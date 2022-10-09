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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Штурм
2:1
Второй тайм: 76'
Сваровски Тироль
0'
15' Желтая карточка
Dominik Stumberger
1:0
17' Гол
Горенц-Станкович Йон
1:1
20' Гол
Шульц Кофи
2:1
37' Гол
Шнегг Давид
62' Желтая карточка
Эмега Эмануэль
74' Желтая карточка
Саркария Манприт
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
28
Шнегг
Давид
4
Горенц-Станкович
Йон
25
Хирлендер
Штефан
10
Китеишвили
Отар
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
20
Эмега
Эмануэль
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
10
Блуме
Брор
4
Мюллер
Валентино
98
Огринец
Санди
9
Прелец
Ник
7
Забитцер
Томас
Штурм
4-1-2-1-2
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Штурм
Сваровски Тироль

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:2
Б
5:0
БЧГ
2:3
БЧГ
3:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:5
Б
2:0
КА
0:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.27
Эмега Эмануэль 3 0.27
Фусейни Мохаммед II 2 0.18
Прасс Александр 1 0.09
Саркария Манприт 1 0.09
Вютрих Грегори 1 0.09
Айети Альбиан 1 0.09
Горенц-Станкович Йон 1 0.09
Любич Иван 1 0.09
Шнегг Давид 1 0.09
Бовинг Виллиам 1 0.09
Ланг Кристоф 1 0.09
Вельс Моритц 1 0.09
Хорват Томи 1 (1) 0.09
Данте Амаду 0 0
Боркович Александар 0 0
Демаку Весель 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 5 (2) 0.45
Прелец Ник 3 0.27
Огринец Санди 2 0.18
Рогель Жан 2 0.18
Ринальди Лаутаро 1 0.09
Шульц Кофи 1 0.09
Зульцбахер Лукас 0 0
Блуме Брор 0 0
Мюллер Валентино 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 3 1
Газибегович Юсуф 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Прасс Александр 3 0
Шнегг Давид 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Любич Иван 1 0
Демаку Весель 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 1
Зульцбахер Лукас 3 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Блуме Брор 1 0
Освальд Фердинанд 1 0
Шульц Кофи 1 0
Огринец Санди 1 0
Прица Тим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
3
60%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
45%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
18%
4
31%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Пропущено

5
19
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
20%
4
21%
1-15
1
20%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0
Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0
Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 8 2 1 26 - 7 26
2. Штурм 2:1 11 7 3 1 19 - 6 24
3. ЛАСК 11 5 4 2 20 - 15 19
4. Аустрия Клагенфурт 11 5 2 4 20 - 20 17
5. Аустрия Вена 10 4 3 3 18 - 17 15
6. Вольфсбергер 0:2 11 4 2 5 21 - 22 14
7. Рапид Вена 9 4 2 3 13 - 9 14
8. Аустрия Лустенау 11 3 3 5 14 - 21 12
9. Сваровски Тироль 1:2 11 3 2 6 14 - 21 11
10. Хартберг 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Альтах 11 2 2 7 14 - 26 8
12. Рид 2:0 11 2 2 7 8 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Штурм 2:1 6 4 1 1 10 - 3 13
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
7. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Сваровски Тироль 1:2 5 1 2 2 5 - 11 5
9. Рид 2:0 5 1 1 3 5 - 9 4
10. Вольфсбергер 0:2 6 1 1 4 9 - 15 4
11. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Альтах 6 1 1 4 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 4 12
2. Штурм 2:1 5 3 2 0 9 - 3 11
3. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
5. Вольфсбергер 0:2 5 3 1 1 12 - 7 10
6. ЛАСК 5 2 3 0 9 - 4 9
7. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Сваровски Тироль 1:2 6 2 0 4 9 - 10 6
9. Аустрия Лустенау 6 1 2 3 6 - 9 5
10. Хартберг 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Рид 2:0 6 1 1 4 3 - 8 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Шнегг Давид бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Шульц Кофи бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Горенц-Станкович Йон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Dominik Stumberger получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Сваровски Тироль
1.49
8.36
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 2:1 Сваровски Тироль онлайн

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Штурм
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