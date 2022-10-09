Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

91' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Салернитана

90' Хуан Кабаль из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Верди Симоне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Удар от ворот произведет Салернитана

87' Сулемана Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали

87' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Верона

84' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Чеккерини Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Верди Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Сулемана Ибрахим получил желтую карточку от судьи

78' Удар от ворот произведет Салернитана

78' Близко! Верди Симоне нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

77' Дьомбер Норберт наказан за толчок Josh Doig

73' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' После проверки VAR рефери поменял решение - Верона не будет бить пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

67' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Верона

64' Josh Doig нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Верона

61' Кандрева Антонио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Де Вильена Тонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Салернитана

57' Верди Симоне не смог попасть в створ ударом издали

57' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Г О О О О О О Л - Депаоли Фабио из команды Верона с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

56' Josh Doig из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Верона

55' Пёнтек Кшиштоф не смог попасть в створ ударом издали

55' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

54' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

52' Пёнтек Кшиштоф нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

52' Маццокки Паскуале из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Велозу Мигель пробует нанести удар издали, но Луиджи Сепе держит все под контролем

50' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Салернитана

48' Верди Симоне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля