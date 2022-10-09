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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Вест Хэм
 
Позже
Фулхэм
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
8
Форнальс
Пабло
7
Скамакка
Джанлука
17
Лено
Бернд
7
Кебано
Нескенс
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
21
Джеймс
Дэниэл
18
Перейра
Андреас
14
Рид
Бобби
30
Винисиус
Карлос
Вест Хэм
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Фулхэм

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 1 0.13
Соучек Томаш 1 0.13
Форнальс Пабло 1 0.13
Скамакка Джанлука 1 0.13
Боуэн Джаррод 1 0.13
Райс Деклан 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 6 (1) 0.75
Рид Бобби 2 0.25
Пальинья Жоау 2 0.25
Рид Харрисон 1 0.13
Адарабиойо Олуватосин 1 0.13
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Виллиан Боргес 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Перейра Андреас 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крессуэлл Аарон 2 0
Керер Тило 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Тете Кенни 4 0
Рид Бобби 3 0
Митрович Александар 3 0
Рид Харрисон 3 0
Робинсон Энтони 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Перейра Андреас 1 0
Диоп Исса 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
5
42%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3
Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2
Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1
Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
2. Арсенал Заявка 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
6. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
7. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 18 - 9 10
11. Эвертон Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Астон Вилла Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Вест Хэм Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
16. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
17. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
20. Ноттингем Форест Заявка 8 1 1 6 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Эвертон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
16. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
18. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
4. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Астон Вилла Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Фулхэм Митрович Александар 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Лестер Мэддисон Джеймс 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Кавана Крис

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    • Прогнозы 126
    Вест Хэм 79.4% (100)
    X 15.1% (19)
    Фулхэм 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Фулхэм
    5.50
    4.22
    5.41
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Фулхэм

    Исход игры
    Вест Хэм
    79.8% (103)
    Ничья
    14.7% (19)
    Фулхэм
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.96% (76)
    Меньше
    35.04% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    73.5% (86)
    Нет
    26.5% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    48.8% (63)
    1:0 Вест Хэм
    10.9% (14)
    1:1 Ничья
    8.5% (11)
    2:0 Вест Хэм
    7% (9)
    3:1 Вест Хэм
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:1 Фулхэм
    3.1% (4)
    0:2 Фулхэм
    1.6% (2)
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