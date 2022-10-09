Тур: 11. Стадион: Меркур Арена.
2:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаDominik Stumberger
1:0
17' ГолГоренц-Станкович Йон
1:1
20' ГолШульц Кофи
2:1
37' ГолШнегг Давид
61' Желтая карточкаЭмега Эмануэль
74' Желтая карточкаСаркария Манприт
80' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
90'+6
Ход матча
17'
20'
1:1
37'
2:1
61'
74'
80'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ороз АлоисЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Штурм
Сваровски Тироль
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.27
|Эмега Эмануэль
|3
|0.27
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.18
|Прасс Александр
|1
|0.09
|Саркария Манприт
|1
|0.09
|Вютрих Грегори
|1
|0.09
|Айети Альбиан
|1
|0.09
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.09
|Любич Иван
|1
|0.09
|Шнегг Давид
|1
|0.09
|Бовинг Виллиам
|1
|0.09
|Ланг Кристоф
|1
|0.09
|Вельс Моритц
|1
|0.09
|Хорват Томи
|1 (1)
|0.09
|Данте Амаду
|0
|0
|Боркович Александар
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|5 (2)
|0.45
|Прелец Ник
|3
|0.27
|Огринец Санди
|2
|0.18
|Рогель Жан
|2
|0.18
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.09
|Шульц Кофи
|1
|0.09
|Зульцбахер Лукас
|0
|0
|Блуме Брор
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|3
|1
|Газибегович Юсуф
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Шнегг Давид
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|4
|0
|Felix Bacher
|2
|1
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
22%
3
60%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
45%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
16%
4
29%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
32%
2
14%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
17%
4
19%
1-15
2
33%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0
Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0
Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|2.
|Штурм
|11
|7
|3
|1
|19 - 6
|24
|3.
|ЛАСК
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|4.
|Аустрия Вена
|2:0
|11
|5
|3
|3
|20 - 17
|18
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|5
|2
|4
|20 - 20
|17
|6.
|Вольфсбергер
|11
|4
|2
|5
|22 - 22
|14
|7.
|Рапид Вена
|0:2
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|8.
|Аустрия Лустенау
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|10.
|Хартберг
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|12.
|Рид
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Аустрия Вена
|2:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|7.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|Рид
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|10.
|Вольфсбергер
|6
|1
|1
|4
|10 - 15
|4
|11.
|Рапид Вена
|0:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|2.
|Штурм
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|Аустрия Вена
|2:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|5.
|Вольфсбергер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|6.
|Рапид Вена
|0:2
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|ЛАСК
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|8.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3