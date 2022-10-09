Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Эскудеро Серхио выиграл воздушное противоборство у Луис Энрике.

49' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Агуадо Альваро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Леон Серхио нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.

42' Эскудеро Серхио из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Эскудеро Серхио пробил со штрафного прямо в стенку

37' Тактическая замена. Родри уходит с поля и его заменяет Гонсалес Эдгар

35' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Песселья Херман удален с поля!

34' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

33' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

26' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Вальядолид

24' Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Луис Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Родри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Виктор Руис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Вальядолид

20' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Вальядолид

16' Хоакин Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Бетис

15' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Бетис

14' Роке Меса из команды Вальядолид наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Агуадо Альваро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Бетис

10' Фреснеда Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Бетис

9' Леон Серхио не смог попасть в створ ударом издали

9' Эскудеро Серхио выиграл воздушное противоборство у Луис Энрике.

7' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Карвалью Вилльям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Эскудеро Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Вальядолид

1' Оооо... вот это был удар! Иглесиас Борха должен был забить с этой позиции.

1' Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бетис начинает с центра поля