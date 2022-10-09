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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Лех
1:0
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
1:0
12' Гол
Цитаишвили Георгий
25' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
72' Желтая карточка
Соуза Афонсу
77' Желтая карточка
Леандро
78' Желтая карточка
Gabriel Kobylak
90' Желтая карточка
Цитаишвили Георгий
90' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
90' Желтая карточка
Квеквескири Ника
90'+6
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
25
Дагерстол
Филип
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
14
Цитаишвили
Георгий
7
Соуза
Афонсу
21
Скурась
Михал
17
Шимчак
Филип
1
Gabriel
Kobylak
5
Павловски
Дариуш
30
Mateusz
Grzybek
29
Бранко
Рафаэл
11
Пик
Даниэль
2
Thabo
Cele
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
16
Цихоцки
Матеуш
10
Roberto
Alves
20
Машаду
Луиш
13
Мауридес
Жуниор
Лех
4-2-3-1
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Радомьяк Радом

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 3 (1) 0.27
Скурась Михал 3 0.27
Соуза Афонсу 2 0.18
Цитаишвили Георгий 1 0.09
Квеквескири Ника 1 0.09
Амарал Жоау 1 0.09
Вельде Кристоффер 1 0.09
Шимчак Филип 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Мархвиньски Филип 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 2 0.17
Roberto Alves 2 0.17
Абрамович Давид 2 0.17
Нашименту Филипе 2 (2) 0.17
Бранко Рафаэл 1 0.08
Michal Feliks 1 0.08
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 2 1
Квеквескири Ника 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Соуза Афонсу 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Беднарек Филип 1 0
Милич Антонио 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Скурась Михал 1 0
Шимчак Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 7 0
Машаду Луиш 5 0
Pedro Justiniano 2 1
Цихоцки Матеуш 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Мауридес Жуниор 3 0
Абрамович Давид 3 0
Леандро 2 0
Roberto Alves 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Gabriel Kobylak 1 0
Tiago Matos 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1
Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0
Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 12 7 3 2 15 - 13 24
2. Ракув 11 7 2 2 19 - 9 23
3. Висла Плоцк 12 6 3 3 23 - 13 21
4. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
5. Сталь Мелец 12 6 1 5 18 - 19 19
6. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
7. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
8. Краковия 12 5 2 5 14 - 10 17
9. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
10. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
11. Шлёнск 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Варта Познань 12 4 2 6 10 - 13 14
13. Радомьяк Радом 12 4 2 6 11 - 16 14
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Корона Кельце 12 3 3 6 14 - 18 12
16. Пяст 11 3 2 6 11 - 13 11
17. Лехия Гданьск 11 2 2 7 10 - 21 8
18. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
3. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 5 2 1 2 7 - 4 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
2. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
9. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
16. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
17. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 6 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      25'
      Карлстрём Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Пик Даниэль уходит с поля. Leandro выходит вместо него
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Цитаишвили Георгий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 1:0 Радомьяк Радом онлайн

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