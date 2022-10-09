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Китай: Суперлига
2022

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Бэйцзин Гоань
1:1
Перерыв
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
28' Гол
Tianyi Gao
33' Желтая карточка
Long Song
1:1
39' Гол
Кризан

Ход матча

28'
Tianyi Gao
(Мемишевич Самир)
1:0
33'
 
Long Song
39'
1:1
Кризан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Шаньдун Тайшань
5.10
3.90
2.12
Все Коэффициенты
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
10
Чжанг
Сичже
5
Мемишевич
Самир
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
9
Жанг
Юнинг
11
Адегбенро
Самуэль
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
6
Tong
Wang1
10
Мойсес
Лима
11
Лю
Ян
36
Liuyu
Duan
29
Chen
Pu
9
Кризан
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шаньдун Тайшань

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

32 матча

25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.6%
34.4%
50%
5 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
3:2
К
2:1
С
2:0
К
2:2
К
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
3:0
С
2:2
С
0:3
С
1:3
С
3:0
С
4:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 12 (1) 0.6
Чжанг Сичже 4 (1) 0.2
Мемишевич Самир 2 0.1
Tianyi Gao 2 0.1
Дабао Юй 2 0.1
Ziming Wang 2 0.1
Кан Сан-У 1 0.05
Gang Wang 1 0.05
Marko Dabro 1 0.05
Цзинь Пэнксян 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 12 (1) 0.6
Мойсес Лима 6 (1) 0.3
Феллайни Маруан 4 0.2
Цзинь Цзиндао 4 0.2
Chen Pu 3 0.15
Лю Биньбинь 2 0.1
Чжэн Чжэн 2 0.1
Tianyu Guo 2 (1) 0.1
Лю Ян 1 0.05
Ляо Лишэн 1 0.05
Tianyu Qi 1 0.05
Hailong Li 1 0.05
Жадсон II 1 0.05
Сон Чжун-Хо 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чендун Чжан 4 1
Дабао Юй 5 0
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 2 0
Dehai Zou 2 0
Yang Yu1 2 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Tianyi Gao 1 0
Лю Хуань 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 3 1
Ляо Лишэн 3 0
Мойсес Лима 3 0
Tong Wang1 3 0
Кэ Ши 1 1
Феллайни Маруан 2 0
Ван Да-Лэй 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Кризан 2 0
Long Song 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Сон Чжун-Хо 1 0
Tianyu Guo 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
25
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
2
17%
2
8%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
1
8%
4
16%
31-45
3
25%
7
28%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
3
25%
5
20%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
5
38%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
6
35%
2
14%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

19
3
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
33%
16-30
3
16%
1
33%
31-45
2
11%
1
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Забито

29
39
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
14%
2
5%
1-15
8
28%
5
13%
16-30
3
10%
7
18%
31-45
4
14%
9
23%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
6
21%
9
23%
76-90

Пропущено

27
16
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
15%
1
6%
1-15
3
11%
4
25%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
4
15%
5
31%
61-75
7
26%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1
Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 1:1 20 15 2 3 42 - 15 47
3. Шанхай Шеньхуа 0:0 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Хэнань Цзянье 20 10 4 6 32 - 20 34
6. Мэйчжоу Хакка 2:0 20 9 6 5 31 - 18 33
7. Чжэцзян Профессионал 0:0 20 8 9 3 28 - 15 33
8. Бэйцзин Гоань 1:1 20 8 7 5 30 - 28 31
9. Ченду Беттер Сити 0:1 20 8 7 5 20 - 19 31
10. Чанчунь Ятай 20 6 8 6 30 - 29 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 1:0 20 6 7 7 28 - 29 25
13. Шицзячжуан 20 5 7 8 24 - 27 22
14. Шэньчжэнь 0:0 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 0:0 20 5 3 12 22 - 38 18
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 20 3 3 14 11 - 29 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 0:0 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Хэнань Цзянье 12 7 1 4 24 - 15 22
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 2:0 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 0:0 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 1:1 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 1:0 13 5 4 4 20 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 1:1 10 4 4 2 13 - 9 16
10. Чанчунь Ятай 11 3 4 4 12 - 12 13
11. Шэньчжэнь 0:0 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Ухань Цзалл 0:0 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 10 2 2 6 7 - 10 8
16. Ченду Беттер Сити 0:1 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 1:1 13 9 1 3 27 - 13 28
3. Ченду Беттер Сити 0:1 14 7 3 4 13 - 12 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
6. Шанхай Шеньхуа 0:0 9 4 4 1 14 - 10 16
7. Бэйцзин Гоань 1:1 10 4 3 3 17 - 19 15
8. Чжэцзян Профессионал 0:0 11 2 7 2 13 - 12 13
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
11. Мэйчжоу Хакка 2:0 8 3 3 2 6 - 4 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 0:0 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 0:0 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 1:0 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Бэйцзин Гоань: 48%, Шаньдун Тайшань: 52%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
  • 46'
    Сон Лон не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Кан Сан-У из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Цзи Сян
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    Лучшие коэффициенты
    Бэйцзин Гоань
    Ничья
    Шаньдун Тайшань
    5.10
    3.90
    2.12
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Тайшань онлайн

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