Тур: 9. Стадион: Аречи. Главный судья: Герсини Давиде
2:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолПёнтек Кшиштоф
22' Желтая карточкаПёнтек Кшиштоф
23' Желтая карточкаХиен Исак
45' Желтая карточкаДепаоли Фабио
1:1
56' ГолДепаоли Фабио
79' Желтая карточкаСулемана Ибрахим
90' Желтая карточкаСамбья Саломон
2:1
90' ГолДиа Булайе
90' Желтая карточкаДанилюк Флавиус
90' Красная карточкаРадованович Иван
90' Красная карточкаЧеккерини Федерико
90'+10
Бонусы букмекеров
Ход матча
18'
22'
23'
45'
56'
1:1
79'
90'
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
33
Сепе
Луиджи
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Моток АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
29 Диа БулайеНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
30 Каллон ЯяНападающий
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Салернитана
Верона
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|4
|0.44
|Пёнтек Кшиштоф
|2 (1)
|0.22
|Де Вильена Тонни
|1
|0.11
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.11
|Маццокки Паскуале
|1
|0.11
|Ботхейм Эрик
|1
|0.11
|Кандрева Антонио
|1
|0.11
|Кулибали Лассана
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дойг Джош
|2
|0.22
|Анри Тома
|2
|0.22
|Ласанья Кевин
|1
|0.11
|Депаоли Фабио
|1
|0.11
|Каллон Яя
|1
|0.11
|Лазович Дарко
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Гюнтер Корай
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Фасио Федерико
|1
|1
|Давиде Никола
|2
|0
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Радованович Иван
|0
|1
|Сепе Луиджи
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|3
|1
|Анри Тома
|4
|0
|Хиен Исак
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Фараони Марко
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
33%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2
Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1
Верона
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1
Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Удинезе
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Салернитана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|15.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|12.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|7.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 3
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|4
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 2:1 Верона
Исход игры
Салернитана
53.7% (66)
Ничья
32.5% (40)
Верона
13.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
37.07% (43)
Меньше
62.93% (73)
Обе команды забьют
Да
67.24% (78)
Нет
32.76% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.5% (35)
2:1 Салернитана
26% (32)
1:0 Салернитана
21.1% (26)
1:2 Верона
7.3% (9)
0:1 Верона
5.7% (7)
2:0 Салернитана
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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