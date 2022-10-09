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Китай: Суперлига
2022

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou
Шэньчжэнь
0:0
Первый тайм: 23'
Шанхай Шеньхуа
0'
16' Желтая карточка
Yuanyi Li

Ход матча

16'
Yuanyi Li
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Шанхай Шеньхуа
4.90
3.50
2.08
Все Коэффициенты
24
Дун
Хэнъи
2
Yeljan
Shinar
11
Yuan
Zhang1
5
Лим
Чхэ-Мин
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
40
Zigui
Shen
10
Алессандрини
Ромен
7
Ачеампонг
Франк
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
7
Н'Думбу
Александр
17
Бассогог
Кристиан
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
9
Xu
Yang
I
Шэньчжэнь
4-4-2
Шанхай Шеньхуа
4-1-4-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:0
К
1:0
С
0:0
С
3:2
С
2:1
С
2:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 6 (1) 0.3
Wai-Tsun Dai 2 0.1
Лин Гао 2 0.1
Shuai Pei 2 0.1
Yuanyi Li 1 0.05
Чжипэн Цзян 1 0.05
Yeljan Shinar 1 0.05
Haolun Mi 1 (1) 0.05
Алессандрини Ромен 1 0.05
Лим Чхэ-Мин 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Yuan Zhang2 1 0.05
Yue Xu 1 0.05
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.35
Бассогог Кристиан 4 (2) 0.2
Цао Юньдин 3 0.15
Ханчао Ю 3 0.15
Xu Yang I 2 0.1
Haijian Wang 2 0.1
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.1
Jinhao Bi 1 0.05
Синьли Пэн 1 (1) 0.05
У Си 1 (1) 0.05
Н'Думбу Александр 1 0.05
Ruofan Liu 0 0
Baojie Zhu 0 0
Jiajun Bai 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Haolun Mi 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Лим Чхэ-Мин 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Алессандрини Ромен 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Чжан Лу 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Baojie Zhu 2 0
Jianrong Zhu 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Xu Yang I 2 0
Shenglong Jiang 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Ханчао Ю 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Yangyang Jin 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
38%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
6
40%
6
43%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

26
5
11 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
5
19%
2
40%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
4
15%
3
60%
76-90

Забито

23
28
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
6
26%
6
21%
46-60
6
26%
7
25%
61-75
2
9%
6
21%
76-90

Пропущено

38
15
15 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
5
13%
2
13%
1-15
4
11%
3
20%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
7
18%
3
20%
46-60
9
24%
1
7%
61-75
7
18%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3
Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 1:1 20 15 2 3 42 - 15 47
3. Шанхай Шеньхуа 0:0 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Хэнань Цзянье 20 10 4 6 32 - 20 34
6. Мэйчжоу Хакка 2:0 20 9 6 5 31 - 18 33
7. Чжэцзян Профессионал 0:0 20 8 9 3 28 - 15 33
8. Бэйцзин Гоань 1:1 20 8 7 5 30 - 28 31
9. Ченду Беттер Сити 0:1 20 8 7 5 20 - 19 31
10. Чанчунь Ятай 20 6 8 6 30 - 29 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 1:0 20 6 7 7 28 - 29 25
13. Шицзячжуан 20 5 7 8 24 - 27 22
14. Шэньчжэнь 0:0 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 0:0 20 5 3 12 22 - 38 18
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 20 3 3 14 11 - 29 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 0:0 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Хэнань Цзянье 12 7 1 4 24 - 15 22
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 2:0 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 0:0 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 1:1 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 1:0 13 5 4 4 20 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 1:1 10 4 4 2 13 - 9 16
10. Чанчунь Ятай 11 3 4 4 12 - 12 13
11. Шэньчжэнь 0:0 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Ухань Цзалл 0:0 12 2 3 7 13 - 25 9
14. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 10 2 2 6 7 - 10 8
16. Ченду Беттер Сити 0:1 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 1:1 13 9 1 3 27 - 13 28
3. Ченду Беттер Сити 0:1 14 7 3 4 13 - 12 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
6. Шанхай Шеньхуа 0:0 9 4 4 1 14 - 10 16
7. Бэйцзин Гоань 1:1 10 4 3 3 17 - 19 15
8. Чжэцзян Профессионал 0:0 11 2 7 2 13 - 12 13
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
11. Мэйчжоу Хакка 2:0 8 3 3 2 6 - 4 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 0:0 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 0:0 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 1:0 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Шанхай Шеньхуа
    4.90
    3.50
    2.08
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    Где смотреть матч Шэньчжэнь 0:0 Шанхай Шеньхуа онлайн

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    Шанхай Шеньхуа
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