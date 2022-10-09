Тур: 22. Стадион: Rizhao International Football Center. Главный судья: Zhenlu Shi
1:1
Перерыв
Ход матча
28'
1:0
33'
39'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
10
Чжанг
Сичже
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
10
Мойсес
Лима
11
Лю
Ян
36
Liuyu
Duan
29
Chen
Pu
9
Кризан
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
- Защитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Yuda Tian
-
32 Guobo Liu
-
3 Yang Yu1
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
-
36 Liuyu DuanПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
28 Сон Чжун-ХоПолузащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
- Нападающий
-
23 Haiyi Hao
-
24 Guobao Liu
-
31 Jianfei Zhao
-
32 Xin Tian
-
38 Zeshi Chen
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шаньдун Тайшань
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
32 матча
25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.6%
34.4%
50%
5 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|12 (1)
|0.6
|Чжанг Сичже
|4 (1)
|0.2
|Мемишевич Самир
|2
|0.1
|Tianyi Gao
|2
|0.1
|Дабао Юй
|2
|0.1
|Ziming Wang
|2
|0.1
|Кан Сан-У
|1
|0.05
|Gang Wang
|1
|0.05
|Marko Dabro
|1
|0.05
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.05
|Yongjing Cao
|1
|0.05
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|12 (1)
|0.6
|Мойсес Лима
|6 (1)
|0.3
|Феллайни Маруан
|4
|0.2
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.2
|Chen Pu
|3
|0.15
|Лю Биньбинь
|2
|0.1
|Чжэн Чжэн
|2
|0.1
|Tianyu Guo
|2 (1)
|0.1
|Лю Ян
|1
|0.05
|Ляо Лишэн
|1
|0.05
|Tianyu Qi
|1
|0.05
|Hailong Li
|1
|0.05
|Жадсон II
|1
|0.05
|Сон Чжун-Хо
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чендун Чжан
|4
|1
|Дабао Юй
|5
|0
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|3
|1
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Мойсес Лима
|3
|0
|Tong Wang1
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Феллайни Маруан
|2
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Long Song
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Сон Чжун-Хо
|1
|0
|Tianyu Guo
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
25
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
2
17%
2
8%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
1
8%
4
16%
31-45
3
25%
7
28%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
3
25%
5
20%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
5
38%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
6
35%
2
14%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Пропущено
19
3
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
33%
16-30
3
16%
1
33%
31-45
2
11%
1
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Забито
29
39
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
14%
2
5%
1-15
8
28%
5
13%
16-30
3
10%
7
18%
31-45
4
14%
9
23%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
6
21%
9
23%
76-90
Пропущено
27
16
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
15%
1
6%
1-15
3
11%
4
25%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
4
15%
5
31%
61-75
7
26%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1
Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:1
|20
|15
|2
|3
|42 - 15
|47
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|0:0
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|20
|11
|4
|5
|26 - 14
|37
|5.
|Хэнань Цзянье
|20
|10
|4
|6
|32 - 20
|34
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|2:0
|20
|9
|6
|5
|31 - 18
|33
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|20
|8
|9
|3
|28 - 15
|33
|8.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|20
|8
|7
|5
|30 - 28
|31
|9.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|20
|8
|7
|5
|20 - 19
|31
|10.
|Чанчунь Ятай
|20
|6
|8
|6
|30 - 29
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|1:0
|20
|6
|7
|7
|28 - 29
|25
|13.
|Шицзячжуан
|20
|5
|7
|8
|24 - 27
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|0:0
|20
|6
|3
|11
|22 - 39
|21
|15.
|Ухань Цзалл
|0:0
|20
|5
|3
|12
|22 - 38
|18
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|20
|3
|3
|14
|11 - 29
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|0:0
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Хэнань Цзянье
|12
|7
|1
|4
|24 - 15
|22
|3.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|2:0
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|1:1
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|1:0
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|0:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|12.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|0:0
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|14.
|Тянцзинь Тэда
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|10
|2
|2
|6
|7 - 10
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|1:1
|13
|9
|1
|3
|27 - 13
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|0:1
|14
|7
|3
|4
|13 - 12
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|0:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|7.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|11
|2
|7
|2
|13 - 12
|13
|9.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|2:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|0:0
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|0:0
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|1:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|13 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6