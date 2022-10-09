  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Бэйцзин Гоань
3:3
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
28' Гол
Tianyi Gao
33' Желтая карточка
Long Song
1:1
39' Гол
Кризан
2:1
53' Гол
Дабао Юй
3:1
74' Гол
Tianyi Gao
78' Желтая карточка
Tianyi Gao
3:2
89' Гол
Мойсес Лима
3:3
90' Пенальти
Мойсес Лима
90'+7

Ход матча

28'
Tianyi Gao
(Мемишевич Самир)
1:0
33'
 
Long Song
39'
1:1
Кризан
46'
 
Сон Чжун-Хо
Liuyu Duan
53'
Дабао Юй
(Чжанг Сичже)
2:1
68'
 
Tianyu Guo
Tong Wang1
74'
Tianyi Gao
(Чжанг Сичже)
3:1
77'
 
Zeshi Chen
Лю Ян
77'
 
Hailong Li
Chen Pu
78'
Tianyi Gao
 
84'
Yang Yu1
Tianyi Gao
 
89'
3:2
Мойсес Лима
(Сон Чжун-Хо)
90'
Yongjing Cao
Адегбенро Самуэль
 
90'
3:3
Мойсес Лима

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
26
Yang
Bai
19
Лю
Хуань
11
Адегбенро
Самуэль
17
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
5
Мемишевич
Самир
10
Чжанг
Сичже
9
Жанг
Юнинг
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
6
Tong
Wang1
10
Мойсес
Лима
11
Лю
Ян
36
Liuyu
Duan
29
Chen
Pu
9
Кризан
Бэйцзин Гоань
4-5-1
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шаньдун Тайшань

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

32 матча

25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.6%
34.4%
50%
5 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
3:2
К
2:1
С
2:0
К
2:2
К
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
3:0
С
2:2
С
0:3
С
1:3
С
3:0
С
4:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 12 (1) 0.6
Чжанг Сичже 4 (1) 0.2
Tianyi Gao 3 0.15
Дабао Юй 3 0.15
Мемишевич Самир 2 0.1
Ziming Wang 2 0.1
Кан Сан-У 1 0.05
Gang Wang 1 0.05
Marko Dabro 1 0.05
Цзинь Пэнксян 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 12 (1) 0.6
Мойсес Лима 8 (2) 0.4
Феллайни Маруан 4 0.2
Цзинь Цзиндао 4 0.2
Chen Pu 3 0.15
Лю Биньбинь 2 0.1
Чжэн Чжэн 2 0.1
Tianyu Guo 2 (1) 0.1
Лю Ян 1 0.05
Ляо Лишэн 1 0.05
Tianyu Qi 1 0.05
Hailong Li 1 0.05
Жадсон II 1 0.05
Сон Чжун-Хо 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чендун Чжан 4 1
Дабао Юй 5 0
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 2 0
Dehai Zou 2 0
Tianyi Gao 2 0
Yang Yu1 2 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Лю Хуань 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 3 1
Ляо Лишэн 3 0
Мойсес Лима 3 0
Tong Wang1 3 0
Кэ Ши 1 1
Феллайни Маруан 2 0
Ван Да-Лэй 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Кризан 2 0
Long Song 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Сон Чжун-Хо 1 0
Tianyu Guo 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
28
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
2
13%
2
7%
1-15
3
20%
3
11%
16-30
1
7%
5
18%
31-45
4
27%
7
25%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
20%
7
25%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
5
45%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
6
38%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
12%
0
0%
1-15
6
35%
2
14%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

19
3
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
1
33%
16-30
3
16%
1
33%
31-45
2
11%
1
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Забито

32
42
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
4
13%
2
5%
1-15
9
28%
5
12%
16-30
3
9%
8
19%
31-45
5
16%
9
21%
46-60
5
16%
7
17%
61-75
6
19%
11
26%
76-90

Пропущено

30
19
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
4
13%
1
5%
1-15
3
10%
5
26%
16-30
8
27%
2
11%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
4
13%
6
32%
61-75
9
30%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1
Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 20 15 2 3 44 - 17 47
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Чжэцзян Профессионал 20 9 8 3 31 - 15 35
6. Хэнань Цзянье 20 10 4 6 32 - 20 34
7. Мэйчжоу Хакка 20 9 6 5 32 - 19 33
8. Бэйцзин Гоань 20 8 7 5 32 - 30 31
9. Ченду Беттер Сити 20 8 7 5 20 - 20 31
10. Чанчунь Ятай 20 6 8 6 30 - 29 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шицзячжуан 20 5 7 8 24 - 27 22
14. Шэньчжэнь 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 20 5 2 13 22 - 41 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 20 3 3 14 12 - 30 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Хэнань Цзянье 12 7 1 4 24 - 15 22
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 11 3 4 4 12 - 12 13
11. Шэньчжэнь 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
14. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
6. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
7. Чжэцзян Профессионал 11 3 6 2 16 - 12 15
8. Бэйцзин Гоань 10 4 3 3 17 - 19 15
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
11. Мэйчжоу Хакка 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Весь список
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О О Л - Мойсес Лима из команды Шаньдун Тайшань забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Хоу Сен прыгнул не в ту сторону.
  • 94'
    Тактическая замена. Адегбенро Самуэль уходит с поля и его заменяет Yongjing Cao
  • Фол, нарушение
    94'
    ПЕНАЛЬТИ! - Ван Ган играет рукой в штрафной! Ван Ган вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 94'
    После проверки VAR судья изменил решение - Шаньдун Тайшань пробьет пенальти!
  • 91'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Кризан наказан за толчок Дабао Юй
  • 90'
    Шаньдун Тайшань контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rizhao International Football Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 3:3 Шаньдун Тайшань онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     