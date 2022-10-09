Тур: 22. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Jianxun Kou Главный судья: Dai Yige
0:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаYuanyi Li
36' Желтая карточкаShenglong Jiang
51' Желтая карточкаХанчао Ю
90'+4
Ход матча
16'
36'
51'
59'
69'
76'
87'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
24
Дун
Хэнъи
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
28
Yuanyi
Li
40
Zigui
Shen
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Zigui ShenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
19 Yue Xu
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
-
32 Jiabao Ji
-
33 Yuezheng Du
-
-
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
24 Yougang XuЗащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
- Нападающий
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
-
29 Junchen Zhou
-
-
36 Ruofan Liu
-
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|6 (1)
|0.3
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.1
|Лин Гао
|2
|0.1
|Shuai Pei
|2
|0.1
|Yuanyi Li
|1
|0.05
|Чжипэн Цзян
|1
|0.05
|Yeljan Shinar
|1
|0.05
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.05
|Алессандрини Ромен
|1
|0.05
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.05
|Юань Миньчэн
|1
|0.05
|Yuan Zhang2
|1
|0.05
|Yue Xu
|1
|0.05
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.35
|Бассогог Кристиан
|4 (2)
|0.2
|Цао Юньдин
|3
|0.15
|Ханчао Ю
|3
|0.15
|Xu Yang I
|2
|0.1
|Haijian Wang
|2
|0.1
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.1
|Jinhao Bi
|1
|0.05
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.05
|У Си
|1 (1)
|0.05
|Н'Думбу Александр
|1
|0.05
|Ruofan Liu
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Jiajun Bai
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Haolun Mi
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Лим Чхэ-Мин
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Алессандрини Ромен
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Shenglong Jiang
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Baojie Zhu
|2
|0
|Jianrong Zhu
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Xu Yang I
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Yangyang Jin
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Yougang Xu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
38%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
6
40%
6
43%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Пропущено
26
5
11 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
5
19%
2
40%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
4
15%
3
60%
76-90
Забито
23
28
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
6
26%
6
21%
46-60
6
26%
7
25%
61-75
2
9%
6
21%
76-90
Пропущено
38
15
15 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
5
13%
2
13%
1-15
4
11%
3
20%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
7
18%
3
20%
46-60
9
24%
1
7%
61-75
7
18%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3
Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|20
|15
|2
|3
|44 - 17
|47
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|20
|11
|4
|5
|26 - 14
|37
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|20
|9
|8
|3
|31 - 15
|35
|6.
|Хэнань Цзянье
|20
|10
|4
|6
|32 - 20
|34
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|20
|9
|6
|5
|32 - 19
|33
|8.
|Бэйцзин Гоань
|20
|8
|7
|5
|32 - 30
|31
|9.
|Ченду Беттер Сити
|20
|8
|7
|5
|20 - 20
|31
|10.
|Чанчунь Ятай
|20
|6
|8
|6
|30 - 29
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|20
|6
|7
|7
|29 - 29
|25
|13.
|Шицзячжуан
|20
|5
|7
|8
|24 - 27
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|20
|6
|3
|11
|22 - 39
|21
|15.
|Ухань Цзалл
|20
|5
|2
|13
|22 - 41
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|20
|3
|3
|14
|12 - 30
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Хэнань Цзянье
|12
|7
|1
|4
|24 - 15
|22
|3.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|12.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Тянцзинь Тэда
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|3
|6
|2
|16 - 12
|15
|8.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|9.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|13 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6