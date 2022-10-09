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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Вольфсбергер
0:2
Второй тайм: 76'
Рид
0'
0:1
17' Гол
Leo Mikic
29' Желтая карточка
Висмейер Юлиан
0:2
33' Гол
Tin Plavotic
74' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
24
Raphael
Schifferl
97
Яшич
Адис
12
Matteo
Anzolin
70
Балло
Тьерно
16
Ляйтгеб
Марио
7
Кершбаумер
Константин
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
17
Philipp
Pomer
12
Кингсли
Майкл
8
Michael
Martin
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
7
Моншайн
Кристоф
Вольфсбергер
5-3-2
Рид
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Рид

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
58.6%
20.7%
6 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:3
Б
0:4
Б
1:1
К
2:2
ТМК
0:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
К
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
1:0
КА
0:1
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:5
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 5 (1) 0.45
Рёчер Торстен 3 0.27
Мэлоун Морис 2 0.18
Яшич Адис 2 0.18
Кершбаумер Константин 2 0.18
Augustine Boakye 2 0.18
Новак Михаэль 1 0.09
Балло Тьерно 1 0.09
Вергос Николаос 1 (1) 0.09
Визингер Дарио 1 0.09
Raphael Schifferl 1 0.09
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 2 0.18
Philipp Pomer 2 0.18
Leo Mikic 2 0.18
Висмейер Юлиан 1 0.09
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.09
Нутц Штефан 0 0
Michael Martin 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 2 0
Писингер Симон 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Новак Михаэль 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Барибо Тай 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 2 2
Лакнер Маркус 2 1
Цигль Марсель 3 0
Tin Plavotic 1 1
David Ungar 1 1
Моншайн Кристоф 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Michael Martin 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Нутц Штефан 1 0
Denizcan Cosgun 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
4
44%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

21
6
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
5
24%
1
17%
1-15
3
14%
2
33%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
2
33%
76-90

Пропущено

20
17
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
20%
4
24%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
6
30%
1
6%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
1
5%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4
Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2
Рид
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рид - Альтах 2:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1
ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 8 2 1 26 - 7 26
2. Штурм 2:1 11 7 3 1 19 - 6 24
3. ЛАСК 11 5 4 2 20 - 15 19
4. Аустрия Клагенфурт 11 5 2 4 20 - 20 17
5. Аустрия Вена 10 4 3 3 18 - 17 15
6. Вольфсбергер 0:2 11 4 2 5 21 - 22 14
7. Рапид Вена 9 4 2 3 13 - 9 14
8. Аустрия Лустенау 11 3 3 5 14 - 21 12
9. Сваровски Тироль 1:2 11 3 2 6 14 - 21 11
10. Хартберг 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Альтах 11 2 2 7 14 - 26 8
12. Рид 2:0 11 2 2 7 8 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Штурм 2:1 6 4 1 1 10 - 3 13
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
7. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Сваровски Тироль 1:2 5 1 2 2 5 - 11 5
9. Рид 2:0 5 1 1 3 5 - 9 4
10. Вольфсбергер 0:2 6 1 1 4 9 - 15 4
11. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Альтах 6 1 1 4 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 4 12
2. Штурм 2:1 5 3 2 0 9 - 3 11
3. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
5. Вольфсбергер 0:2 5 3 1 1 12 - 7 10
6. ЛАСК 5 2 3 0 9 - 4 9
7. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Сваровски Тироль 1:2 6 2 0 4 9 - 10 6
9. Аустрия Лустенау 6 1 2 3 6 - 9 5
10. Хартберг 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Рид 2:0 6 1 1 4 3 - 8 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Tin Plavotic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Висмейер Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Leo Mikic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Рид
4.40
6.28
4.40
Все Коэффициенты
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