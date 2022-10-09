Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

39' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гюнтер Корай и попал в каркас ворот!

34' Радованович Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Верона

33' Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали

32' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Кулибали Лассана пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

30' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Josh Doig наказан за толчок Кандрева Антонио

29' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Радованович Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Хиен Исак получил желтую карточку от судьи

22' Пёнтек Кшиштоф получил желтую карточку от судьи

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Салернитана будет все-таки засчитан.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Г О О О О Л - Пёнтек Кшиштоф забивает с левой ноги!

18' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Верона

15' Матч возобновлен

15' Верди Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Верди Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Хорошую попытку сделал Депаоли Фабио . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Josh Doig ослабляет давление, выбив мяч.

12' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Салернитана

8' Гюнтер Корай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Маджоре Джулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Верона начинает с центра поля