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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Удинезе
0:1
Перерыв
Аталанта
0'
8' Желтая карточка
Бийол Яка
35' Желтая карточка
Демирал Мерих
0:1
36' Гол
Лукман Адемола
37' Желтая карточка
Лукман Адемола
0:1. Гол Адемола Лукмена (видео)...

Ход матча

8'
Бийол Яка
 
35'
 
Демирал Мерих
36'
0:1
Лукман Адемола
(Муриэль Луис)
37'
 
Лукман Адемола

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 124
Удинезе 19.4% (24)
X 48.4% (60)
Аталанта 32.3% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Аталанта
6.82
4.04
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
23
Эбосс
Энцо
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
57
Спортьелло
Марко
42
Скальвини
Джорджио
28
Демирал
Мерих
5
Околи
Меме
33
Хатебур
Ханс
3
Меле
Йоаким
7
Коопмейнерс
Теун
15
Де
Рон
Мартен
88
Пашалич
Марио
11
Лукман
Адемола
9
Муриэль
Луис
Удинезе
3-5-2
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Удинезе
Аталанта

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

30 матчей

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:6
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 5 0.56
Самарджич Лазар 2 0.22
Бийол Яка 2 0.22
Удоги Дестини 2 0.22
Перейра Роберто 1 0.11
Ловрич Санди 1 0.11
Бекао Родриго 1 0.11
Арслан Толгай-Али 1 0.11
Масина Адам 1 0.11
Делофеу Херард 0 0
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.44
Лукман Адемола 3 0.33
Малиновский Руслан 1 0.11
Хёйлунн Расмус 1 0.11
Толой Рафаэл 1 0.11
Демирал Мерих 1 0.11
Скальвини Джорджио 1 0.11
Муриэль Луис 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Пашалич Марио 0 0
Меле Йоаким 0 0
Соппи Брэндон 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 4 0
Удоги Дестини 4 0
Перес Неуэн 2 1
Перейра Роберто 3 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Бийол Яка 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 4 0
Де Рон Мартен 3 0
Демирал Мерих 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Меле Йоаким 1 0
Околи Меме 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
6%
4
36%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
7
44%
2
18%
76-90

Пропущено

9
4
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0
Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2
Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Удинезе 0:1 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12. Салернитана 1:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
13. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
14. Специя 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона 0:1 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5. Удинезе 0:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя 0:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Салернитана 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
13. Монца 1:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 5 5 0 0 7 - 0 15
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе 0:1 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
7. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана 1:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя 0:1 Заявка 5 0 0 5 0 - 11 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Верона Анри Тома 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Удинезе: 60%, Аталанта: 40%.
  • 47'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Гомеш Бету из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    47'
    Коопмейнерс Теун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 47'
    Уолас Соуза ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Коопмейнерс Теун бьет со штрафного в створ, но Марко Сильвестри держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Удинезе 19.4% (24)
    X 48.4% (60)
    Аталанта 32.3% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Аталанта
    6.82
    4.04
    3.35
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Аталанта

    Исход игры
    Удинезе
    19.4% (24)
    Ничья
    48.4% (60)
    Аталанта
    32.3% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (60)
    Меньше
    48.28% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    91.38% (106)
    Нет
    8.62% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.1% (46)
    1:2 Аталанта
    25% (31)
    2:1 Удинезе
    13.7% (17)
    2:2 Ничья
    7.3% (9)
    0:1 Аталанта
    3.2% (4)
    1:0 Удинезе
    3.2% (4)
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    Удинезе
    Аталанта
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