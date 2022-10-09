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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 22561 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Вальядолид
0:0
Конец матча
Бетис
0'
35' Красная карточка
Песселья Херман
73' Желтая карточка
Эскудеро Серхио
90' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
90'+5

Ход матча

35'
 
Песселья Херман
37'
 
Гонсалес Эдгар
Родри Родриго
56'
Вайссман Шон
Агуадо Альваро
 
59'
 
Сабали Юссуф
Монтойя Мартин
59'
 
Руибаль Айтор
Энрике Луис
69'
Мончу Рамон
Санчес Иван
 
69'
Нарваес Хуан
Роке Меса
 
73'
Эскудеро Серхио
 
80'
 
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
81'
Гвардиола Серхи
Плано Оскар
 
81'
Феддал Зу
Санчес Хавьер
 
90'
 
Карвалью Вилльям

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Вальядолид 17.9% (22)
X 17.1% (21)
Бетис 65% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
18
Эскудеро
Серхио
17
Роке
Меса
6
Агуадо
Альваро
21
Санчес
Иван
4
Перес
Кике
10
Плано
Оскар
7
Леон
Серхио
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
16
Песселья
Херман
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
5
Гидо
Родригес
11
Энрике
Луис
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
Вальядолид
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Вальядолид
Бетис

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

КК
0:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
0:2
П
0:1
ТМК
1:1
С
4:0
С
0:0
П
4:3
П
0:0
П
0:0
КК
3:0
КК
1:0
П
0:1
С
1:0
С
2:1
П
1:1
П
1:3
ПД
1:1
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 2 (1) 0.25
Плано Оскар 1 0.13
Тухами Ануар 1 0.13
Вайссман Шон 1 0.13
Мончу Рамон 1 0.13
Роке Меса 0 0
Перес Кике 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 6 (3) 0.75
Хуанми Мигель 2 0.25
Каналес Серхио 1 0.13
Родри Родриго 1 0.13
Энрике Луис 0 0
Морено Алекс 0 0
Фекир Набиль 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Мончу Рамон 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Эскудеро Серхио 1 0
Луис Перез 1 0
Масип Хорди 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 2
Фекир Набиль 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Эдгар 1 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2
Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
2. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
7. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 7 0 1 6 3 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
11. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
12. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
13. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
17. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
16. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вальядолид: 59%, Бетис: 41%.
  • 95'
    Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Виллиан Жозе выиграл воздушное противоборство у Гвардиола Серхи.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Вальядолид 17.9% (22)
    X 17.1% (21)
    Бетис 65% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Бетис

    Исход игры
    Вальядолид
    17.9% (22)
    Ничья
    17.1% (21)
    Бетис
    65% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.69% (61)
    Меньше
    48.31% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    66.95% (79)
    Нет
    33.05% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    32.5% (40)
    0:1 Бетис
    20.3% (25)
    1:1 Ничья
    15.4% (19)
    2:1 Вальядолид
    11.4% (14)
    1:0 Вальядолид
    4.9% (6)
    0:2 Бетис
    4.1% (5)
    1:3 Бетис
    3.3% (4)
    2:0 Вальядолид
    1.6% (2)
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