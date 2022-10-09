Тур: 11. Стадион: Лавантталь Арена.
0:2
Второй тайм: 76'
0'
0:1
17' ГолLeo Mikic
29' Желтая карточкаВисмейер Юлиан
0:2
33' ГолTin Plavotic
74' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
Ход матча
17'
0:1
29'
33'
0:2
74'
97
Яшич
Адис
70
Балло
Тьерно
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
66
David
Ungar
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
-
19 Julian TuriЗащитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
Вольфсбергер
Рид
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
58.6%
20.7%
6 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|5 (1)
|0.45
|Рёчер Торстен
|3
|0.27
|Мэлоун Морис
|2
|0.18
|Яшич Адис
|2
|0.18
|Кершбаумер Константин
|2
|0.18
|Augustine Boakye
|2
|0.18
|Новак Михаэль
|1
|0.09
|Балло Тьерно
|1
|0.09
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.09
|Визингер Дарио
|1
|0.09
|Raphael Schifferl
|1
|0.09
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|2
|0.18
|Philipp Pomer
|2
|0.18
|Leo Mikic
|2
|0.18
|Висмейер Юлиан
|1
|0.09
|Моншайн Кристоф
|1 (1)
|0.09
|Нутц Штефан
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Новак Михаэль
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|2
|2
|Лакнер Маркус
|2
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|David Ungar
|1
|1
|Моншайн Кристоф
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Michael Martin
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90
Пропущено
13
8
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
4
44%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
21
6
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
5
24%
1
17%
1-15
3
14%
2
33%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
2
33%
76-90
Пропущено
20
17
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
20%
4
24%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
6
30%
1
6%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
1
5%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4
Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2
Рид
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Рид - Альтах 2:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1
ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|2.
|Штурм
|2:1
|11
|7
|3
|1
|19 - 6
|24
|3.
|ЛАСК
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|5
|2
|4
|20 - 20
|17
|5.
|Аустрия Вена
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|6.
|Вольфсбергер
|0:2
|11
|4
|2
|5
|21 - 22
|14
|7.
|Рапид Вена
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|8.
|Аустрия Лустенау
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|1:2
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|10.
|Хартберг
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|12.
|Рид
|2:0
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Штурм
|2:1
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|7.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|1:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|Рид
|2:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|10.
|Вольфсбергер
|0:2
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|11.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|2.
|Штурм
|2:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|5.
|Вольфсбергер
|0:2
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|6.
|ЛАСК
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|7.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|1:2
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|Хартберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|12.
|Рид
|2:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ЛАСК
|Любичич Марин
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3