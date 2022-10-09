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Китай: Суперлига
2022

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jianxun Kou Главный судья: Dai Yige
Шэньчжэнь
0:0
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
16' Желтая карточка
Yuanyi Li
36' Желтая карточка
Shenglong Jiang
51' Желтая карточка
Ханчао Ю
90'+4

Ход матча

16'
Yuanyi Li
 
36'
 
Shenglong Jiang
51'
 
Ханчао Ю
59'
Xingyu Wu
Zigui Shen
 
69'
 
Jianrong Zhu
Синьли Пэн
69'
 
Ruofan Liu
Ханчао Ю
76'
 
Jiabao Wen
Jiajun Bai
76'
Ruifeng Huang
Алессандрини Ромен
 
87'
 
Lu Zhang I
Denny Wang
87'
 
Baojie Zhu
Xu Yang I
88'
Boyu Yang
Wai-Tsun Dai
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

24
Дун
Хэнъи
2
Yeljan
Shinar
11
Yuan
Zhang1
5
Лим
Чхэ-Мин
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
40
Zigui
Shen
10
Алессандрини
Ромен
7
Ачеампонг
Франк
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
7
Н'Думбу
Александр
17
Бассогог
Кристиан
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
9
Xu
Yang
I
Шэньчжэнь
4-4-2
Шанхай Шеньхуа
4-1-4-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Шанхай Шеньхуа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:0
К
1:0
С
0:0
С
3:2
С
2:1
С
2:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 6 (1) 0.3
Wai-Tsun Dai 2 0.1
Лин Гао 2 0.1
Shuai Pei 2 0.1
Yuanyi Li 1 0.05
Чжипэн Цзян 1 0.05
Yeljan Shinar 1 0.05
Haolun Mi 1 (1) 0.05
Алессандрини Ромен 1 0.05
Лим Чхэ-Мин 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Yuan Zhang2 1 0.05
Yue Xu 1 0.05
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.35
Бассогог Кристиан 4 (2) 0.2
Цао Юньдин 3 0.15
Ханчао Ю 3 0.15
Xu Yang I 2 0.1
Haijian Wang 2 0.1
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.1
Jinhao Bi 1 0.05
Синьли Пэн 1 (1) 0.05
У Си 1 (1) 0.05
Н'Думбу Александр 1 0.05
Ruofan Liu 0 0
Baojie Zhu 0 0
Jiajun Bai 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Haolun Mi 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Лим Чхэ-Мин 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Алессандрини Ромен 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Чжан Лу 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Shenglong Jiang 3 0
Ханчао Ю 2 0
Baojie Zhu 2 0
Jianrong Zhu 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Xu Yang I 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Yangyang Jin 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
25%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
38%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
6
40%
6
43%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

26
5
11 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
5
19%
2
40%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
4
15%
3
60%
76-90

Забито

23
28
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
6
26%
6
21%
46-60
6
26%
7
25%
61-75
2
9%
6
21%
76-90

Пропущено

38
15
15 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
5
13%
2
13%
1-15
4
11%
3
20%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
7
18%
3
20%
46-60
9
24%
1
7%
61-75
7
18%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3
Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 20 15 2 3 44 - 17 47
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Чжэцзян Профессионал 20 9 8 3 31 - 15 35
6. Хэнань Цзянье 20 10 4 6 32 - 20 34
7. Мэйчжоу Хакка 20 9 6 5 32 - 19 33
8. Бэйцзин Гоань 20 8 7 5 32 - 30 31
9. Ченду Беттер Сити 20 8 7 5 20 - 20 31
10. Чанчунь Ятай 20 6 8 6 30 - 29 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шицзячжуан 20 5 7 8 24 - 27 22
14. Шэньчжэнь 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 20 5 2 13 22 - 41 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 20 3 3 14 12 - 30 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Хэнань Цзянье 12 7 1 4 24 - 15 22
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 11 3 4 4 12 - 12 13
11. Шэньчжэнь 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
14. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
15. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
16. Ченду Беттер Сити 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
5. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
6. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
7. Чжэцзян Профессионал 11 3 6 2 16 - 12 15
8. Бэйцзин Гоань 10 4 3 3 17 - 19 15
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 9 4 1 4 17 - 16 13
11. Мэйчжоу Хакка 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 13 (3)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 6
Весь список
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