0
Андрияшевич Франко 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Matheus XIII 2 0
Ulrich Ewolo 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
23%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Пропущено

28
12
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
2
17%
16-30
4
14%
2
17%
31-45
8
29%
1
8%
46-60
6
21%
3
25%
61-75
4
14%
4
33%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
25%
3
21%
1-15
1
13%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

21
30
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
24%
5
17%
1-15
4
19%
8
27%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
5
24%
4
13%
61-75
6
29%
4
13%
76-90

Пропущено

42
16
17 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 12
4
10%
1
6%
1-15
5
12%
2
13%
16-30
8
19%
2
13%
31-45
10
24%
3
19%
46-60
7
17%
3
19%
61-75
8
19%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3
Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 20 15 2 3 44 - 17 47
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Чжэцзян Профессионал 20 9 8 3 31 - 15 35
6. Хэнань Цзянье 20 10 4 6 32 - 20 34
7. Мэйчжоу Хакка 20 9 6 5 32 - 19 33
8. Бэйцзин Гоань 20 8 7 5 32 - 30 31
9. Ченду Беттер Сити 20 8 7 5 20 - 20 31
10. Чанчунь Ятай 20 6 8 6 30 - 29 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шицзячжуан 20 5 7 8 24 - 27 22
14. Шэньчжэнь 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 20 5 2 13 22 - 41 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 20 3 3 14 12 - 30 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Хэнань Цзянье 12 7 1 4 24 - 15 22
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 11 3 4 4 12 - 12 13
11. Шэньчжэнь 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
14. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
6. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
7. Чжэцзян Профессионал 11 3 6 2 16 - 12 15
8. Бэйцзин Гоань 10 4 3 3 17 - 19 15
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
11. Мэйчжоу Хакка 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dongxihu Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ухань Цзалл 0:3 Чжэцзян Профессионал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     