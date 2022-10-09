Тур: 10. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Кавана Крис
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Мбабу КевинЗащитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вест Хэм
Фулхэм
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|1
|0.13
|Соучек Томаш
|1
|0.13
|Форнальс Пабло
|1
|0.13
|Скамакка Джанлука
|1
|0.13
|Боуэн Джаррод
|1
|0.13
|Райс Деклан
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|6 (1)
|0.75
|Рид Бобби
|2
|0.25
|Пальинья Жоау
|2
|0.25
|Рид Харрисон
|1
|0.13
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.13
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Перейра Андреас
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Тете Кенни
|4
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Митрович Александар
|3
|0
|Рид Харрисон
|3
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
5
42%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3
Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2
Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1
Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|6.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|8.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|18 - 9
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 17
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19.
|Лестер
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|15 - 24
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
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|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|9 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|4
Прогнозы на матч Вест Хэм - Фулхэм
Исход игры
Вест Хэм
79.8% (103)
Ничья
14.7% (19)
Фулхэм
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
64.96% (76)
Меньше
35.04% (41)
Обе команды забьют
Да
73.5% (86)
Нет
26.5% (31)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
48.8% (63)
1:0 Вест Хэм
10.9% (14)
1:1 Ничья
8.5% (11)
2:0 Вест Хэм
7% (9)
3:1 Вест Хэм
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:1 Фулхэм
3.1% (4)
0:2 Фулхэм
1.6% (2)
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