Тур: 12. Стадион: Городской стадион Познань.
1:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЦитаишвили Георгий
25' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
72' Желтая карточкаСоуза Афонсу
77' Желтая карточкаЛеандро
78' Желтая карточкаGabriel Kobylak
90' Желтая карточкаЦитаишвили Георгий
90' Желтая карточкаВельде Кристоффер
90' Желтая карточкаКвеквескири Ника
90'+6
Ход матча
12'
14'
25'
72'
77'
78'
87'
90'
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
22 Tiago Matos
-
-
-
-
27 Jozef Kolasa
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Лех
Радомьяк Радом
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|3 (1)
|0.27
|Скурась Михал
|3
|0.27
|Соуза Афонсу
|2
|0.18
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.09
|Квеквескири Ника
|1
|0.09
|Амарал Жоау
|1
|0.09
|Вельде Кристоффер
|1
|0.09
|Шимчак Филип
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|2
|0.17
|Roberto Alves
|2
|0.17
|Абрамович Давид
|2
|0.17
|Нашименту Филипе
|2 (2)
|0.17
|Бранко Рафаэл
|1
|0.08
|Michal Feliks
|1
|0.08
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|2
|1
|Квеквескири Ника
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Соуза Афонсу
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|7
|0
|Машаду Луиш
|5
|0
|Pedro Justiniano
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Gabriel Kobylak
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1
Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0
Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|12
|7
|3
|2
|15 - 13
|24
|2.
|Ракув
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|3.
|Висла Плоцк
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|5.
|Сталь Мелец
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|7.
|Видзев Лодзь
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|8.
|Краковия
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|9.
|Ягеллония
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|10.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|11.
|Шлёнск
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Варта Познань
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|13.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Корона Кельце
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|16.
|Пяст
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|11
|17.
|Лехия Гданьск
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|18.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|8.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|16.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|17.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|6 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5