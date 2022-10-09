Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Чжэцзян Профессионал имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Форбс Браун нанес удар головой, но Chao Gu спокойно отбил мяч.

49' Aoshuang Nie создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Форбс Браун нанес удар головой, но Chao Gu спокойно отбил мяч.

48' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Bin Gu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Матеус пробил со штрафного прямо в стенку

42' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Huajun Zhang не смог попасть в створ ударом издали

36' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Цзяци Чжан получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Цзяци Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Андрияшевич Франко пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

32' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

32' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Jin Cheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Huajun Zhang не смог попасть в створ ударом издали

25' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

25' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Huajun Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Peng Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матеус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Андрияшевич Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Андрияшевич Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Bin Gu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Yuhao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Каевич Асмир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Xuan Han ослабляет давление, выбив мяч.

13' Матеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Jin Cheng пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

12' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ухань Цзалл пробьет пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

7' Хорошую попытку сделал Форбс Браун . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Xuan Han выиграл воздушное противоборство у Мушекви Няша

6' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Xuan Han успешно блокирует удар.

3' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Андрияшевич Франко пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

2' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Bin Gu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.