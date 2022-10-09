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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Герсини Давиде
Салернитана
1:0
Второй тайм: 46'
Верона
0'
1:0
18' Гол
Пёнтек Кшиштоф
22' Желтая карточка
Пёнтек Кшиштоф
23' Желтая карточка
Хиен Исак
45' Желтая карточка
Депаоли Фабио

Ход матча

9'
Де Вильена Тонни
Маджоре Джулио
 
18'
Пёнтек Кшиштоф
(Бонаццоли Федерико)
1:0
22'
Пёнтек Кшиштоф
 
23'
 
Хиен Исак
45'
 
Депаоли Фабио
46'
 
Джурич Милан
Анри Тома

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 123
Салернитана 53.7% (66)
X 32.5% (40)
Верона 13.8% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Верона
2.85
3.47
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
5
Данилюк
Флавиус
98
Пирола
Лоренцо
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
16
Радованович
Иван
25
Маджоре
Джулио
99
Пёнтек
Кшиштоф
9
Бонаццоли
Федерико
1
Монтипо
Лоренцо
6
Хиен
Исак
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
29
Депаоли
Фабио
3
Дойг
Джош
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
7
Верди
Симоне
10
Хрустич
Айдин
9
Анри
Тома
Салернитана
3-5-2
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Салернитана
Верона

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:2
СA
2:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 3 0.33
Пёнтек Кшиштоф 2 (1) 0.22
Де Вильена Тонни 1 0.11
Бонаццоли Федерико 1 0.11
Маццокки Паскуале 1 0.11
Кандрева Антонио 1 0.11
Ботхейм Эрик 1 0.11
Кулибали Лассана 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.22
Анри Тома 2 0.22
Ласанья Кевин 1 0.11
Каллон Яя 1 0.11
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Фасио Федерико 1 1
Давиде Никола 2 0
Де Вильена Тонни 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Сепе Луиджи 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анри Тома 4 0
Хиен Исак 4 0
Велозу Мигель 3 0
Чеккерини Федерико 3 0
Коппола Диего 3 0
Гюнтер Корай 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Фараони Марко 1 0
Давидович Павел 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
36%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2
Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1
Верона
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1
Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Удинезе 0:1 Заявка 9 6 1 2 17 - 9 19
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
8. Ювентус Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
9. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Торино Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Монца 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12. Салернитана 1:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
13. Фиорентина Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
14. Специя 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
15. Эмполи Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
16. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона 0:1 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
5. Удинезе 0:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Аталанта 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Специя 0:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Салернитана 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
13. Монца 1:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Торино Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Верона 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 5 5 0 0 7 - 0 15
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе 0:1 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
7. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
10. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Монца 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Салернитана 1:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
17. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
20. Специя 0:1 Заявка 5 0 0 5 0 - 11 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Ювентус Влахович Душан 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 4
Аталанта Хатебур Ханс 4
Сассуоло Феррари Джанмарко 4
Верона Анри Тома 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Удар от ворот произведет Салернитана
  • 48'
    Команда Салернитана имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Салернитана: 45%, Верона: 55%.
  • Желтая карточка
    47'
    Рефери не любит споров - именно за это Депаоли Фабио сейчас получил желтую
  • 46'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 46'
    Пёнтек Кшиштоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Кулибали Лассана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 46'
    Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Хиен Исак выиграл воздушное противоборство у Пёнтек Кшиштоф.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Салернитана
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    • До матча
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    Прогнозы 123
    Салернитана 53.7% (66)
    X 32.5% (40)
    Верона 13.8% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Верона
    2.85
    3.47
    3.45
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Салернитана 1:0 Верона

    Исход игры
    Салернитана
    53.7% (66)
    Ничья
    32.5% (40)
    Верона
    13.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.07% (43)
    Меньше
    62.93% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (78)
    Нет
    32.76% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.5% (35)
    2:1 Салернитана
    26% (32)
    1:0 Салернитана
    21.1% (26)
    1:2 Верона
    7.3% (9)
    0:1 Верона
    5.7% (7)
    2:0 Салернитана
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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