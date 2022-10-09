Тур: 22. Стадион: Dongxihu Sports Center. Главный судья: Wei Liu
0:3
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаBin Gu
0:1
51' ГолMatheus XIII
0:2
67' ГолАндрияшевич Франко
86' Желтая карточкаXuan Han
0:3
87' ГолМушекви Няша
90'+4
Ход матча
45'
51'
0:1
58'
67'
86'
87'
0:3
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 8
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
15
Мин
Тянь
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
32
Chen
Yuhao
19
Jinghang
Hu
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
21
Jingbin
Wang
10
Форбс
Браун
1
Chao
Gu
31
Bin
Gu
10
Matheus
XIII
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
3 Xuan HanЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
17 Huajun ZhangПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
6 Chao LiЗащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
23 Гао Сян
-
7 Yi Luo
-
26 Yun Liu
-
29 Da Wen
-
31 Xiaoyi Cao
-
35 Kangkang Ren
-
36 Xuheng Huang
-
39 Nihat Nihmat
-
42 Da Li
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Bin GuЗащитник
-
10 Matheus XIIIПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Wei LongПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
-
-
-
13 Yalun Li
-
16 Shengxin Bao
-
-
-
23 Yuhang Wu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Ухань Цзалл
Чжэцзян Профессионал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (1)
|0.35
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.2
|Виана Бруно
|3
|0.15
|Peng Li
|2
|0.1
|Rentian Hu
|2
|0.1
|Huajun Zhang
|1
|0.05
|Мин Тянь
|1
|0.05
|Dong Xu
|1
|0.05
|Jinghang Hu
|0
|0
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|9 (1)
|0.45
|Андрияшевич Франко
|8 (1)
|0.4
|Ulrich Ewolo
|4
|0.2
|Di Gao
|3
|0.15
|Matheus XIII
|2 (1)
|0.1
|Цзяци Чжан
|1
|0.05
|Jin Cheng
|1
|0.05
|Лён Нок-Хан
|1
|0.05
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.05
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Peng Li
|3
|0
|Aoshuang Nie
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Xuan Han
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Каевич Асмир
|1
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|4
|1
|Xin Yue
|4
|1
|Yu Dong
|4
|0
|Dongsheng Wang
|3
|0
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Matheus XIII
|2
|0
|Ulrich Ewolo
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
23%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Пропущено
28
12
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
2
17%
16-30
4
14%
2
17%
31-45
8
29%
1
8%
46-60
6
21%
3
25%
61-75
4
14%
4
33%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
25%
3
21%
1-15
1
13%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90
Забито
21
30
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
24%
5
17%
1-15
4
19%
8
27%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
5
24%
4
13%
61-75
6
29%
4
13%
76-90
Пропущено
42
16
17 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 12
4
10%
1
6%
1-15
5
12%
2
13%
16-30
8
19%
2
13%
31-45
10
24%
3
19%
46-60
7
17%
3
19%
61-75
8
19%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3
Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|20
|15
|2
|3
|44 - 17
|47
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|20
|11
|4
|5
|26 - 14
|37
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|20
|9
|8
|3
|31 - 15
|35
|6.
|Хэнань Цзянье
|20
|10
|4
|6
|32 - 20
|34
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|20
|9
|6
|5
|32 - 19
|33
|8.
|Бэйцзин Гоань
|20
|8
|7
|5
|32 - 30
|31
|9.
|Ченду Беттер Сити
|20
|8
|7
|5
|20 - 20
|31
|10.
|Чанчунь Ятай
|20
|6
|8
|6
|30 - 29
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|20
|6
|7
|7
|29 - 29
|25
|13.
|Шицзячжуан
|20
|5
|7
|8
|24 - 27
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|20
|6
|3
|11
|22 - 39
|21
|15.
|Ухань Цзалл
|20
|5
|2
|13
|22 - 41
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|20
|3
|3
|14
|12 - 30
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Хэнань Цзянье
|12
|7
|1
|4
|24 - 15
|22
|3.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|12.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Тянцзинь Тэда
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|3
|6
|2
|16 - 12
|15
|8.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|9.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|13 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6