Тур: 8. Стадион: Хосе Сорилья. Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
0:0
Первый тайм: 24'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
17
Роке
Меса
21
Санчес
Иван
10
Плано
Оскар
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
11
Энрике
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нарваес ХуанНападающий
-
39 Lucas Rosa
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Алонсо ХосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вальядолид
Бетис
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
22 матча
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|2 (1)
|0.25
|Плано Оскар
|1
|0.13
|Тухами Ануар
|1
|0.13
|Вайссман Шон
|1
|0.13
|Мончу Рамон
|1
|0.13
|Роке Меса
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|6 (3)
|0.75
|Хуанми Мигель
|2
|0.25
|Каналес Серхио
|1
|0.13
|Родри Родриго
|1
|0.13
|Энрике Луис
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Мончу Рамон
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Масип Хорди
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|2
|1
|Фекир Набиль
|3
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Луис Фелипе
|0
|1
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2
Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|13.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|17.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|16.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 3
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Бетис
Исход игры
Вальядолид
17.9% (22)
Ничья
17.1% (21)
Бетис
65% (80)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
66.95% (79)
Нет
33.05% (39)
Популярный счёт
1:2 Бетис
32.5% (40)
0:1 Бетис
20.3% (25)
1:1 Ничья
15.4% (19)
2:1 Вальядолид
11.4% (14)
1:0 Вальядолид
4.9% (6)
0:2 Бетис
4.1% (5)
1:3 Бетис
3.3% (4)
2:0 Вальядолид
1.6% (2)
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