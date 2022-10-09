  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 24'
Бетис
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 121
Вальядолид 18.2% (22)
X 17.4% (21)
Бетис 64.5% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Бетис
3.25
3.68
3.50
Все Коэффициенты
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
18
Эскудеро
Серхио
17
Роке
Меса
6
Агуадо
Альваро
21
Санчес
Иван
4
Перес
Кике
10
Плано
Оскар
7
Леон
Серхио
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
16
Песселья
Херман
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
Вальядолид
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Вальядолид
Бетис

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

КК
0:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
0:2
П
0:1
ТМК
1:1
С
4:0
С
0:0
П
4:3
П
0:0
П
0:0
КК
3:0
КК
1:0
П
0:1
С
1:0
С
2:1
П
1:1
П
1:3
ПД
1:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 2 (1) 0.25
Плано Оскар 1 0.13
Тухами Ануар 1 0.13
Вайссман Шон 1 0.13
Мончу Рамон 1 0.13
Роке Меса 0 0
Перес Кике 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 6 (3) 0.75
Хуанми Мигель 2 0.25
Каналес Серхио 1 0.13
Родри Родриго 1 0.13
Энрике Луис 0 0
Морено Алекс 0 0
Фекир Набиль 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Мончу Рамон 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Масип Хорди 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 1
Фекир Набиль 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Эдгар 1 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2
Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
2. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис 0:0 Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Вальядолид 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 0:0 Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
13. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Вальядолид 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
17. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Бетис 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Вальядолид 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
16. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Валенсия Дьякаби Муктар 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Бетис контролирует мяч.
  • 25'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 25'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Вальядолид: 56%, Бетис: 44%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 24'
    Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 24'
    Луис Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 24'
    Родри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 23'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Роке Меса из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    23'
    Санчес Хавьер из команды Вальядолид заходит слишком далеко, он валит Иглесиас Борха.
  • 22'
    Бетис контролирует мяч.
  • 22'
    Виктор Руис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вальядолид 18.2% (22)
    X 17.4% (21)
    Бетис 64.5% (78)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Бетис
    3.25
    3.68
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Бетис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Бетис

    Исход игры
    Вальядолид
    17.9% (22)
    Ничья
    17.1% (21)
    Бетис
    65% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.69% (61)
    Меньше
    48.31% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    66.95% (79)
    Нет
    33.05% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    32.5% (40)
    0:1 Бетис
    20.3% (25)
    1:1 Ничья
    15.4% (19)
    2:1 Вальядолид
    11.4% (14)
    1:0 Вальядолид
    4.9% (6)
    0:2 Бетис
    4.1% (5)
    1:3 Бетис
    3.3% (4)
    2:0 Вальядолид
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вальядолид
    Бетис
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     