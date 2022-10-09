Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ачеампонг Франк бьет со штрафного в створ, но Zhen Ma держит все под контролем

41' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Shenglong Jiang получил желтую карточку от судьи

32' Дун Хэнъи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

31' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Алессандрини Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Н'Думбу Александр пробил со штрафного прямо в стенку

16' Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи

14' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

14' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

10' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

3' Dalun Zheng навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Ханчао Ю навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру