Тур: 11. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
9' Желтая карточкаДиавара Амаду
1:0
15' ПенальтиВанлерберге Йорди
31' Желтая карточкаРафаэлов Лиор
Ход матча
15'
31'
23
Пейре
Тибо
27
Бейтс
Дэвид
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
56
Дебас
Зено
99
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Мехелен
Андерлехт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.36
|Схоофс Роб
|4
|0.36
|Уолш Сэнди
|2
|0.18
|Пейре Тибо
|2
|0.18
|Milan Robberechts
|2
|0.18
|Нгой Жульен
|1
|0.09
|Ванлерберге Йорди
|1 (1)
|0.09
|Да Крус Алессио
|0
|0
|Воутерс Дрис
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|4
|0.36
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.18
|Ашимеру Маджид
|2
|0.18
|Амузу Френсис
|2
|0.18
|Мурильо Микаэль
|1
|0.09
|Вертонген Ян
|1
|0.09
|Раман Бенито
|1
|0.09
|Версхарен Яри
|1
|0.09
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.09
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.09
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Крус Алессио
|1
|1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
|Frederic Soelle Soelle
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Диавара Амаду
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Струйкенс Марио
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Дебас Зено
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
4
67%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
5
31%
3
19%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Пропущено
18
11
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
4
22%
5
45%
61-75
4
22%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3
Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0
Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|6.
|Вестерло
|11
|6
|0
|5
|20 - 18
|18
|7.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Мехелен
|1:0
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|11.
|Андерлехт
|0:1
|11
|4
|1
|6
|16 - 12
|13
|12.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|13.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|14.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Эйпен
|10
|3
|0
|7
|9 - 16
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|11
|1
|2
|8
|9 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Мехелен
|1:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|Андерлехт
|0:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|9.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Мехелен
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Андерлехт
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 6
|3
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (6)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3