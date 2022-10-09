Тур: 9. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Довери Даниэле
0'
8' Желтая карточкаБийол Яка
35' Желтая карточкаДемирал Мерих
0:1
36' ГолЛукман Адемола
37' Желтая карточкаЛукман Адемола
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
35'
36'
0:1
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
23
Эбосс
Энцо
11
Уолас
Соуза
33
Хатебур
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Аталанта
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
30 матчей
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|5
|0.56
|Самарджич Лазар
|2
|0.22
|Бийол Яка
|2
|0.22
|Удоги Дестини
|2
|0.22
|Перейра Роберто
|1
|0.11
|Ловрич Санди
|1
|0.11
|Бекао Родриго
|1
|0.11
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.11
|Масина Адам
|1
|0.11
|Делофеу Херард
|0
|0
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.44
|Лукман Адемола
|3
|0.33
|Малиновский Руслан
|1
|0.11
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.11
|Толой Рафаэл
|1
|0.11
|Демирал Мерих
|1
|0.11
|Скальвини Джорджио
|1
|0.11
|Муриэль Луис
|0
|0
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
|Соппи Брэндон
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Перес Неуэн
|2
|1
|Перейра Роберто
|3
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|4
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Демирал Мерих
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
6%
4
36%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
7
44%
2
18%
76-90
Пропущено
9
4
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0
Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2
Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Монца
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|14.
|Специя
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|13.
|Монца
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Верона
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|7 - 0
|15
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|7.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 11
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|4
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|4
|Верона
|Анри Тома
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Аталанта
Исход игры
Удинезе
19.4% (24)
Ничья
48.4% (60)
Аталанта
32.3% (40)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
91.38% (106)
Нет
8.62% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
1:2 Аталанта
25% (31)
2:1 Удинезе
13.7% (17)
2:2 Ничья
7.3% (9)
0:1 Аталанта
3.2% (4)
1:0 Удинезе
3.2% (4)
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