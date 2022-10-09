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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Мехелен
1:3
Конец матча
Андерлехт
0'
9' Желтая карточка
Диавара Амаду
1:0
15' Пенальти
Ванлерберге Йорди
31' Желтая карточка
Рафаэлов Лиор
1:1
46' Гол
Струйкенс Марио
1:2
67' Гол
Струйкенс Марио
1:3
71' Гол
Силва Фабио
79' Желтая карточка
Струйкенс Марио
84' Желтая карточка
Ван Кромбрюгге Хендрик
90' Желтая карточка
Frederic Soelle Soelle
90'+5
1
Куке
Гетан
30
Ванлерберге
Йорди
23
Пейре
Тибо
27
Бейтс
Дэвид
5
Уолш
Сэнди
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
7
Хайреманс
Джеффри
66
Верстрате
Биргер
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
9
Нгой
Жульен
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
5
Н'Диайе
Мусса
10
Версхарен
Яри
21
Диавара
Амаду
11
Рафаэлов
Лиор
99
Силва
Фабио
59
Дюранвилль
Юлиен
Мехелен
5-4-1
Андерлехт
3-5-2

История личных встреч

Мехелен
Андерлехт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
7:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ТМК
1:4
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
3:4
ЛП
3:2
ЛП
2:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 4 0.36
Схоофс Роб 4 0.36
Уолш Сэнди 2 0.18
Пейре Тибо 2 0.18
Milan Robberechts 2 0.18
Нгой Жульен 1 0.09
Ванлерберге Йорди 1 (1) 0.09
Да Крус Алессио 0 0
Воутерс Дрис 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 5 0.45
Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.18
Ашимеру Маджид 2 0.18
Амузу Френсис 2 0.18
Струйкенс Марио 2 0.18
Мурильо Микаэль 1 0.09
Вертонген Ян 1 0.09
Раман Бенито 1 0.09
Версхарен Яри 1 0.09
Эспозито Себастьяно 1 0.09
Дюранвилль Юлиен 1 0.09
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Крус Алессио 1 1
Хайреманс Джеффри 2 0
Болинголи-Мбомбо Боли 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Нгой Жульен 2 0
Ван Хоренбек Алек 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Швед Марьян 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Струйкенс Марио 3 0
Абдулразак Исхак 1 1
Силва Фабио 2 0
Диавара Амаду 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Садики Ноа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Требель Адриен 1 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Дебас Зено 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
5
42%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
4
67%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
5
29%
29%
3
16%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
7
37%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Пропущено

21
12
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
25%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
6
29%
5
42%
61-75
4
19%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3
Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0
Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
5. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
6. Вестерло 11 6 0 5 20 - 18 18
7. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
8. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
9. Шарлеруа 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Гент 0:0 11 4 3 4 16 - 14 15
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
14. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Серен Юнайтед 11 3 1 7 11 - 19 10
16. Эйпен 0:0 11 3 1 7 9 - 16 10
17. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
18. Зульте-Варегем 11 1 2 8 9 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 0:0 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Эйпен 0:0 6 1 1 4 4 - 8 4
16. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
5. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
6. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
8. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
9. Гент 0:0 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
11. Эйпен 0:0 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
13. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
14. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
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  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
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